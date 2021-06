Harrastesukeltaja tutki rannan turvallisuutta ja siivosi löytämänsä romut.

Sukeltaja tutki Sompasaunan tulevan sijainnin uintikelpoisuutta maanantaina. Vedestä löytyi paljon romua, mutta Sompasaunaseuran mukaan rannassa voi uida.

Helsingin Sompasauna saa kesäkuun lopussa lähtöpassit Kalasatamasta ja siirtyy sen jälkeen uuteen kohteeseen Hermanninrantaan.

Veden uimakelpoisuus on ollut epävarmaa, sillä alueella on aiemmin ollut teollisia toimintoja kuten Kyläsaaren jätteenpolttolaitos. Sompasaunaseuran hallituksen jäsenten Tuomas Tannerin ja Keijo Lehikoisen mukaan vesi on kuitenkin uintikelpoista.

”Ainakin näillä näkymin siellä voi uida, mutta seura ei vastaa rannan turvallisuudesta”, Lehikoinen toteaa.

Hänen mukaansa rantaan on suunniteltu esimerkiksi laituria ja uimaportaita. Ranta syvenee Sompasaunan kohdalla nopeasti, ja vain muutaman metrin päässä rantaviivasta vesi on jo yli kaksi metriä syvää.

Lehikoinen kertoo, ettei kaupungin kanssa ole erikseen keskusteltu veden laadusta, vaan lähinnä meren pohjassa olevista vierasesineistä.

Harrastesukeltaja löysikin pohjasta huomattavan määrän romua, kuten esimerkiksi palan työmaa-aitaa ja vanhan hylyn osan. Lehikoinen kertoo vieneensä 1800-luvun laivasta peräisin olevan palan Museovirastolle.

Sukeltaja poisti merestä kaikki löytämänsä esineet, mutta Lehikoinen toivoo kaupungin vielä tutkivan rannan turvallisuutta.

”Tarkoitus on tehdä tästä todella turvallinen ja hyvä ranta”, hän sanoo.

Viimeiset löylyt Sompasaunan nykyisellä paikalla heitetään juhannuspäivänä, minkä jälkeen sauna siirretään uuteen kohteeseen. Lehikoisen mukaan siirto saattaa aiheuttaa pienen tauon saunan toimintaan.

”Siinä voi olla kaikenlaista hommaa, mutta toivotaan, että tauko on lyhyt.”

Sauna ei voi olla uudella paikallaan kovin pitkään, sillä Hermanninrannan eteläosan rakentaminen alkaa mahdollisesti jo vuonna 2024. Sitä ennen saunan pitää mahdollisesti jälleen muuttaa.

Nykyinen Kalasataman sauna joudutaan lopettamaan kaupungin päätöksellä, sillä Sompasaaren eteläisintä kärkeä eli Nihtiä aletaan rakentaa elokuussa.

Lue lisää: Helsingin Sompasauna saa lähtöpassit kesäkuussa: ”Alkaa olla turvallisuusriski viettää aikaa alueella”

Lue lisää: Sompasaunalle löytyi väliaikainen paikka Hermanninrannasta