Espoo kilpailuttaa kiistellyn vammaisten kuljetus­palvelun uudelleen – Jatkossa samassa autossa on kuljetettava useampi, vaikka he olisivatkin matkalla eri paikkoihin

Markkinaoikeus päätti Taksi Helsingin hyväksi joten vammaisten arvostelema kuljetuspalvelu voi saada uuden pyörittäjän.

Espoo kilpailuttaa uudelleen vammaisten ja iäkkäiden tarvitsemat kuljetuspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asiasta keskiviikkona.

Vammaiset ovat arvostelleet nyt pyörivää kuljetuspalvelua laajalti jäykäksi, epävarmaksi ja hitaaksi, ja sanoneet järjestelmän aiheuttaneen jopa vaaratilanteita.

Uusi kilpailutus ei kuitenkaan johdu useiden käyttäjien tyytymättömyydestä vaan markkinaoikeuden päätöksestä. Markkinaoikeus kumosi vuosi sitten kesällä aiemman Espoon hankintapäätöksen, kun Taksi Helsinki oli valittanut siitä. Espoo pyrki viemään asian korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja teki väliajaksi suoraan sopimuksen alkuperäisen kilpailutuksen voittaneen FCG Smart transportation oy:n kanssa.

KHO ilmoitti helmikuussa, että Espoo ei saa valituslupaa.

Siksi kilpailutus pitää nyt aloittaa alusta. FCG pyörittää kuljetuspalvelua, kunnes uusi hankintapäätös on tehty.

Liikkeelle lähdetään kilpailutuksessa täsmälleen samoin ehdoin kuin edellisellä kierroksella lukuun ottamatta kahta muutosta.

Ensiksikin kilpailutus koskee vain Espoota, muut Länsi-Uudenmaan kunnat ovat jättäytyneet siitä pois.

Toinen muutos on, että matkojen yhdistely ei enää ole vapaaehtoista.

Tätä perustellaan kustannusten säästämisellä. On kaupungille paljon halvempaa, jos samassa autossa kulkee useampi, vaikka he olisivatkin matkalla eri paikkoihin.

Espoon vammaisneuvosto vastustaa lausunnossaan muutosta ja perustelee tätä turvallisuussyillä.

Vammaisneuvosto vaatii myös, että väliaikana edelleen toimivan nykyisen kuljetuspalvelun ongelmat tilauksissa ja kyytien saatavuudessa pitää ratkaista heti.

Virkamiehet vastaavat, että kuljetuspalvelu on toiminut melko hyvin, vaikka puutteitakin on ollut. Esimerkiksi puhelinpalvelun ruuhkautumista on korjattu lisäämällä työntekijöitä.

Kuljetuspalvelua tarvitsevia asukkaita vammaispalvelulain nojalla on Espoossa noin 3 650. Sosiaalihuoltolain kautta samaan palveluun oikeutetut ovat usein ikäihmisiä, heitäkin on Espoossa noin 2 050.

