Oikeusministeriön vaalijohtajan mukaan lähes joka kuntavaalien yhteydessä keskustellaan siitä, voivatko tulospalvelut vaarantaa vaalisalaisuuden.

Helsingin Sanomien lukija kirjoitti kuntavaalien jälkeisenä maanantaina julkaistussa mielipidekirjoituksessaan (HS 14.6.) jättäneensä äänestämättä perhetuttavaansa kuntavaaleissa. Samoin tekivät myös muut kyseisen äänestysalueen äänioikeutetut.

Koska vaalitulospalvelu kertoo saadut äänet äänestysalueittain, sai ehdolla ollut tuttava tietää, ettei lukija ollut äänestänyt häntä.

”Tämä rikkoo mielestäni vaalisalaisuuden periaatetta”, kirjoitti lukija mielipidekirjoituksessaan.

”Kenenkään ei pitäisi saada tietää sitä, ketä en äänestänyt.”

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä kertoo tunnistavansa ongelman. Aiheesta on käyty keskustelua ennenkin.

”Kyseessä on vanha ilmiö, jota käsitellään yleensä aina kuntavaalien jälkeen”, Jääskeläinen kertoo.

Ratkaisua ei toistaiseksi ole kuitenkaan löytynyt.

”Yksi vaihtoehto olisi salata osa vaalituloksista lailla. Tämä ei kuitenkaan ole toimiva ratkaisu, sillä avoimessa yhteiskunnassa vaalitulokset ovat – ja niiden pitääkin olla – avoimia ja kaikkien tarkastettavissa”.

Vaalisalaisuudella tarkoitetaan sitä, ettei kukaan muu saa tietää, kenelle äänestäjä on äänensä antanut tai onko hän jättänyt tyhjän äänestyslipun. Sen sijaan tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt äänioikeuttaan eli käynyt äänestämässä, ei kuulu vaalisalaisuuden piiriin.

Merkintä äänioikeuden käyttämisestä tehdään vaaliluetteloon, joka on julkista tietoa vaalien jälkeen. Luettelon avulla voidaan tehdä tilastoja ja tutkimuksia siitä, ketkä ovat äänestäneet. Luettelosta selviää esimerkiksi äänestäjien ikä ja sukupuoli.

Mielipidekirjoituksen kirjoittaneen lukijan mukaan tulosten julkaiseminen äänestysalueittain voi aiheuttaa paineita äänestää tiettyä ehdokasta, vaikka muutoin ääni menisi toisaalle. Siksi hän ehdottaakin, että saadut äänet julkaistaisiin vain kunnittain, ei äänestysalueittain.

”Alaisella voi olla esimerkiksi vaikea olla äänestämättä samassa kunnassa ehdolla olevaa esimiestään, vaikka haluaisi äänestää ihan muuta ehdokasta.”

Oikeusministeriö julkaisee vaalitulokset verkkosivuillaan, joilla tulosten julkaiseminen kunnittain olisi Jääskeläisen mukaan periaatteessa mahdollista. Tämä ei kuitenkaan ratkaisisi ongelmaa, sillä tulokset olisivat edelleen julkisia myös äänestysalueittain.

”Laskentajärjestelmässä äänet lasketaan äänestysalueittain. Ne päätyvät julkisuuteen jollain tavoin joka tapauksessa, jos niitä ei tee salaisiksi. Lisäksi on syytä muistaa, että meillä on kymmenittäin kuntia, joissa on vain yksi äänestysalue.”

”Salaaminen ei ole hyvä vaihtoehto. Se ei mielestäni kuulu demokraattiseen yhteiskuntaan.”