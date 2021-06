Poliisin mukaan yhdessä tapauksessa vaalitilaisuutta on häiritty, ja siitä on kirjattu rikosilmoitus pahoinpitelystä.

Helsingin poliisi on saanut yhteensä seitsemän rikosilmoitusta kuntavaaleihin liittyen, kertoo poliisi Twitterissä. Poliisin mukaan yhdessä tapauksessa vaalitilaisuutta on häiritty, ja siitä on kirjattu rikosilmoitus pahoinpitelystä.

Helsingin poliisin rikostarkastaja Jari Illukka kertoo MTV:n uutisille, että valtaosa rikosilmoituksista on kirjattu vahingontekona.

Vaalihäirinnästä on keskustelu paljon kuntavaalien alla. Muun muassa vaalimainoksia on töhritty sekä ehdokkaiden on kerrottu kohdanneen häirintää kadulla ja sosiaalisessa mediassa.

Vaalitilaisuuksien häirinnästä tulee soittaa hätänumeroon 112, poliisi muistuttaa.