Poliisi epäilee Sinnemäkeä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Sinnemäki kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Anni SinnemäKI ei kertonut Helsingin kaupungille joutumisestaan rikosepäilyn kohteeksi. Helsingin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sanoo HS:lle, että Sinnemäellä ei ollut velvollisuutta kertoa asiasta.

”Anni Sinnemäki on luottamushenkilö, hän on kaupungilla luottamustehtävässä. Kaupunki ei siis ole hänen työnantajansa, eikä hänellä ole esimerkiksi esimiestä.”

Poliisi epäilee Sinnemäkeä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Epäily kohdistuu päätökseen, joka tehtiin vuonna 2016 Sinnemäen toimiessa Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Apulaiskaupunginjohtajan tehtävä oli virkatehtävä. Sittemmin Helsingin organisaatiouudistus on muuttanut kaupungin johtamismallia.

Tapaus on siirtymässä syyteharkintaan. Syyteharkinnassa syyttäjä päättää nostetaanko syytettä.

Sinnemäki kieltää syyllistyneensä rikokseen. Poliisitutkinta liittyy Meilahden huvila-asukkaiden tekemään tutkintapyyntöön alueen poikkeamisluvista.

Sarvilinna ei halua ottaa kantaa siihen, mitä olisi tapahtunut, jos Sinnemäki olisi kertonut epäilystä kaupungille. Kysymys liittyy esimerkiksi siihen, olisi Sinnemäki voinut jatkaa normaalisti toimintaansa nykyisessä tehtävässään.

”Nyt mennään hypoteettisen puolelle. Yleisesti ottaen, jos luottamushenkilöön kohdistuu rikosepäily, on kuntalaissa tietyt pykälät, millaisia toimenpiteitä on olemassa. Silloin [jos Sinnemäki olisi kertonut epäilystään] olisi arvioitu, että onko aihetta ryhtyä toimenpiteisiin.”

Sarvilinna sanoo, että ei halua asiaan tarkemmin perehtymättä tarkentamaan, millaisissa tilanteissa toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä ja millaisia toimenpiteet voisivat olla.

”Jos tässä katsotaan kaupunkia viranomaisena, niin päätös [poikkeusluvasta] on tehty, siitä on voinut valittaa ja sittemmin päätös on tullut voimaan. Asia on siis päättynyt jo kauan sitten.”

Päätoimisella luottamushenkilöllä ei ole Sarvilinnan mukaan työsuhdetta eikä virkasuhdetta minkään tahon kanssa. Luottamushenkilön palkan maksaa kaupunki.

HS kysyi Sinnemäeltä perjantai-iltana, miksi hän ei kertonut tutkinnasta kaupungille. Sinnemäki totesi, että asia on ollut laajasti julkisuudessa hallinto-oikeudessa tehtyyn kaavavalituskäsittelyyn liittyen. Hallinto-oikeus totesi, ettei Sinnemäki ollut asiassa esteellinen. Päätös ei ole lainvoimainen.

Sinnemäki kertoi HS:lle keskustelleensa rikostutkinnasta ja sen julkitulemiseen liittyvistä mahdollisista toimenpiteistä juristin kanssa.

”Hänen käsityksensä on se, että tämä on asia, jossa en ole syyllistynyt rikokseen.”

Tutkinta liittyy Sinnemäen tuttavan, näyttelijä Pihla Viitalan perheineen rakennuttamaan suurehkoon omakotitaloon. Viitala ja muutama muu alueen asukas saivat poikkeusluvalla lisärakennusoikeutta kaavan ollessa vielä valmisteilla. Päätöksen teki Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta.

Sinnemäki sanoo, ettei ole osallistunut poikkeamispäätöksen valmisteluun, eikä ohjannut asemakaavan sisältöä kyseisten rakennusten rakennusoikeuden osalta. Poikkeamispäätös tai kaava ei myöskään ole hänen mukaansa muuttunut poliittisessa käsittelyssä virkamiesten ehdotuksista.

Sinnemäen mukaan Viitala kuuluu hänen ”laajaan tuttavapiiriinsä”. Sinnemäki kertoi HS:lle tapaavansa Viitalaa noin kerran vuodessa, esimerkiksi yhteisten ystävien syntymäpäiväjuhlilla.

