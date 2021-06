Ennakkoäänten odotetaan tulevan kello 20.

Kuntavaalien viimeinen koitos käydään tänään. Vaalien ennakkoäänet tulevat kello 20, ja vaalipäivän ääntenlasku jatkuu todennäköisesti yöhön saakka.

Helsinkiläiset äänestävät siitä, mihin suuntaan kaupunkia kehitetään seuraavat neljä vuotta.

Jännittävä kilpailu pormestaripaikasta käydään todennäköisesti vihreiden ja kokoomuksen välillä. Pormestaritaiston lisäksi kannattaa kuitenkin seurata tarkkaan kaikkien puolueiden äänisaaliita. Kaupunginvaltuustossa päätökset tehdään määräenemmistöllä, joten puolueiden menestys vaikuttaa siihen, millaisia liittoumia tärkeiden kysymysten ratkomiseksi valtuustossa tehdään.

Esimerkiksi kuluneella valtuustokaudella vihreät, Sdp ja vasemmistoliitto ovat löytäneet toisensa useissa merkittävissä kiistakysymyksissä. Kolmikon johdolla kaadettiin pormestaripuolue kokoomuksen suunnitelmista esimerkiksi keskustatunnelin jatkoselvitysaikeet ja Lapinlahden sairaala-alueen muutoshanke.

Tässä ovat illan kolme tärkeintä vaalitaistelua.

Kamppailu pormestarin paikasta

Vihreiden ja kokoomuksen välisestä mittelöstä ennakoitiin ennen vaaleja tiukkaa. HS:n puoluekannatuskyselyssä kokoomus johti vihreitä 1,9 prosenttiyksiköllä.

Kokoomus on ollut Helsingin kaupunginvaltuuston suurin puolue yhtäjaksoisesti 25 vuotta. Vihreät on vähä vähältä lähestynyt kokoomusta ja pitänyt hallussaan kakkospaikkaa vuodesta 2008.

Viime kuntavaaleissa vihreät jäi 4,2 prosenttiyksikön päähän kokoomuksesta mutta ohitti puolueen Helsingissä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Tällöin vihreät onnistui nappaamaan ykköspaikan kokoomukselta monissa kaupunginosissa. Puolue hallitsi eduskuntavaaleissa etenkin itäistä kantakaupunkia, eli Kalliota, Sörnäistä ja Vallilaa, mutta myös osaa Töölöstä ja Meilahdesta. Kantakaupungin ulkopuolella vihreät on vahvoilla esimerkiksi Herttoniemessä, Viikissä ja Haagassa.

Kokoomuksen vahvoja alueita ovat eteläinen kantakaupunki, Etu-Töölö, Lauttasaari ja Munkkiniemi. Idässä kokoomus on hallinnut esimerkiksi Kulosaarta ja suurinta osaa Laajasalosta, pohjoisessa pientalovaltaisia alueita kuten Torpparinmäkeä, Paloheinää ja Maununnevaa.

Kokoomuksen Juhana Vartiainen lähti keväällä pormestariehdokkaaksi lennosta, kun viestintäyrittäjä Kirsi Piha luopui ehdokkuudestaan. Vartiainen on kansanedustaja, ja hän on muun muassa johtanut Valtion taloudellista tutkimuskeskusta (VATT).

Vihreiden Anni Sinnemäen henkilökohtainen kannatus on ennen vaaleja näyttänyt Vartiaista suuremmalta. HS:n gallupissa Sinnemäkeä piti parhaana vaihtoehtona pormestariksi 22 prosenttia vastaajista, Vartiaista 19 prosenttia. Vaali-ilta näyttää, miten perjantaina julki tullut Sinnemäkeen kohdistuva rikosepäily vaikuttaa äänestäjiin.

Kokoomuksen ääniharavaksi Helsingissä on povattu kansanedustaja Elina Valtosta. Nimekkäitä ehdokkaita ovat myös kansanedustajat Wille Rydman ja Sari Sarkomaa apulaispormestari Pia Pakarinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov ja kaupunginvaltuutettu Atte Kaleva. Viime vaalien vaalikuningas Jan Vapaavuori ja Helsingissä kolmanneksi eniten ääniä saanut Jaana Pelkonen eivät kumpikaan ole tällä kertaa ehdolla.

Vihreistä ehdolla Helsingissä ovat muun muassa puolueen puheenjohtaja Maria Ohisalo, kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto, Atte Harjanne ja Emma Kari, europarlamentaarikko Alviina Alametsä, paluun kuntapolitiikkaan tekevä entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sekä Suomen koripallomaajoukkueen kapteeni Shawn Huff.

Sdp, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto taistelevat kolmospaikasta

Kahden kärki tullaan todennäköisesti ratkaisemaan kokoomuksen ja vihreiden välillä. Kamppailu kolmanneksi suurimman puolueen asemasta näyttää kuitenkin yhtä lailla tiukalta.

HS:n gallupissa Sdp sai 13,9 prosentin kannatuksen, perussuomalaiset 13,1 prosenttia ja vasemmistoliitto 11,5 prosenttia. Vasemmistoliitolle kiri kolmanteen sijaan on kiven alla mutta ei täysin poissuljettua. Perussuomalaiset sen sijaan hengittää Sdp:n niskaan kuumasti.

Sdp on 2000-luvun aikana ollut Helsingin toiseksi suurin puolue, mutta se on vaalikausien kuluessa menettänyt asemansa vihreille. Nyt myös perussuomalaiset on rynnimässä voimalla rinnalle.

Vaikka kannatuserot jäisivät pieniksi ja puolueilla olisi valtuustossa lopulta lähes yhtä monta paikkaa, on kolmossijan nappaamisella iso merkitys. Kuluneella vaalikaudella kolmanneksi suurin puolue sai apulaispormestarin paikan, ja niin todennäköisesti toimitaan myös ensi vaalikaudella.

Siinä missä vihreät hallitsevat keskistä Helsinkiä ja kokoomus etelän arvoalueita ja pohjoisen pienalueita, käydään kamppailu kolmossijasta lähiöissä.

Tämä taistelu painottuu itään ja pohjoiseen: eduskuntavaaleissa Sdp ja perussuomalaiset kävivät kamppailua muun muassa Mellunkylästä, Vuosaaresta, Malmista ja Suutarilasta. Edellisissä kuntavaaleissa perussuomalaiset ei vielä onnistunut valtaamaan yhtään kaupungin osa-aluetta itselleen, mutta tämä todennäköisesti muuttuu näissä vaaleissa.

Perussuomalaisten pormestariehdokas Jussi Halla-aho tulee todennäköisesti tekemään kovan henkilökohtaisen tuloksen: eduskuntavaaleissa hän sai yli 30 500 ääntä, eniten koko Helsingin vaalipiirissä.

Demareille ääniä tulee todennäköisesti keräämään pormestariehdokas Nasima Razmyarin lisäksi paljon ainakin kansanedustaja Eveliina Heinäluoma. Vasemmistoliiton pormestariehdokas Paavo Arhinmäki taas on vaaleista toiseen yksi Helsingin eniten ääniä keränneistä ehdokkaista.

Ketkä menevät läpi pienpuolueista?

Helsingin kaupunginvaltuusto kostuu ensi kaudellakin suurimmaksi osaksi eduskuntapuolueista, mutta joukkoon mahtuu todennäköisesti myös joitakin pienpuolueiden edustajia.

Tällä kaudella valtuustossa on istunut feministisen puolueen Katju Aro, joka on tehnyt tiiviisti yhteistyötä esimerkiksi vihreiden kanssa. Aro on pitkän linjan poliittinen vaikuttaja, ja hänen läpimenonsa on tälläkin kertaa mahdollista

Ehdolla on myös avoimen puolueen valtuutettu Petrus Pennanen, joka edusti aiemmin piraattipuoluetta. Näissä vaaleissa on mukana myös länsimaiseen lääketieteeseen kriittisesti suhtautuva kristallipuolue.

Liike Nyt on eduskuntapuolue, mutta se on nyt ensimmäistä kertaa mukana kuntavaaleissa. Puolueen kaupunginvaltuutettu Joel Harkimo valittiin neljä vuotta sitten valtuustoon kokoomuksen listoilta, ja hän perusti kesken kauden Liike Nytin oman valtuustoryhmän.

Harkimon isä, kansanedustaja ja liikemies Harry Harkimo on Liike Nytin pormestariehdokas. Harkimo on nauttinut vuosikausia suurta julkisuutta ja kansansuosiota myös poliitikkona. Tämä näkyi HS:n gallupissa, jossa häntä piti parhaimpana ehdokkaana pormestariksi 7 prosenttia vastanneista, mikä oli enemmän kuin Jussi Halla-ahon kannatus.

HS:n puoluekannatuskyselyssä Liike Nyt olisi saamassa 4,1 prosentin kannatuksen. Se tarkoittaa, että puolue voi saada jopa 2–3 paikkaa ja valtuustoon saattaa nousta esimerkiksi entinen Sdp:n kansanedustaja Mikael Jungner.