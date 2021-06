Vantaa ei halua enää omistaa Kauniaisissa sijaitsevaa sairaalaa vantaalaisten vanhusten hoitoa varten, koska rakennukseen pitäisi lähivuosina investoida paljon rahaa.

Vantaan kaupunki valmistelee Kaunialan sairaalan myymistä. Kaupat on tarkoitus tehdä tarjouskilpailulla.

Perusteluna on sairaalan sijainti Kauniaisissa, joka on vantaalaisen vanhuksen tai vammaisen kannalta hankalien kulkuyhteyksien päässä. Toisekseen tilan kunnostaminen nykyajan vaatimuksia vastaavaksi kävisi kalliiksi eikä Vantaalla ole tähän halua, kun lähivuosina on jonossa muitakin suuria investointeja.

Kauniala perustettiin entisen kylpylän paikalle vuonna 1946. Se erikoistui vuosikymmeniä vaikeasti sodassa vammautuneiden kuntoutukseen ja hoitoon.

Vantaa osti sairaalan Sotainvalidien veljesliitolta 2000-luvun alussa. Kauppa toteutui asteittain, sotainvalideille tarvittiin vuosi vuodelta vähemmän paikkoja sairaalasta. Niiden tilalle on tullut sairaalatasoista kuntoutusta ja ympärivuorokautista hoivaa vantaalaisille vanhuksille.

Kaunialan sairaalaa on pyörittänyt pitkään voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka Vantaan kaupunki omistaa kokonaan. Sen toimintaan kuuluu myös kotiin vietäviä palveluja sekä avohoidon terapia- ja vastaanotto­palveluja sekä vanhuksille että vammaisille.

Uutta omistajaa aletaan etsiä vielä tässä kuussa julkaistavalla hankintailmoituksella. Kaupungin tavoitteena on, että sairaala siirtyisi omistajalle, jolla ”olisi taitoa, tahtoa ja resursseja kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla”.

Lähivuosina Vantaalla on odotettavissa esimerkiksi laajoja rakennustöitä Peijaksen sairaala-alueella. Ne vaikuttavat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimintaan että Vantaan omiin erityisesti iäkkäille tarkoitettuihin sairaalapaikkoihin.