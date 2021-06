Susijengin kapteenina Huff pääsi puhumaan monikulttuurisen ja avoimen Suomen puolesta ja huomasi, että haluaa vaikuttaa kaupungin asioihin.

Shawn Huff on tuttu tuttu mies koripallokentiltä, mutta Susijengissä 17 vuotta Suomea maajoukkuetasolla edustanut Huff on valittu nyt myös Helsingin kaupunginvaltuustoon. Vihreiden listalta heti ensikertalaisena valtuustoon päässyt Helsinki Seagullsien laitahyökkääjä nappasi 1 124 ääntä.

Vaalipäivän jälkeinen maanantaiaamu alkoi vuosaarelaisella kahden lapsen perheenisällä hyvin arkisesti.

Tänä vuonna kahdeksan vuotta täyttävä vanhin lapsi oli kesäleirillä ja nuorempi 5-vuotias oli viety tarhaan. Huff oli myös ulkoiluttanut perheen berninpaimenkoira Nolan.

Huffille vaali-illan ääntenlaskun seuraaminen oli aivan eri tavalla jännittävää kuin koripallo-ottelu.

”Urheilussa näkee treenaamisen tuloksen. Kuntavaaleissa kampanjoit, mutta kaikki lähtee nollasta, ei yhtään tiedä etukäteen, miten menee. Etenkään untuvikkona en osannut yhtään arvata, mihin suuntaan kannatus kulkee.”

Heinäkuussa vuonna 2015 Helsingin Kansalaistorilla rasismia vastustanut ja avointa Suomea puolustanut Meillä on unelma -mielenosoitus oli yksittäinen hetki, jolloin Huff alkoi ajatella, että hän haluaa vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Koko Susijengi nousi lavalle ja kapteeni Huffia jännitti puhua tuhatpäiselle yleisölle. Huffin pääviesti oli, että Susijengin kokoonpano heijasti sitä, millainen maa Suomi todellisuudessa jo on.

Joukkueessa on pelaajia, joilla on monikulttuurinen tausta. Huffin isä on amerikkalainen ja äiti suomalainen.

”Sama näkyy Huuhkajissa. Tärkeintä on huomata, että joukkue puhaltaa yhteen hiileen.”

Huff on asunut ulkomailla 15 vuotta. Hän lähti 2000-luvun alussa neljäksi vuodeksi opiskelemaan Valparaison yliopistoon Yhdysvaltoihin ja sen jälkeen pelasi 11 vuotta ammattilaisena Italiassa, Kreikassa, Ranskassa ja Saksassa.

Shawn Huff huomasi Susijengin kapteenina, että hänellä on mahdollisuus puheenvuoroillaan vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Huffille vihreät oli luonnollinen puoluevalinta.

”Minulle ihmisoikeusasiat ovat tärkeitä ja vihreissä niistä ei tarvitse neuvotella.”

Näissä vaaleissa vihreiden menestys Helsingissä oli puolueelle pettymys. Huff ei ala arvioida syytä.

”Olen ollut sen verran vähän aikaa mukana politiikassa, että jätän vaalituloksen kommentoinnin kokeneemmille kehäketuille.”

Kaupunginvaltuustossa ja lautakunnissa Huff kertoo olevansa valmis tekemään yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Hän ei poissulje yhteistyötä perussuomalaistenkaan kanssa.

Huffille tärkein asia, jota hän haluaa valtuustossa edistää, on lasten ja nuorten harrastustoiminta.

”Harrastukset ovat keskiluokkaistuneet. Kaikilla perheillä ei ole resursseja lasten ja nuorten harrastuksiin.”

Huffin mukaan harrastamisen Suomi-mallilla lasten ja nuorten harrastamista on jo saatu tuettua, ja kaupungin pitää tukemista jatkaa.

”Harrastuksissa lasten sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys kehittyvät.”

Itä-Helsingissä kasvanut Huff on iloinen, että hänen kotikaupunginosastaan Vuosaaresta valittiin uuteen valtuustoon viisi valtuutettua.

”Sillä on suuri vaikutus, miten lähiötä lähdetään kehittämään. Sehän on tutkittukin, että koulujen lakkauttamiseenkin on vaikuttanut, miten lähellä koulua valtuutettuja asuu. Vuosaaren kannalta on hyvä, että täältä on valtuutettuja eri puolueista.”

Huffin mielestä kaupunki kehittyy mahdollisimman tasapuolisesti, kun mahdollisimman monelta asuinalueelta on edustajia valtuustossa.