Helsingin kaupunginvaltuuston enemmistön kanta on aina merkittävämpi kuin pormestarin näkemys, mutta pormestari on suuri vallankäyttäjä, kirjoittaa HS:n kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren analyysissään.

Helsingin kuntavaalit näyttivät sunnuntaina menevän mielipidemittausten viitoittamalla tiellä: kun äänistä oli laskettu 39,4 prosenttia, kokoomus oli matkalla Helsingin suurimmaksi puolueeksi 28,8 prosentin kannatuksella. Vihreät oli toiseksi suurin puolue 21 prosentin kannatuksella.

Kisa on kuitenkin tiukka, joten mitä tahansa saattaa vielä tapahtua. Suurin osa Helsingin äänestysalueista on sellaisia, joilta ääniä ei vielä ole laskettu ollenkaan.

Mutta mistä Helsinki itse asiassa äänestää?

Ihan alkuun pitää sanoa se olennaisin asia: sunnuntaina helsinkiläiset eivät äänestä siitä, kenestä tulee kaupungin seuraava pormestari.

Vaaleissa äänestetään tulevan kaupunginvaltuuston kokoonpanosta. Kaupunginvaltuusto on Helsingin ylin päättäjä, ei pormestari.

Pormestariksi valitaan todennäköisesti kaupunginvaltuuston päätöksellä suurimman äänisaaliin saaneen puolueen pormestariehdokas. Kokoomuksella tämä ehdokas on Juhana Vartiainen, vihreillä Anni Sinnemäki.

On tärkeää korostaa, että valtuuston enemmistön kanta on aina merkittävämpi kuin pormestarin näkemys: tämä on nähty nykyisen pormestarin Jan Vapaavuoren (kok) hellimän keskustatunnelin ja Lapinlahden sairaala-alueen kiistan tapauksessa. Molemmissa valtuuston enemmistön kanta peitti alleen Vapaavuoren toiveet.

Tästä huolimatta pormestari on merkittävä vallankäyttäjä. Vallasta on saatu oivallisia oppitunteja aivan viime viikkoina.

Hyvä esimerkki ovat julkisuudessa olleet Helsingin koulujen rahat. Puolueet kokoomusta myöten olisivat halunneet antaa kouluille lisää rahaa esimerkiksi koronapandemian aiheuttamia oppimisvajeita kuromaan, mutta asiasta ei päästy päättämään ennen kuin väistyvä pormestari Vapaavuori suostui tuomaan lisärahaesityksen kaupunginhallitukseen.

Pormestari on kaupungin kansliapäällikön rinnalla ainoa henkilö, joka voi tuoda asioita esittelyyn kaupunginhallitukseen eli valtuustoa edeltävälle päätöksentekotasolle.

Pormestarilla on erittäin tärkeä rooli myös siinä, että hän esittelee budjetin kullekin vuodelle. Käytännössä budjetissa linjataan, paljonko rahaa laitetaan esimerkiksi kouluihin, raidehankkeisiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin – ja mistä rahaa mahdollisesti leikataan.

Lopullisesti budjetin kuitenkin hyväksyy kaupunginvaltuusto, ja ennen hyväksymistä käydään tiukat budjettineuvottelut puolueiden kesken.

Pormestari on myös kaupungin ylin operatiivinen vallankäyttäjä, sillä hän toimii johtoryhmän puheenjohtajana.

Apulaispormestareihin verrattuna pormestarilla on huomattavasti enemmän valtaa. Apulaispormestareiden tärkeintä työnkuvaa ovat tiedottaminen ja kaupunkilaisten osallistaminen, päätöksenteon kasvoina toimiminen, mutta näissäkin asioissa pormestari voi kävellä heidän ylitseen.

Tämän voi havaita esimerkiksi siitä, että pormestari Vapaavuori on hoitanut lähinnä yksin korona-ajan viikoittaisia tiedotustilaisuuksiaan. Sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestaria Sanna Vesikansaa (vihr) ei juuri ole ruudussa näkynyt.

Toisaalta näissä asioissa näkyy myös pormestarin oma tyyli. Vapaavuoren johtamistyyli ei ole kaikkia miellyttänyt, ja sitä on puitu julkisuudessakin.

Mikä merkitys on sillä, valitaanko pormestariksi kokoomuksen Vartiainen vai vihreiden Sinnemäki?

HS:n viimeisimmässä mielipidemittauksessa kertyneen tiedon mukaan Vartiainen on mieluinen ehdokas erityisesti iäkkäille helsinkiläisille. Esimerkiksi 65 vuotta täyttäneistä joka kolmas pitää häntä parhaana pormestarikandidaattina mutta alle 25-vuotiaista vain viidennes.

Lisäksi miehistä suurempi osa kuin naisista on Vartiaisen takana. Ammattiryhmistä hän miellyttää keskimääräistä enemmän eläkeläisiä, ylempiä toimihenkilöitä sekä yrittäjiä.

Sinnemäki taas on nuorten aikuisten ja keski-ikäisten suosikki. 25–34-vuotiaista ja 35–49-vuotiaista 27 prosenttia pitää häntä mieluisimpana valintana Helsingin pormestariksi.

Ammattiryhmistä hän saa tukea johtajilta ja ylemmiltä toimihenkilöiltä, opiskelijoilta sekä alemmilta toimihenkilöiltä.

Sinnemäki on mieluinen ehdokas vihreiden lisäksi vasemmistoliiton väelle: heistä neljännes toivoo, että Sinnemäestä tulee pormestari. Vartiainen taas kerää vain vähän kannatusta muiden suurten puolueiden kannattajilta.

Suurissa linjoissa Vartiainen ja Sinnemäki ovat hyvin lähellä toisiaan: molemmat pitävät tärkeänä kaupungin kasvua, suuria asuntotuotantotavoitteita, segregaation estämistä, ilmasto- ja ympäristöasioita sekä sitä, että Helsinkiin saadaan lisää työperäistä maahanmuuttoa. Lisäksi molemmat ovat kulttuurin ystäviä.

Vartiaisella on näyttävää työkokemusta esimerkiksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana, ja hän on muutenkin profiloitunut ennen kaikkea talousihmisenä. Vartiainen varmasti suhtautuisikin pestiinsä ennen kaikkea ”kaupungin toimitusjohtajan” työnä.

Kun kokoomukselle hyvä taloudenpito on muutenkin tärkeä prioriteetti, on nähtävissä, että Vartiaisen ollessa pormestari taloudelliset näkökulmat korostuisivat puolueen kannoissa kaupunginvaltuustossa entisestään.

Vartiainen kirjoittaa pormestarisivustollaan, että koronavirukseen liittyvä toipumisohjelma pitäisi ottaa osaksi uuden kaupunginvaltuuston kaupunkistrategiaa. Menojen lisäyksen pitää kuitenkin olla tilapäistä, ja ”normaaliin menokehykseen” tulee palata toipumisen jälkeen.

Lisäksi Vartiainen on puhunut painokkaasti eri yhteyksissä varhaiskasvatukseen investoimisesta. On myös mahdollista, että pormestarina hän kaivaisi kertaalleen kuopatun keskustatunnelin suunnitelmat naftaliinista.

Vaalikonevastausten perusteella Vartiainen suhtautuu myönteisesti palvelujen ulkoistamiseen, ei halua nostaa veroäyriä eikä olisi valmis ottamaan käyttöön ruuhkamaksuja.

Vaalivalvojaisissaan Vartiainen sanoi sunnuntaina illalla hieman ennen kello kymmentä, että hän odottaa lopullista tulosta jännittyneenä. Äänistä oli tuolloin laskettu noin 40 prosenttia, ja kokoomus johti vihreitä selvästi.

”Minulla on tutkijan asenne, enkä osaa rentoutua, ennen kuin tulos on selvä”, hän sanoi.

Vartiaisen mukaan kokoomus haalii ääniä Helsingissä hyvän ehdokaslistan ja hyvän vaaliohjelman ansiosta.

”Lisäksi vihreät asemoituvat valtakunnan politiikan tasolla todella vasemmalle. Se ei toimi liberaali-porvarillisessa Helsingissä.”

Siinä missä Vartiainen on talousosaaja, Sinnemäki on Helsinki-osaaja.

Hän on ollut kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 2005 muutaman vuoden taukoa lukuun ottamatta ja maankäytöstä vastaava apulaiskaupunginjohtaja ennen nykyistä pestiään.

Sinnemäki toimii parhaillaan Helsingissä kaupunkiympäristöstä vastaavana apulaispormestarina. Hänellä onkin paljon osaamista asumiseen, asuinalueisiin sekä kaupungin kulttuuriympäristöihin ja viheralueisiin liittyvissä asioissa.

Siinä missä Vartiainen korostaa hyvän taloudenpidon merkitystä koronakriisistä toipumisessa, Sinnemäki puhuu tarpeesta matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden lisäämiseen.

Viimeisimmässä blogikirjoituksessaan Sinnemäki kirjoittaa lähiluonnon merkityksestä, luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja luonnonsuojelualueista.

Seuraavalla valtuustokaudella pitää hänen mielestään suojella Vartiosaari, Veräjämäen lehto, Meri-Rastilan metsä ja Uutelan Rudträsk. Sinnemäki puhuu myös sen puolesta, ettei Keskuspuistosta lohkaistaisi enää ”palastakaan”.

Vaalikonevastaustensa perusteella Sinnemäki puoltaa ruuhkamaksuja, vastustaa terveydenhoitopalvelujen yksityistämistä ja on sitä mieltä, että verojen korottaminen on julkisten palveluiden leikkaamista parempi vaihtoehto.

Perjantaina uutisoitiin, että Sinnemäki on rikostutkinnassa virkarikosasiassa. Poliisitutkimus liittyy Meilahden huvila-asukkaiden tekemään tutkintapyyntöön alueelle tehdystä poikkeamisluvasta ja kaavoituksesta. Sinnemäki on kiistänyt syyllisyytensä asiassa.

Pelkästään pormestarin asiaosaamisella ja näkemyksillä ei kuitenkaan ole väliä, vaan merkitystä on myös pormestarin persoonalla.

Tämä on käynyt selväksi kuluvalla valtuustokaudella: Jan Vapaavuori on tullut tunnetuksi näkyvänä ja kuuluvana pormestarina, joka on toistuvasti arvostellut teräväsanaisesti hallituksen päätöksiä ja esimerkiksi sote-uudistusta.

Tampereen yliopiston tutkijoiden viime vuonna laatimassa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen arvioinnissa todetaankin, että ”pormestarin persoona ja toimintatavat vaikuttavat huomattavasti siihen, minkälainen johtamis- ja organisaatiokulttuuri kaupunkiin muodostuu. Pormestarin vaihtuminen voi siten muuttaa merkittävästi kaupungin suuntaa, johtamisen painopisteitä ja tapaa toimia.”