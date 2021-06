Poikkeukset johtuvat Pukinmäen rautatiesillan työmaasta.

Lähijunien liikennöinti Helsingissä muuttui lauantaina, ja nyt joka toinen I-juna ohittaa arkisin Pukinmäen, Malmin, Tapanilan ja Puistolan juna-asemat. Poikkeusliikenne jatkuu 29. elokuuta asti.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) tiedotteen mukaan arkipäivisin joka toinen I-juna 5.45 lähdöstä 18.45 lähtöön ohittaa asemat Pukinmäestä Puistolaan. Tämän jälkeen iltaisin kaikki I-junat ohittavat asemat 22.35 lähtöön saakka.

Viikonloppuisin kaikki I-junat 7.55 lähdöstä 22.35 lähtöön asti ohittavat Koillis-Helsingin asemat.

Kaikki I-junat ohittavat edelleen Pukinmäen aseman. Niinä aikoina kun junat ohittavat useampia asemia, Malmin, Tapanilan ja Puistolan asukkaat voivat käyttää normaalisti liikennöivää K-junaa.

Pukinmäen rautatiesillan remonttityömaa on muuttanut I-junien aikatauluja useaan otteeseen viime viikkoina. Työmaan takia vain toinen Pukinmäen sillan junakiskoista on käytössä. Tämän vuoksi lähijunien on pysyttävä tiukasti aikataulussa, jotta päärata ei jäisi kokonaan jumiin.

Alkuperäisen poikkeussuunnitelman mukaan pohjoiseen kulkevat I- ja K-junat olisivat ohittaneet vain Pukinmäen aseman, mutta HS uutisoi viime viikolla junien ohittavan yllättäen muitakin asemia.

