Juhlissa on melkein aina yksi pöytä, jossa on niin sanotusti muita parempi meno. Vantaan perussuomalaisten vaalivalvojaisissa Hämeenkylässä tuo pöytä on heti Bygårdin punaisen tuvan nurkalla.

On vain yksi ongelma.

Kun lankkupöytää lähestyy, joku huikkaa heti, että juuri tämä pöytä on toimittajilta kielletty. Toinen vitsailee, että pöytä on vähän kuin näiden bileiden tarkkis, tarkkailuluokka. Ei kuvia!

On vaali-ilta, ja kello käy jotakin kahdeksan ja yhdeksän välillä. Kuntavaali­ehdokas Minna Heikkinen nousee pöydästä nauraen ja haluaa halata.

”Tämä on mahtava homma”, Heikkinen huokaa.

Hän on silmin nähden onnellinen ja kuvaa Vantaan perussuomalaisten vaalityötä tunteikkaasti. Me olemme ihmisten puolella, Heikkinen toteaa useamman kerran.

Aivan niin yksiselitteisen auvoisa perussuomalainen ilta Vantaalla ei kuitenkaan ole.

Vantaalla odotettiin mielipidemittausten perusteella jytkyä, perussuomalaisten suurta voittoa ja mahdollista nousua valtuuston toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Nämä vaalivalvojaisetkin lienevät yhdet maan suurimmista. Ennakkoon ilmoittautuneita oli noin kahdeksankymmentä, mutta ihan niin paljon vieraita ei paikalla taida olla. Maskeja ei käytä juuri kukaan.

Vantaan perussuomalaiset seurasivat vaali-illan etenemistä Hämeenkylässä.

Pöydällä on saavillinen keltaisia ruusuja, ja grillimestari lupaa, että makkara ei lopu kesken. Kaikesta huokuu, että Vantaalla oltiin valmiina riemuun, mutta ennakkoäänten julkistamisen jälkeen tunnelma on maltillinen ja hetkittäin jopa matala – yhtä pöytää lukuun ottamatta.

”Yhdessä tehdään Vantaa. Me ollaan kuntalaisia kaikki”, Minna Heikkinen toteaa iloisena talon nurkalla.

Parin metrin päässä bilepöydästä turkoosiin huppariin pukeutunut vantaalainen kansanedustaja Mika Niikko harppoo kukkapenkkiä ympäri ja puhuu vakavannäköisenä puhelimeen.

Vaikka hän näkee tuloksissa hyvääkin – puolue parantaa edellisistä kuntavaaleista –, on hän myös aavistuksen pettynyt. Ennakkoäänten valossa perussuomalaiset ovat saamassa Vantaalla 11 tai 12 paikkaa.

”Olisin tyytyväinen, jos Vantaalla tulisi 14–15 valtuustopaikkaa”, Niikko sanoo.

Edellisen vaalikauden päättyessä perussuomalaisilla oli Vantaan valtuustossa viisi paikkaa.

Yksi Hämeenkylän hämärtyvän illan trendeistä on listata mahdollisia syitä siihen, miksi gallupeissa povattu suurmenestys ei lopulta toteutunut.

Viimeisen viikon kuuma sää, ylioppilasjuhlat, kesäloma, mökkikausi, korona, vaalien siirto, luettelee valtuustoryhmän puheenjohtaja Niilo Kärki.

Niilo Kärki (toinen vas.) seurasi vaali-iltaa tyynin mielin. Tuloskatsomo löytyi vaaliauton sisältä.

Sekin vaikuttaa, että olemme toripuolue ja näissä vaaleissa ei päästy torille sillä tavoin kuin olisimme halunneet, Mika Niikko sanoo.

Yleinen analyysi on tämäkin: matalaksi jäänyt äänestysprosentti oli perussuomalaisten kannalta huono juttu. Vantaalla 48,4 prosenttia ääni­oikeutetuista äänesti.

”Monilla meille vahvoilla alueilla äänestysprosentti oli alle 40”, Niikko sanoo ja näyttää äänestyskarttaa kännykänsä ruudulta.

Ruutupaitainen mies tarttuu mikrofoniin ja alkaa laulaa Joe Cockeria ilman säestystä. Vantaan perussuomalaisten puheenjohtaja Tomi Salin kipaisee kaiuttimen luo ja kääntää äänet pois.

”Laitetaas vähän hiljaisemmalle, niin naapurit eivät hermostu.”

Pari valvojaisvierasta pysähtyy ja haluaa erikseen kehua Mika Niikkoa, joka pitää kuulemma aina sanansa.

Niikko suhtautuu palautteeseen tyyneydellä.

”Hyvähän se on, että ihmiset ovat iloisella mielellä.”

Puoli kymmeneltä Niikko itse tarttuu mikrofoniin ja puhuu valvojaisväelle.

Sinikattoiset teltat lepattavat aavistuksen tuulessa. Taustalla seisoo Juha Simosen keltaoranssi vaalimatkailu­auto, joka 1980-luvulla palveli joukkoliikenne­välineenä Vantaalla. Sen etuikkunassa lukee ”ei tietulleille” ja kulmassa liehuu Suomen lippu.

Mika Niikko tsemppasi puoluetovereitaan.

”12 paikkaa tulossa nyt”, Niikon ääni kaikuu vahvistimista.

Hän valaa uskoa omiinsa: Vielä on alueita, joilla ääniä ei ole laskettu vielä ollenkaan. Niin kuin vaikkapa Hämeenkylä, jossa valvojaisia vietetään. Voi olla, että tämä on vasta alkulöylyä, hän nostattaa tunnelmaa.

"15 paikkaa Vantaalla on yhä mahdollinen."

Tuntia myöhemmin Hämeenkylän aurinko alkaa painua mailleen.

Valtaosa äänistä on laskettu, ja yhä näyttää siltä, että perussuomalaiset saavat Vantaalla ne 12 paikkaa, mitä jo ennakkoäänet lupasivat.

Se on iso parannus viiteen paikkaan, jotka puolueella oli edellisen valtuustokauden lopussa. Se oikeuttaa Vantaalla kolmanneksi suurimman valtuustoryhmän titteliin. Suurin on Sdp, ja myös kokoomus kiilasi edelle.

Kannatusprosentit jäivät gallupeista.

Kun tulee puhe prosenteista, katse kääntyy taas bilepöytään. Pöydän päässä seisova mies nostaa lonkerotölkkiään ja sanoo, että tässä juomassa on 5,2 prosenttia.

Kaikkia naurattaa, eikä kukaan enää torju toimittajaa pöydästä. Päinvastoin.

”Me olemme rytmiryhmä!” joku huudahtaa.

Vantaan perussuomalaisten puheenjohtaja Tomi Salin (vas.) ja läpi mennyt ehdokas Tuukka Saimen.

Kuntavaaliehdokas Kati Paajanen haluaa puhua ihan tosissaan. Nämä ovat olleet hyvät vaalit, hän sanoo.

Paajanen oli ensi kertaa ehdolla, ja vaikkei hän läpi mennytkään, niin hän on tyytyväinen saaliiseensa. Joku muukin äänesti kuin oma äiti, kuten hän sen muotoilee.

”Koti, uskonto ja isänmaa”, Paajanen listaa aiheet, joita lankkupöydässä on illan aikana käsitelty. Paajanen lähes herkistyy, kun hän puhuu perheen tärkeydestä, ja haluaa lähettää äidilleen terveisiä.

Koska yksi pöydän äärellä olijoista on Kuusijärven saunamajuri Marek Aaltonen, myös saunomisesta on puhuttu tänään jonkin verran.

”Me olemme perussuomalaisia, totta kai me puhumme saunomisesta”, Jonas Kouvonkorpi sanoo. Hän katsoo puoluetovereitaan lempein silmin ja jatkaa: ”Tämä tiimi on ollut mahtava.”

Pöydällä on appelsiinilonkero­tölkkejä, lehtikuohulaseja ja tuhkakuppi. Keskustelu kumpuilee. Kati Paajanen mainitsee olevansa Adolf Ehrnroothin kanssa samaa sukua. Minna Heikkinen muistuttaa, että perussuomalaiset ei halua tapella kenenkään kanssa.

”Me ollaan sankareita ihan jokainen”, Kati Paajanen sanoo. ”Jokainen ihminen on laulun arvoinen.”

Tänä iltana tässä pöydässä on puhuttu politiikkaakin, muistuttaa Calle Viteli. Kuntapolitiikka on vasta ensimmäinen askel. Tähtäimeni on ministeriydessä, Viteli julistaa.

Minna Heikkinen yrittää hyssytellä Viteliä, mutta tämä ei hyväksy vaientamista, vaikka näissä vaaleissa hän ei näytäkään menevän läpi.

”Kai sen voi sanoa! Minä tähtään ministeriksi enkä halua mitään jämäpaikkoja.”

Kello 22.43 taivas hehkuu myöhäisillan oranssina, alkaa tulla kylmä. Tulokset ovat selvillä. Mika Niikko on odotetusti ääniharava Vantaalla. Puolue on kolmanneksi suurin 17,4 prosentin osuudella.

Jos aiemmin illalla Niikon kasvoilla olikin pettymystä, kokenut poliitikko on jo pyyhkinyt sen pois.

”Erittäin hyvä tulos tämä oli. Ihan hyvillä mielin olen. Olemme kolmanneksi isoin, ja uskon hyvään yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa. Seuraaviin vaaleihin taas parannetaan”, Niikko toteaa.

Talon toisella puolella ilopöydän juhlat jatkuvat. Kun tulee hämärää, alkaa laulu. Sävelmien pätkät raikuvat viileässä kesäillassa parkkipaikalle asti.

Niin paljon kuuluu rakkauteen.

We Are The Champions.

Rock’n’roll beibeeeee.