Vihreiden Anni Sinnemäki myöntää, että vaalitappio Helsingissä on pettymys.

Vihreiden pormestariehdokkaana ollut Anni Sinnemäki ei jaa kokoomuksen Juhana Vartiaisen analyysia vihreiden liiasta vasemmistolaisuudesta.

”Ajattelin, että sekä Helsingissä että valtakunnallisesti selvästi emme saaneet ihmisiä liikkeelle. En sanoisi, että olemme liian vasemmistolainen puolue”, Sinnemäki sanoi.

Sinnemäki myönsi, että vaalitappio on pettymys. Vihreät on tavoitellut Helsingin suurimman puolueen paikkaa jo useiden vaalien ajan, ja Sinnemäki itse on tavoitellut pormestarin paikkaa pitkään.

Vihreiden pudotus oli kokonaisuudessaan yllättävä, Sinnemäki sanoi. Ehdokasasettelusta tulos ei hänen mukaansa jäänyt kiinni, vaan vihreillä oli Sinnemäen mielestä Helsingissä valovoimaisia ehdokkaita.

”Vaalitulos on oppi siitä, että tosi hyvällä listallakaan ei välttämättä yllä hirveän hyvään tulokseen.”

” ”Meidän pitää miettiä, miten voimme tehdä paremmin.”

Vihreitä on kritisoitu siitä, että puolue on priorisoinut asuntorakentamista lähiluonnon säilyttämisen edelle. Sinnemäki myönsi, että se on saattanut nakertanut vihreiden kannatusta.

”Ajattelen itse niin, että tämä on yksi niistä kysymyksistä, joista meitä kohtaan on tullut kritiikkiä. Kyllä, minusta tämä on sellainen asia, jossa meidän pitää miettiä, miten voimme tehdä paremmin.”

Sinnemäki ei vastannut suoraan kysymykseen, haluaako hän jatkaa kaupunkiympäristön apulaispormestarina. Se vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä: Sinnemäki on sanonut koko vaalikampanjan ajan, että häntä kiinnostavat kaupungin johdossa muutkin tehtävät kuin pelkkä pormestarin tehtävä.

Sinnemäki ei usko, että meneillään oleva rikosepäily vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa nousta uudestaan apulaispormestariksi. Sinnemäkeä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Meilahden huvila-alueen poikkeuslupamenettelyyn liittyvässä kiistassa.

”Olen hyvin vakuuttunut siitä, että asia tulee ratkeamaan parhain päin. En missään nimessä ole syyllistynyt niihin asioihin, joista olen epäilty, ja toivon, että tämä tulee ratkeamaan kohtuullisessa ajassa.”

Sinnemäen mukaan epäily tuskin vaikutti vihreiden lopulliseen vaalitulokseen ja sijoitukseen toiseksi suurena puolueena.

”Uskon, että se on vaikuttanut omaan äänimäärääni jonkin verran, mutta ei niin, että se olisi ratkaisevaa vaalituloksen kannalta.”

HS:n haastattelussa sunnuntai-iltana Sinnemäki sanoi, että hän uskoo hallitusvastuun olevan yksi selitys vaalitappiolle. Hän viittasi siihen, että puolueen kannatus väheni monissa muissakin isoissa kaupungeissa ja että myös muiden hallituspuolueiden kannatus heikkeni koko maan tasolla verrattuna viime kuntavaaleihin.

”Pandemiasta ulos lähdettäessä kritiikki on voimistunut. En silti tarkoita, etteikö ole voinut olla myös paikallisia asioita, jotka ovat vaikuttaneet kannatukseen.”

Helsinkiläisistä äänestäjistä osa oli päätynyt äänestämään vasemmistoliittoa vihreiden sijaan, Sinnemäki totesi.

”Vihreiden ja vasemmistoliiton välillä on ollut valintoja, joissa ei ole päädytty vihreisiin.”

Sekä Sdp että vasemmistoliitto kasvattivat kannatustaan Helsingissä.

Sinnemäki nosti lisäksi sunnuntaina esille kokoomuksen Elina Valtosen, joka keräsi Helsingissä ison äänimäärän. Sinnemäki sanoi uskovansa, että Valtosen suosiolla on voinut olla vaikutusta vihreiden tulokseen Helsingissä.