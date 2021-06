Pääministeri ja Sdp:n puheenjohtaja saapumassa Sanna Marin Yleisradion tulosiltaan. Sdp on saamassa toiseksi eniten ääniä (18,0 prosenttia), kun äänistä on laskettu 55,2 prosenttia kello 21.05. Edellä on kokoomus 20,2 prosentin kannatuksella.