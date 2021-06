Muun muassa Rautatientorilta ja Vallilan Konepajalta löytyy ulkoterasseja suurilla näytöillä.

Suomi pelaa iltapäivällä jalkapallon EM-kisoissa Venäjää vastaan, ja säätiedotuksen perusteella ottelua kannattaa pääkaupunkiseudulla seurata ulkona. Ottelu alkaa kello 16.

HS kokosi jalkapallofaneille tärppejä Helsingin ja lähiseudun terasseista, joista ottelua voi seurata turvallisesti ulkotiloissa. Listalla on vain osa terasseista, joissa kisoja katsotaan, ja myös moni muu ravintola näyttää illan pelin.

Burger Lovers -terassiravintola, Rautatientori

Rautatientorilla sijaitseva Burger Lovers-ravintolan näytöiltä voi seurata jalkapallon EM-kisojen alkusarjan otteluita. Burger Lovers on aiemmin ollut hampurilaisfestivaali, mutta koronarajoitusten vuoksi ruokatapahtuma muutettiin tänä vuonna ravintolaksi.

Terassi on auki 11-21. kesäkuuta joka päivä kello 12-23.

Konepajan alue, Vallila

Vallilan Konepajan terassikeskittymä tarjoaa kaksi eri jättiruutua jalkapallon seuraamiseen.

Konepaja Biergarten näyttää EM-pelejä alkulohkoista finaaliin asti. Baari kertoo Facebook-sivuilllaan, ettei tarjoile tänään keskiviikkona lainkaan ruokaa. Sivujen mukaan myös lapset ovat tervetulleita seuraamaan ottelua vanhempiensa kanssa.

Myös Corona Baari & Biljardin terassilla näytetään Suomen ottelu.

Ravintola Hook Helsinki, Töölö

Ravintola Hookissa Töölön Kisahallin päädyssä tarjoillaan muun muassa siipiä ja hampurilaisia. Terassilla on suuret ulkonäytöt, joista näytetään myös illan ottelu. Hook on nettisivujensa mukaan auki keskiviikkona kello 15–23.

Kafé Koma, Tokoinranta

Kafé Koma on Hakaniemen Tokoinrannassa sijaitseva ravintola, kahvila ja yökerho. Samassa paikassa on aiemmin ollut Café Pirita ja italialainen ravintola. Peliä voi seurata ravintolan terassilta. Kafé Koma on nettisivujensa mukaan auki tänään kello 11–21.

Fat Lizardin panimoravintola, Herttoniemi

Fat Lizard -panimoravintola kauppakeskus Hertsissä Herttoniemenrannassa lupaa näyttää kaikki EM-ottelut aukioloaikojen puitteissa ulkoterassillaan. Ravintolasta saa muun muassa pizzaa. Nettisivujen mukaan ravintola on tänään auki 15–23.

Coolheadin panimoravintola, Viikki

Viikin Gardeniaan, entisen trooppisen talvipuutarhan tiloihin avattiin vappuna Coolhead Taproom & Terrace. Tuusulalaisen pienpanimon uusista tiloista löytyy suuri ulkoterassi ja jättinäyttö, jolta voi katsoa kaikki EM-ottelut ravintolan aukioloaikojen puitteissa. Nettisivujen mukaan terassi on tänään auki kello 14–21.

Tikkurilan jättiterassi Patio

Tikkurilaan kesäkuussa avatulta jättiterassilta löytyy suuri näyttö, jolta voi seurata illan ottelua. Vantaan Sanomien mukaan ainakin illan Suomi-Venäjä -ottelu on tarkoitus näyttää. Terassi on avoinna kello 11–23.