Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn pitää uudistuksen aikataulua mahdottomana.

Pääkaupunkiseudun isoja kaupunkeja hirvittävät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sisältö ja tahti. Maan hallituksen ajatus on, että uudet hyvinvointialueet perustetaan kesällä ja uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alussa.

Espoon perusturvajohtaja Sanna Svahn sanoo, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle tämä aikataulu on mahdoton.

”Länsi-Uudellamaalla ei ole mahdollisuutta ottaa järjestämisvastuuta vastaan vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueen rakentaminen ilman esimerkiksi hankintalain lievennyksiä ei ole mahdollista esitetyllä aikataululla”, Svahn vastaa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella kymmenen kuntaa irrotetaan nykyisistä emo-organisaatioistaan uuden hyvinvointialueen perustamista varten.

Helsinki muodostaa uudistuksessa oman sote-alueensa, ja sillä on vastuu palveluiden järjestämisestä kaupungin rajojen sisäpuolella.

Valmistelevaa työtä on jo tehty, sanoo apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr).

”Jatkossakin vastaamme kaupunkina sote-palveluista, mutta kyllä muutoksia Helsingissäkin tarvitaan talouden eriyttämiseksi ja organisaatiossa. Muutokset Helsingissä ovat kuitenkin pienempiä kuin muissa kunnissa.”

Perustuslakivaliokunta patisti muokkaamaan sote-mietintöä siltä osin, että Helsingissä valtion ohjausvelvoitetta täsmennetään koskemaan vain ja ainoastaan lakisääteisiä palveluita.

Vesikansa sanoo, ettei hän ole vielä perehtynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekemiin muutoksiin eikä pysty kommentoimaan mahdollisia muutoksia.

” Myös Vantaan apulaiskaupunginjohtaja sanoo, että aikataulu on tiukka.

Vantaan tilanne eroaa Espoosta ja Helsingistä, koska se muodostaa uuden hyvinvointialueen vain yhden naapurin, Keravan, kanssa.

Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Timo Aronkytö sanoo Svahnin tavoin, että aikataulu on tiukka. Yhteistyötä Keravan kanssa on kuitenkin jo viritetty, ja tavoitteena on turvata lähipalvelut molemmissa kaupungeissa.

Isoissa kaupungeissa on oltu erityisen huolissaan rahoituksen riittävyydestä sen jälkeen kun verorahoista iso osa on saatu irrotettua hyvinvointialueiden tarpeisiin.

Aronkydön mukaan pitää miettiä, miten jäljelle jäävä verorahoitus riittää isojen kaupunkien muihin palveluihin sote-uudistuksen jälkeen. Päättäjiä huolestuttaa sekin, että kaupungit ovat jatkossa hyvin riippuvaisia valtionosuuksista.

”Kaupungeista tulee taloudellisesti heikompia, vaikka sote kustannuksineen siirtyy pois”, Aronkytö sanoo.

Vesikansa arvioi, että vastaisuudessa tärkeitä asioita ovat sote-palveluiden todellisten kustannusten seuranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tarvekertoimen avaaminen sekä yliopistosairaaloiden tutkimusrahoituksen varmistaminen.

Tarvekertoimella huomioidaan asukkaiden ikärakennetta ja sairastavuutta, ja se määrittää tulevaisuudessa hyvin­vointi­alueiden rahoitusta. Sote-uudistuksessa valtio ohjaa hyvin­vointi­alueita voimakkaasti.

Sote-uudistus on menossa eduskunnan ensimmäiseen käsittelyyn jo keskiviikkona.

