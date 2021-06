Esittelemme kymmenen tuoretta valtuutettua Helsingissä.

Helsingin kaupungin­valtuutetuista 38 prosenttia on uusia.

Joukossa on esimerkiksi kokoomus­nuorten puheenjohtaja, Elokapinassa vaikuttava ympäristö­aktivisti, sotatieteiden tohtori, Laakson korona­terveysaseman ylilääkäri sekä Susijengin kapteeni.

Harva tästä uusien valtuutettujen joukosta on oikeasti untuvikko politiikassa. Joukon nuorimmatkin ovat monet ehtineet jo kerätä kokemusta vara­valtuutettuina tai opiskelija­politiikassa.

Uudeksi valtuutetuksi lasketaan myös joukko todellisia konkareita, jotka palaavat valtuusto­työhön tai ovat muuttaneet muualta Helsinkiin.

Esittelemme kymmenen tuoretta nimeä vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä.

Vasemmistoliiton ääniharava Minja Koskela, 33, tunnetaan kenties parhaiten feminismin puolesta­puhujana sosiaalisesta mediasta. Hän on ollut viime aikoina esillä myös tasavertaisuutta koulumaailmaan vaatineen tietokirjansa vuoksi. Koskela on yhteiskunta­tieteiden maisteri ja musiikinopettaja.

Koskela nostaa HS:n vaalikoneessa tärkeiksi teemoikseen ilmaston­muutoksen hillitsemisen, kulttuurin ja koulutuksen. Noin esimerkiksi, hän kannattaa varhaiskasvatuksen opettajien palkan nostamista samalle tasolle kuin luokanopettajilla.

”Keskustan viihtyvyyttä lisätään huomattavasti vähentämällä yksityisautoilua. Kaupunkitilaa tulee kehittää ihmisten, ei autojen ehdoilla", hän myös kirjoittaa.

Lue lisää: Ensi kertaa ehdolla olleesta Minja Koskelasta Vasemmistoliiton ääniharava Helsingissä: ”Olen häkeltynyt”

Lue lisää: Kuka oikein on vasemmisto­liiton Minja Koskela? Monet konkarit rökittänyt nuori feministi haluaa hajottaa Helsingin oikeistolaista hegemoniaa

Kokoomuksen Matias Pajula, 22, on valtuuston kuopus, muttei silti aloittelija Helsingin politiikassa. Edellisellä kaudella Herttoniemestä tuleva Pajula oli varavaltuutettu sekä kasvatus- ja koulutus­lautakunnassa. Hän on myös kokoomus­nuorten puheenjohtaja ja opiskelee ympäristöekonomiaa.

Vaalikoneessa Pajula sanoo että esimerkiksi mielenterveys­palveluissa ja Helsingin yöliikenteessä kaupunkia tarvitaan enemmän. Hänen mielestään on myös useita asioita, joihin kaupungin ei tarvitsisi puuttua niin paljon.

”Rakentamista hidastavat turhat normit tai yritys­toiminnan vaikeuttaminen eivät kuulu Suomen ainoaan suurkaupunkiin.”

Perussuomalaisten Laura Korpinen, 56, on asianajaja ja varatuomari. Hän kertoo syntyneensä ja asuvansa Länsi-Helsingissä.

Vaalikoneessa hän mainitsee esimerkiksi Malmin lentokentän ja hänelle tärkeät viheralueet.

”En halua Helsingistä ahdasta monikulttuurista kivikylää tai pyöräily­kilparataa. Liikenne­ratkaisuissa autoilua on pyritty estämään, siihen on saatava suunnanmuutos.”

Lue lisää: Perussuomalaiset nousi Helsingin suurimmaksi voittajaksi, Halla-aho ylivoimainen ääniharava

Perussuomalaisten Teija Makkonen, 38, on koulutukseltaan sotatieteiden maisteri. Hän on tehnyt uraa asiantuntijana puolustus­voimissa, mutta on nykyisin kansanedustajan avustaja.

Vaalikoneessa hän kertoo olevansa erityisen kiinnostunut Helsingin turvallisuudesta sekä lasten ja nuorten asioista. Ruuhkamaksuille ja kävelykeskustalle hän sanoo tiukasti ei, samoin hän suhtautuu kriittisesti asuntorakentamisen lisäämiseen.

”Helsinki on tällä hetkellä muuttotappiollinen kaupunki. Myös syntyvyys on yleisesti laskusuunnassa. Edes jo nyt suunnitellulle määrälle asuntoja ei ole tarvetta.”

Kokoomuksen Anniina Iskanius, 38, on valtuutettuna tuore, mutta politiikassa ei. Hän on vaikuttanut päättyvällä valtuustokaudella apulaispormestari Pia Pakarisen (kok) erityisavustajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri ja asuu nykyisin Tammisalossa.

Vaalikoneessa hän sanoo hyvän kaupungin syntyvän esimerkiksi lapselle mieluisesta päivähoito­paikasta, parhaasta lähikoulusta ja hyvistä ulkoilumaastoista.

”Varhaiskasvatuksen opettajien ja -hoitajien palkkoja pitää nostaa, sillä alalla on kova työvoimapula.”

Vasemmistoliiton Elina Kauppila, 41, on tuttu ympäristöliike Elokapinasta. Kauppila on tunne- ja vuorovaikutus­kouluttaja, yrittäjä ja kirjailija.

Hän haluaa muuttaa Helsingin ”radikaalisti kestäväksi kaupungiksi” ja sanoo, että kaupunki tarvitsee esimerkiksi maksutonta joukko­liikennettä, kasvisruokaa julkisiin keittiöihin ja kestävää energiantuotantoa.

”Me elämme kuudetta sukupuutto­aaltoa ja ilmastokriisiä eikä näitä kysymyksiä vakavampia aiheita valitettavasti ole. Meidän täytyy muuttaa koko yhteiskunta­järjestelmä kestäväksi ja reiluksi hyödyntämällä kiertotalouden ja esimerkiksi donitsitalouden malleja.”

Vihreiden Amanda Pasanen, 27, on edellisen valtuustokauden varavaltuutettu sekä kaupunkiympäristö­lautakunnan ja HSL:n hallituksen jäsen. Hän opiskelee ympäristötieteitä.

Ympäristöteemat korostuvat myös hänen vastauksissaan vaalikoneessa.

”Enemmän tilaa ihmisille, vähemmän tilaa autoille. Kun laajennamme kävelykeskustaa, panostamme joukko­liikenteeseen ja pyöräväyliin ja otamme käyttöön ruuhkamaksut, paranee keskustan ilmanlaatu ja viihtyvyys.”

Vasemmistoliiton Titta Hiltunen, 28, esittäytyy kotisivuillaan punavihreäksi kontulalaiseksi feministiksi. Hän opiskelee valtiotieteitä ja on vaikuttanut aiemmin opiskelija­politiikassa.

Vaalikoneessa hän painottaa mielenterveys­palveluita, kohtuuhintaista asumista ja ympäristöä.

"Kaupunki on kuin vallankumous, jonka täytyy kasvaa ja kehittyä pysyäkseen elinvoimaisena. Helsinki on yhä pieni pääkaupungiksi.”

Vihreiden Shawn Huff, 37, tunnetaan parhaiten ammatti­urheilijana ja koripallon maajoukkueen Susijengin kapteenina.

Vuosaarelainen urheilija ja isä nostaa vaalikoneessa esiin lasten ja nuorten liikunta- ja urheilumahdollisuudet sekä lähiluonnon.

”Vaikka Helsingissä on pula uusista asunnoista on prioriteetti asumisessa oltava viihtyvyydessä. Juuri tätä pääsy lähiluontoon luonnollisesti lisää. Lähiluonnon merkitys on vain kasvanut koronarajoitusten aikana.”

Lue lisää: Valtuuston ensikertalainen, Susijengin Shawn Huff haluaa edistää nuorten harrastamista Helsingissä: ”Harrastukset ovat keski­luokkaistuneet”

Kokoomuksen Maaret Castrén, 61, on lääkäri, professori ja esimerkiksi sairaala­päivystyksiä johtava toimialajohtaja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirissä.

Helsingin kuntapolitiikassa hän ei ole tuttu nimi, omalla alallaan sen sijaan kyllä. Suurelle yleisölle hän on ehkä jäänyt mieleen myös siksi, että hän vastasi tsunamin aikaan Suomeen evakuoitujen potilaiden hoidosta Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Vaalikoneessa hän puhuu oppimisen tuesta kaikille sitä tarvitseville, potilaan nostamisesta terveydenhoidossa keskiöön ja vanhusten­hoidosta. Hän kannattaa esimerkiksi vahvasti terveydenhuollon yksityistämistä jonojen purkamiseksi.

"Vaikka Helsingissä on pula uusista asunnoista on prioriteetti asumisessa oltava viihtyvyydessä. Juuri tätä pääsy lähiluontoon luonnollisesti lisää. Lähiluonnon merkitys on vain kasvanut koronarajoitusten aikana.”

Tilastoissa uusina valtuutettuina esiintyy myös kokeneita poliitikkoja, jos he ovat muuttaneet kunnasta toiseen tai olleet hetken tauolla valtuustotyöstä.

Uusina listoilla näkyvät näin ääniharava Elina Valtosen (kok) lisäksi esimerkiksi Sari Sarkomaa (kok), Erkki Tuomioja (sd), Harry Harkimo (Liike nyt), Hilkka Ahde (sd), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Pekka Sauri (vihr), Pirkko Ruohonen-Lerner (ps), Timo Harakka (sd), Tom Packalén (ps) ja Tuomas Rantanen (vihr).

Valtuustoon ovat niin ikään nousemassa Helsingin kokoomuksen puheenjohtaja ja aiempi varavaltuutettu Maarit Vierunen (kok), Laakson korona­terveysaseman ylilääkäri Nora Grotenfelt (r), diplomatian ja poliittisen konsultoinnin maisteri Mahad Ahmed (sd), filosofi Tuomas Nevanlinna (vas), kirjailija ja toimittaja Minna Lindgren (vihr), kansainvälisen kriisinhallinnan aiantuntija Nina Suomalainen (kok), pääministerin erityisavustaja Elisa Gebhard (sd) sekä pitkäaikainen varavaltuutettu ja erityisopettaja Johanna Nuorteva (vihr).