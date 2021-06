Nuoren Liike Nyt -puolueen menestys kuntavaaleissa saa Hjallis Harkimon suuntaamaan katseensa jo vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Liike Nyt sai kuntavaaleissa läpi yhteensä 49 ehdokasta. Helsingin valtuustoon itse nouseva puheenjohtaja Harry ”Hjallis” Harkimo on tulokseen erittäin tyytyväinen.

”Se on ihan uskomatonta, että pienissä kunnissakin päästiin sisään. Olen todella tyytyväinen, kun päästiin levittäytymään ympäri Suomea”, Harkimo sanoo.

Eniten ääniä, 4 317, sai odotetusti puheenjohtaja itse. Hän kiittää suosiostaan Youtubea.

”Sillä on kauhean iso merkitys. Kaikki ihmiset, jotka tulevat puhumaan minulle sanovat, että sinulla on niin hyviä ajatuksia niillä videoilla.”

Harkimon mielestä Liike Nytin budjetit ovat olleet vaatimattomia.

”Emmehän me ole rahaa juurikaan käyttäneet, joten jollain tavalla sitä näkyvyyttä on pitänyt saada. Se on sitten tehty blogeilla ja somessa.”

Niin ikään Helsingissä valtuutetuksi päässyt Joel Harkimo on myös näkyvä sosiaalisessa mediassa. Hän on toiminut ehdokkuuden lisäksi Liike Nytin markkinointipäällikkönä.

Uutena Harkimona politiikkaan lähti Hjalliksen veli Roy Harkimo, joka pääsi läpi Sipoossa. Hän sai näkyvyyttä veljeltään, mutta hankki sitä myös itse.

”Broidilla oli nerokas juttu: hän hankki kauhean määrän kavereita Facebookin Sipoon sivuilla, ja alkoi sitten julkaisemaan poliittisia juttuja”, sanoo Hjallis Harkimo veljensä kampanjasta.

Lisäksi Roy Harkimo kampanjoi kadulla yhdessä muiden Liike Nytin ehdokkaiden kanssa.

”He olivat joka päivä toreilla ja turuilla, ja liimasivat mainoksia kaikkiin tolppiin.”

Vain noin puolitoistavuotiaan Liike Nytin pärjääminen kuntavaaleissa enteilee puheenjohtajan mukaan hyvää eduskuntavaaleja ajatellen.

”Onhan tämä aivan eri tilanne, kun seuraavan kerran lähdetään vaaleihin.”

Itse puolueen suosion Harkimo näkee kumpuavan Liike Nytin löyhästä organisaatiosta, avoimesta linjasta ja halusta joukkoistaa politiikkaa.

”Ihmiset innostuvat siitä, että tässä ei ole poliittista ideologiaa, ja kantaa kysytään kansalaisilta tai kuntalaisilta.”

Entä mitä Liike Nyt tulee kolmen valtuutetun voimin ajamaan Helsingissä? Sen Harkimo sanoo varmistuvan vasta tulevaisuudessa.

”Perjantaina alkavat neuvottelut, ja aletaan käydä linjaa läpi.”

Harkimo itse intoutuu kritisoimaan kovin sanoin Kruunuvuoren siltahanketta, mutta toteaa heti perään sen olevan hänen oma ajatuksensa, eikä siis puolueen kanta.

Rakennushankkeiden paisuvat kulut ovat kuitenkin asia, jota Liike Nyt voisi Harkimon mukaan nostaa esille.

”En voi käsittää, miten kaikki Helsingin rakennusprojektit paisuvat. Hanke maksaa 400 miljoonaa, ja yhtäkkiä seuraavana päivänä se maksaa 800. Rakentaessa kulut ovat 1,2 miljardia.”

Entä onko puheenjohtaja vetämässä perässään politiikkaan vielä lisää Harkimoita? Vastauksena on naurua.

”Ei ole, jos eivät nuo pojat lähde.”

Pojilla Harkimo viittaa nuorempiin 16- ja 19-vuotiaisiin poikiinsa. Heistä nuorimmainen on kuulemma politiikasta kiinnostuneempi.

”Hän istuu ja katsoo kaikki lähetykset, joissa olen mukana ja soittaa heti, kun jotain tapahtuu. En kuitenkaan ole vielä mukaan patistamassa.”

Vaali-iltana Harkimo sanoi HS:lle, että seuraava maali on selvä: seuraavaksi puolue asettaa tähtäimen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

”Tämä luo hyvän pohjan niihin vaaleihin.”