Helsingin todennäköinen tuleva pormestari Juhana Vartiainen ja kokoomuksen ääniharava Elina Valtonen sanoivat maanantaina HS:lle kannattavansa selvitystä, jossa kartoitettaisiin keskustatunnelin rakentamiskustannuksia.

Helsingin ikuisuushanke keskustatunneli saattaa taas olla nousemassa kuolleista. Helsingin todennäköinen tuleva pormestari Juhana Vartiainen ja kokoomuksen ääniharava Elina Valtonen sanoivat maanantaina HS:lle kannattavansa selvitystä, jossa kartoitettaisiin keskustatunnelin rakentamiskustannuksia.

Lue lisää: Tuleva pormestari Juhana Vartiainen haluaa herättää keskustatunnelin kuolleista – Sinnemäki arvelee ”lähiluontoon kajoamisen” vieneen ääniä vihreiltä

Keskustatunneli kuopattiin viime valtuustokaudella vihreiden, sdp:n ja vasemmistoliiton enemmistöllä. Aihe herätti vilkasta julkista keskustelua. Pormestari Jan Vapaavuori (kok) pettyi raskaasti, kun valtuusto kieltäytyi asian jatkoselvityksestä.

Lue lisää: Vapaavuori, Sinnemäki ja Razmyar ilmiriidoissa Helsingin johtamisesta – Vapaavuori: ”En ole vihainen vaan olen raivostunut”

Keskustatunneliselvitykseltä katosi riittävä tuki, kun sdp kääntyi sitä vastaan. Sdp toimi ratkaisijana myös vuonna 2008, kun keskustatunnelisuunnitelmien silloinen versio kaatui.

Tällä valtuustokaudella kaudella vihreät, sdp ja vasemmistoliitto pystyivät muodostamaan yhdessä valtuuston enemmistön. Sunnuntain vaalituloksen jälkeen näin ei enää ole.

Kolmikko saa valtuuston 85 paikasta 42. Se tarkoittaa, että jos kokoomus saa taakseen kaikki muut valtuustoryhmät, keskustatunnelin rakentamismahdollisuuksien selvittämisellä on valtuuston enemmistö takanaan. Enemmistö syntyy myös niin, että osa ryhmistä hajoaa kysymyksessä kahteen leiriin.

HS soitti Helsingin valtuuston valtuustoryhmien johtajille. Hanke saa merkittävää kannatusta, muttei vielä ehdotonta hyväksyntää.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Reetta Vanhasen mukaan tunnelia on jo selvitetty perin pohjin.

"Keskustatunnelia selvitettiin jo viime valtuustokaudella. Hankkeessa ei ole taloudellisesti tai ilmaston kannalta järkeä", Vanhanen sanoo.

Vihreillä on uudessa valtuustossa 18 paikkaa.

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma (sd) listaa keskustatunnelin niihin asioihin, joista neuvotellaan uuden kaupunkistrategian yhteydessä. Puolueet käyvät ensin neuvottelut luottamusmiespaikkojen jaosta ja sitten tulevaa valtuustokautta määrittävästä kaupunkistrategiasta elokuussa.

”Neuvotteluista voi tulla aika haastavat, koska niissä pitää sovittaa monia asioita yhteen”, Heinäluoma pohtii.

Sdp vastusti keskustatunnelin jatkoselvitystä tällä valtuustokaudella. Ryhmän sisällä oli HS:n tietojen mukaan kuitenkin myös kannatusta selvitystyön jatkamiselle.

Demareilla on uudessa valtuustossa 13 paikkaa.

Lue lisää: Sdp:ltä tyrmäyksen saanut keskusta­tunneli on kaatumassa – Pormestari Vapaavuori: ”On hyvä tietää, ketä syyttää”

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Veronika Honkasalon kanta on selvä:

”Olemme samaa mieltä edelleen. Emme kannata keskustatunnelia.”

Vasemmistoliitolla on uudessa valtuustossa 11 paikkaa.

Perussuomalaisten Mika Raatikainen sanoo, ettei valtuustoryhmä ole keskustellut asiasta edellisen käsittelykierroksen jälkeen. Silloin perussuomalaiset kuitenkin kannatti tunneliselvityksen jatkamista. Perussuomalaiset sai vaaleissa 9 paikkaa.

Rkp:n ryhmänjohtaja Björn Månsson sanoo, että Rkp kannattaa tunneliselvitystä ”ilman muuta”. Rkp:llä on uudessa valtuustossa viisi paikkaa.

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanoo, ettei ryhmällä ole kantaa asiaan.

”Ei me olla siitä mitään mieltä. Me tullaan kysymään, että mitä mieltä helsinkiläiset on. Ei me ite päätetä.”

Liike Nytin filosofiaan kuuluu verkkopohjaisten kansanäänestysten tekeminen politiikkalinjausten hakemiseksi. Liike Nytillä on uudessa valtuustossa 3 paikkaa.

Keskustan valtuustoryhmän johtaja Terhi Peltokorpi sanoo, että asiaa täytyy pohtia koko uuden valtuustoryhmän kanssa, johon kuuluu myös varavaltuutetut.

”Sanotaan, että ainakin aiemmin olemme suhtautuneet tähän hankkeeseen kriittisesti. Emme ole lähtökohtaisesti vastustaneet selvittämistä, mutta sitten pitäisi tietää, että uusi selvitys tuo jotain uutta tietoa.”

Keskustalla on uudessa valtuustossa kaksi paikkaa.

HS ei tavoittanut kristillisdemokraattien valtuustoryhmän johtajaa kommentoimaan asiaa.

Oikaisu 14. kesäkuuta kello 17.38: Jutussa kerrottiin ensin, että HS soitti tulevan valtuuston valtuustoryhmien johtajille. Todellisuudessa HS soitti nykyvaltuuston ryhmänjohtajille.