Kiireetöntä aikaa lääkäriin on Helsingissä hyvin vaikea saada, mutta Apottiakin enemmän jonoja selittävät koronavirus ja lääkäripula.

Vs. ylilääkäri Berndt Köhler teki kirjallisia töitä Lauttasaaren terveysasemalla ennen juhannusta. Itse Apotti-ohjelman kuvaaminen on kielletty sen ostajien ja ohjelman toimittajan välisissä sopimuksissa.

”Suurin parannus digi­palveluihin sitten verkko­pankin keksimisen.”

Niin hehkuttaa potilas Helsingin terveys- ja sosiaalipalveluihin huhtikuussa tullutta sähköistä asiointi­järjestelmää Maisaa.

Maisa keräsi HS:n verkkokyselyssä kehuja kaupunkilaisilta. Sen emojärjestelmä Apotti taas aiheuttaa suunnatonta raivoa ammattilaisissa.

Kyselyyn vastasi vajaat 500 ihmistä, joista noin 300 ilmoitti olevansa sote-ammattilaisia. Siteerattujen vastaajien nimet ja yhteystiedot ovat HS:n tiedossa.

”Maisasta tulee hyvä, kaikki sen hienoudet eivät ole vielä käytössä. Näen sen isona edistysaskeleena”, sanoo Helsingin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen. Apotin opettelun hän ymmärtää olevan monelle raskasta.

Maisa on vielä monille vieras. Sitä kokeilleista monen mielestä järjestelmä on näppärä, helppo ja nopea. Viestin lähettäminen on yksinkertaista, osaan palveluista ajan voi varata suoraan ja tutkimustulokset sekä yhteen­vedot käynneistä näkyvät järjestelmässä sukkelasti.

”Se voi säästää myös turhia käyntejä terveyskeskuksessa.”

Kehuja jakavat vertaavat Maisaa usein aiempiin sähköisiin palveluihin. Heidän asiansa on sillä lailla selkeä, että he tietävät itse, keneen pitää olla yhteydessä.

Turhautuneitakin on. Osa ei löydä tarvitsemaansa toimintoa. Toiset ovat ottaneet Maisan käyttöön vastoin tahtoaan, kun puhelinpalvelu ei ole toiminut.

Joillekin vastaus Maisassa on tullut hitaasti tai jäänyt matkalle. Osa kertoo täyttäneensä lukuisia kertoja samat esitiedot – esimerkiksi vahvistaneensa, ettei perheen kaksivuotias vieläkään polta tupakkaa.

Ammattilaisistakin moni pitää Maisasta, mutta heidän vastauksensa selittävät kaupunkilaisten oudot kokemukset.

Osassa yksiköistä Maisan viesteihin vastaamiseen ei ole varattu työaikaa. Viestejä jää jonoon jopa satoja. Maisan kautta tulee myös turhia yhteyden­ottoja ja törkyä.

Kaikki potilaat eivät ole saaneet tietoa Maisasta löytyvistä ajoistaan, joten aikoja on jäänyt käyttämättä. Ja entä ne, jotka eivät pääse Maisaan?

”Terveyskeskuksen asiakkaista monella ei ole älypuhelinta, rahaa tai kielitaitoa: heidän on tällä hetkellä lähes mahdotonta saada yhteys terveys­asemalle.”

Osa kaupunkilaisten hämmennyksestä ei johdu tekniikasta vaan lain­säädännöstä tai palvelujen kuormituksesta. Esimerkiksi terveys­asemalle ei voi varata suoraan lääkärinaikaa ilman että hoitaja arvioi hoidon tarpeen ensin.

Turpeinen sanoo, että eri yksiköissä Maisassa vastaamiseen pitää antaa työntekijöille aikaa. Myöhemmin sen pitäisi keventää työkuormaa, kun kaikkeen ei tarvita puhelinta tai tapaamista kasvokkain.

Suoraan ajan saa pian varata myös kiireelliseen hammas­hoitoon. Mahdollisuus asioida toisen puolesta laajenee syksyllä alle 12-vuotiaista alle 18-vuotiaisiin.

Apotti-tietojärjestelmä herättää ammattilaisissa kiukkua, turhautumista ja hätää.

Huolet ovat samoja kuin aiemmin Husin ja Vantaan ammattilaisilla. Apotti on vaikea, sekava, intuition vastainen, moni­mutkainen tai vaarallinen.

”Se on kuin Ikean kaluste, mutta samassa paketissa on 20 eri kalusteen osat sekaisin.”

”Apotti on ruoste terveydenhuollon hammas­rattaistossa, kun sen pitäisi olla rattaiston öljy."

Yleisin huoli on, että potilaasta tai asiakkaasta on vaikea saada kokonaiskuvaa klikkaamatta auki yksitellen lukuisia kirjauksia. Varsinkin Apotin lääkeosiota inhotaan.

Monet pelkäävät virheitä. Järjestelmä varoittaa monesta, mutta vastaajien mukaan varoituksistakin suuri osa on epä­olennaista hälyä. Varoituksiin turtuu.

Apotti-tietojärjestelmä otettiin huhtikuussa käyttöön ensimmäisissä Helsingin kaupungin palveluissa. Sairaanhoitaja Laura Torikka tekee töitä Lauttasaaressa.

Apotin rosvoamasta ajasta kirjoittavat sekä kokeneet ammattilaiset että itseään digi­natiiveiksi kuvaavat nuoret. Vastaajissa on sekä Helsingissä vasta Apotilla aloittaneita että sitä jo pitkään Vantaalla tai Husissa käyttäneitä.

”Työn tekeminen on pysyvästi hidastunut Apotista johtuen, ellei hyvin suuria järjestelmän parannuksia tehdä”, kirjoittaa hammaslääkäri.

”Yksi lisäsyy loppuunpalamiseen sairaanhoitajana!"

Positiivisia on alle kymmenen 300 vastauksesta.

Vastauksissa kerrotaan esimerkiksi, että Apotti toimii aiempia järjestelmiä sujuvammin, kun sitä on oppinut muokkaamaan paljon – esimerkiksi piilottamaan oman työn kannalta epä­olennaiset asiat ja käyttämään valmiita pohjia rutiinitehtäviin.

Yksi vastaaja sanoo, että Apotti on laaja ja monimutkainen järjestelmä, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut vielä laajempi ja monimutkaisempi.

”Järjestelmässä on vielä paljon lastentauteja mutta myös paljon potentiaalia.”

Terveysjohtaja Turpeinen kertoo tekevänsä itsekin päivystysvuoroja ja tunnustaa, että järjestelmä on monimutkainen. Toisaalta hän kertoo kuulleensa kiitostakin esimerkiksi rokottajilta.

”Apotti vaatii paljon työtä, mutta uskon rakenteisesta kirjaamisesta olevan myöhemmin hyötyä esimerkiksi hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa.”

Apottiin siirtymisen arvioitiin vaikuttavan palvelujen saatavuuteen noin kuukauden. Turpeisen mukaan suoraan tekniikasta johtuvaa jonoa purettavaksi on enää lähinnä takaisinsoitto­järjestelmässä.

Tällä ei ole väliä, koska kun Apottiin siirryttiin, perus­terveydenhuollon palvelut olivat Helsingissä jo valmiiksi täysin ruuhkautuneet korona-ajan ja henkilöstöpulan vuoksi.

Kiireettömiä aikoja ei käytännössä ole. Voi kestää kauan, että hoitovelka saadaan maksettua.

”Teemme parhaamme, jotta tilanne paranisi. Henkilökunta on venynyt todella paljon.”

