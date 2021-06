Helsingin pitäisi siirtää kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva yleiskaavoitus kaupunginhallitukselle, ehdottaa toisinajattelijana tunnettu Wartiainen.

Kaupunkirakentamisen professori, arkkitehti Kai Wartiainen ravistelisi radikaalisti kaupunkisuunnittelua.

Hän kehottaa Helsinkiä luopumaan kaikista kaupunkisuunnitteluun liittyvistä, pitkään vallinneista ”kulteista” kaupungin tulevaa suuntaa haettaessa ja kaupunkia tiivistettäessä.

Tällä hän sanoo tarkoittavansa esimerkiksi kaavoitukseen ja liikennesuunnitteluun liittyviä tapoja, joita noudattaessa mitään ei voi tehdä toisin.

Wartiainen on ollut koko uransa ajan radikaali kaupunkisuunnittelun toisinajattelija. Hän on arvostellut erityisesti Helsingin toimintaa.

Viimeiset 24 vuotta hän on tarkastellut asioita ruotsalaisesta perspektiivistä: hän on työskennellyt ja asunut Tukholmassa vuodesta 1997, vaikka töitä on ollut myös Suomessa.

”Kukaan ei tunnu tietävän Helsingin organisaatiossa, mikä on sanojen planning ja design ero. Ruotsissa on sama ongelma. Kun kysyin siellä opiskelijoilta näiden sanojen eroa, he eivät sitä tienneet.”

Wartiainen vertaa asiaa siihen, että kauppakorkeakoulussa opiskelijat eivät tietäisi oston ja myynnin eroa.

”Nykytavalla syntyy kuollutta kaupunkia, vaikka kukaan ei sellaista tilaa, vaan elävää ympäristöä.”

Suunnittelua kuvaaville sanoille ei löydy eroa tekeviä suomenkielisiä käännöksiä. Wartiainen avaa merkityksiä: kun planning luo mahdollisuuksia ja avaa tietä uusille vaihtoehdoille, design sulkee pois vaihtoehtoja.

” ”Jos haluaa elävää kaupunkia, mallia täytyy ottaa sienirihmastoista. Ne ovat evoluution moottori. Kaupunki toimii rihmastomaisesti.”

Professori pitää Helsingin suunnittelua hyvin design-painotteisena, ja se tukahduttaa hänen mukaansa vaihtoehdot.

Viime aikoina hän on ollut mukana muun muassa Elielinaukion kehittämishankkeessa.

Elielin kehitys Oy:n muodostavat alueen kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion sekä kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata Partners.

Kilpailuohjelmassa tavoitteeksi esitettiin 40 000 bruttoneliömetriä maanpäällistä rakentamista.

Lue lisää: Elielinaukion liian massiivisiksi parjatut suunnitelmat saattavat muuttua – Arkkitehtuuri­kisassa ei löytynyt selkeää voittajaa

Lue lisää: ”Katsoin ensin, että apua” – HS julkaisee massiiviset suunnitelmat Helsingin ytimen muuttamiseksi

Wartiainen arvioi, että tällä reunaehdolla ei synny ”urbaania tilaa”. Hän käyttää korttelin urbaaniuden mittarina tunnuslukua, joka lasketaan jakamalla korttelissa olevien tonttirajojen piiri koko korttelin piirillä. Luvun pitää olla vähintään yksi.

Esimerkiksi Fredrikinkatu Helsingissä on tällä mittarilla hyvin urbaani, elävyyttä synnyttävä katu lähes koko matkalta.

”Jos haluaa elävää kaupunkia, mallia täytyy ottaa sienirihmastoista. Ne ovat evoluution moottori. Kaupunki toimii rihmastomaisesti.”

Hän viittaa Merlin Sheldraken aihetta käsittelevään Entagled life -teokseen, jonka sanoo muuttaneen hänen ajatteluaan kaupunkisuunnittelusta.

Helsingin tulevalle pormestarille Wartiaisella on terveisiä.

Hänen mielestään kaupunkiympäristön toimialaan kuuluva yleiskaavoitus pitäisi siirtää kaupunginhallituksen alaisuuteen, lopettaa ”rakennussuunnittelumainen” asemakaavoitus sekä rakennusvalvonnan tulisi olla itsenäinen toimija. Näin mikään taho ei pääsisi dominoimaan.

Elielinaukiolle (kuvassa oikealla) on suunnitteilla huomattavaa lisärakentamista. Suunnitelmista on meneillään arkkitehtuurikilpailu.

Hän esittää myös, että Elielinaukion jatkosuunnittelussa alueen rajaus pitäisi muuttaa ja aukiolle muodostaa useita tontteja yhden sijaan.

”Kun kaupunkisuunnittelu ei toimi, tuotetaan lisää määräyksiä. Helsingin uudet asemakaavat määräyksineen ovat kuin entisen Neuvostoliiton viisivuotis­suunnitelmat. Niiden vaikutus on tosin paljon pidempiaikainen. Kaava on vain kaavantekijän visio tulevasta, vaikka sen pitäisi syntyä symbioosina kaikkien toimijoiden kanssa.”

Kalasatamaa ja Jätkäsaarta Wartiainen luonnehtii aluerakentamiskohteiksi, jotka ovat rumuudestaan huolimatta ”sata kertaa parempia kuin aikoinaan tehdyt lähiöt.”

Hän pitää ongelmana Helsingin lähiöitä, jotka rakennettiin pankkimaailmassa vaikuttaneen Mauno Koiviston silloisen näkemyksen mukaan väliaikaisiksi. Ne oli tarkoitus purkaa, kun Suomella olisi varaa parempaan, ehkä jo 40 vuoden kuluttua rakentamisesta.

Lähiöihin Wartiainen kannattaa täydennysrakentamista, mutta pientaloalueisiin ei pitäisi koskea.

”Rakennussuojelu on ajamassa Helsinkiä syvemmälle tärviöön, ja kohta jälleen saadaan todistettua rakentamisen ja suunnittelun peruslauseke: ei ole olemassa niin huonoa vitsiä, etteikö se voisi olla totta.”

Wartiainen kritisoi myös Tukholman suunnittelua. Hänen mukaansa Ruotsissa urbaani tila ”perustuu jäteauton kulkumahdollisuuksiin, jätekultiksi”.

Hän ei äkkipäätä keksi Euroopasta kaupunkia, joka olisi ravistellut kaupunkisuunnittelunsa kokonaan uuteen uskoon.

”Ilmakuvista katsottuna Helsinki on repaleinen ja harsomainen kaupunki. Kaupunki on pinta-alaltaan liian suuri ja sen keskusta on liian pieni.”

Helsinkiä pitäisi hänen mielestään laajentaa ytimestä ulospäin ja luopua pääväyläbulevardiajattelusta, jota yleiskaavasta jäi jäljelle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Uusia bulevardeja voisi olla keskemmällä kaupunkia.

”Helsingistä saisi urbaanin 15 minuutin kaupungin, mutta se ei synny eurooppalaisilla metodeilla, kun meillä ei ole keskiaikaista keskustaa, kuten ei Oslossa eikä Pietarissakaan. Täällä pitäisi keksiä oma tapa täydennysrakentamiseen.”