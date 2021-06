Aiemmin kesäkuussa kävi ilmi, että poliisi on aloittanut esitutkinnan Husin säännöstenvastaisista hankinnoista.

Hankinnat-yksikön siirron taustalla on paitsi tarve nopeuttaa hankintavelan poistamista, myös ongelmat hankintojen toteuttamisessa laillisesti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoo siirtäneensä Hankinnat-yksikkönsä määräaikaisesti uuden johdon alaisuuteen. Yksikön johtajaksi on nimitetty vuoden 2022 loppuun asti Leena Koponen. Aiemmin Hankinnat-yksikkö oli Hus Logistiikan alla.

Hus kertoo tiedotteessa, että hallinnollisen siirron taustalla on tarve nopeuttaa hankintavelan poistamista, jota on syntynyt vuosien varrella. Lisäksi tiedotteessa mainitaan ongelmat, joita sairaanhoitopiirillä on ollut hankintojen toteuttamisessa lainmukaisesti.

STT kertoi viime viikolla, että sisäisen tarkastuksen Husista tekemän raportin perusteella vuosina 2019–2021 on tunnistettu noin 300 säännöstenvastaista hankintaa. Tuoreimmat sopimuksettomat tai kilpailuttamattomat ostot on löydetty tänä vuonna.

Hus kertoo tiedotteessaan, että kaikkia säännösten vastaisia hankintoja ei ole edelleenkään tunnistettu, osa on myöhässä ja keskeneräisten hankintojen määrä ylittää arvioidun hankinta­päätös­kapasiteetin.

Poliisi kertoi viime viikolla STT:lle aloittaneensa esitutkinnan Husin säännöstenvastaisista hankinnoista. Poliisi tutkii asiaa epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena. Ketään yksittäistä henkilöä ei tässä vaiheessa epäillä.

Husin hankintoihin liittyvät puutteet nousivat julkisuuteen kesällä 2019, kun STT uutisoi asiaan liittyvistä epäilyksistä.

Tuolloin kuntayhtymän sisäinen tarkastus epäili, että veronmaksajien rahoilla toimiva Hus olisi tehnyt mahdollisesti jopa kymmenien miljoonien eurojen edestä hankintoja ilman kilpailutusta.

Dna-analyyseja koskeva pistokoe oli paljastanut, että kyseisiä hankintoja oli kahden vuoden aikana tehty kilpailuttamatta 1,7 miljoonan euron edestä.

