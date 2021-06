Syytetyn pojan lisäksi tapahtumiin osallistui muita nuoria, jotka alle 15-vuotiaina eivät kuitenkaan olleet rikosoikeudellisesti vastuussa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on hylännyt teinipojan syytteen Vantaan Kuusijärven uimarannan viimekesäisistä tapahtumista.

Syyttäjä vaati tekoaikaan 16-vuotiaalle pojalle ehdollista vankeutta vaaran aiheuttamisesta. Syyttäjän mukaan poika ja muutama muu nuori jahtasivat ja pelottelivat 14-vuotiasta uhria niin, että tämä päätyi laiturin alle ja hukkumisen vaaraan. Muut nuoret olivat tapahtuma-aikaan alle 15-vuotiaita, eli eivät rikosoikeudellisessa vastuussa.

Syyttäjän mukaan uhria ajettiin takaa ja hänen päänsä painettiin veteen. Uhri ui pakoon laiturin alle, jolloin muut asettuivat syyttäjän mukaan laiturin sivuille niin, ettei tämä päässyt sieltä pois.

Syytetty kiisti syytteen. Hän kertoi ajaneensa poikaa takaa leikillään, mutta kiisti osallistuneensa muihin syytteessä kuvattuihin tapahtumiin.

Käräjäoikeus katsoi näytetyksi, että syytetty oli kahden kaverinsa kanssa alkanut jahdata uhria. Uhri ja syytetty nousivat laiturille, mistä uhri hyppäsi veteen. Syytetty ei mennyt perässä, vaan jäi laiturille.

Vedessä uhria jahtasi kaksi eri poikaa, joista toinen painoi hänen päänsä veden alle. Uhri pääsi pakenemaan tilanteesta ja ui lopulta laiturin alle.

Valvontakameroiden tallenteilta näkyi, että laiturilla oli yli kymmenen ihmistä, mutta yksittäisiä ihmisiä ei voitu tunnistaa. Käräjäoikeuden mukaan tallenteen perusteella ei voitu päätellä, oliko syytetty pelotellut uhria tai estänyt tätä nousemasta laiturille.

Käräjäoikeus katsoi, ettei uhrin veteen hyppäämisen jälkeiseltä ajalta esitetty sellaista näyttöä, että syytetyn voitaisiin riittävällä varmuudella katsoa toimineen syytteessä kuvatuin tavoin ja yhdessä muiden henkilöiden kanssa.

”(Syytetyn) näytetyksi tullut menettely on rajoittunut siihen, että hänen toimintansa seurauksena (uhri) on hypännyt laiturilta syvään veteen. (Syytetyn) ei ole osoitettu olevan vastuussa siitä, mitä (uhrille) on aiheutunut sen jälkeen kun (uhri) on hypännyt laiturilta veteen”, käräjäoikeus totesi tuomiossaan.

Käräjäoikeus antoi ratkaisunsa perjantaina.