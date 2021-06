Korona­rajoitukset lievenevät pääkaupunki­seudulla, maan suurin ilmaantuvuus­luku on Husin alueella

Maanantaina raportoitiin 29 uudesta koronavirustartunnasta.

Pääkaupunkiseudun kokoontumis­rajoituksia lievennetään tiistaista alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä.

Pääkaupunkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla voimaan tulevat kiihtymisvaiheen rajoitukset. Ne mahdollistavat kokoontumiset ilman henkilömäärä­rajoitusta, kunhan hygienia­vaatimuksia noudatetaan ja oleskelu järjestetään väljästi.

Yli 50 ihmisen ulkotilaisuuksissa asiakkailla tai osallistujilla täytyy olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti toisiinsa, mutta tietyn mittaisia turvavälejä ei enää vaadita.

Päätös koskee Espoota, Helsinkiä, Hyvinkäätä, Järvenpäätä, Kauniaisia, Keravaa, Mäntsälää, Nurmijärveä, Pornaisia, Tuusulaa ja Vantaata.

Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumis­rajoitukset ja turvavälipäätös kumotaan kokonaan tiistaista alkaen. Päätös koskee Askolaa, Hankoa, Inkoota, Karkkilaa, Kirkkonummea, Lapinjärveä, Lohjaa, Loviisaa, Porvoota, Raaseporia, Sipoota, Siuntiota ja Vihtiä.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen rajoitusten jatkoa arvioidaan. Näilläkin alueilla epidemiatilanne on rauhoittunut ja on palannut tai palaamassa leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi 29 uudesta koronavirus­tartunnasta.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on Suomessa alle 25 sataatuhatta ihmistä kohden. Sairaanhoitopiireistä suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella, jossa se on noin 45.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 1 297 tartuntaa, mikä on 1 057 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa pandemian aikana 93 850.

THL:n tietojen mukaan Suomessa oli maanantaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 52 ihmistä, joista tehohoidossa on 9.