Yhteensä lisärahaa myönnetään kouluille 17,5 miljoonaa euroa koronaviruspandemian ja etäopetuksen aiheuttamien vahinkojen kuten oppimisvajeen paikkaamiseen.

Helsingin kaupunginvaltuusto siunasi keskiviikkona valtuustokauden viimeisessä kokouksessaan paljon julkisuudessa olleet koulujen lisärahat.

Lisärahoitusta tarvitaan koronaviruspandemian ja etäopetuksen aiheuttamien vahinkojen kuten oppimisvajeen paikkaamiseen.

Yhteensä rahaa myönnetään 17,5 miljoonaa euroa. Summasta ehdoton valtaosa, yli 10 miljoonaa euroa, menee peruskouluihin. Lisäksi rahaa menee lukioille, ammatilliseen koulutukseen, monikielisten ohjaajien lisäämiseen ja oppilas- ja opiskelijahuoltoon.

Lue lisää: Näin rahat jaetaan, jos Helsinki peruu kiistellyt koulu­säästöt: Lauta­kunta teki ehdollisen päätöksen rahojen kohdentamisesta

Lue lisää: Helsingin kaupungin­hallitus antaisi kouluille lisärahaa miljoonia euroja enemmän kuin Vapaavuori

Päätös ei suinkaan syntynyt ilman raivokasta väittelyä, kun etenkin vasemmiston ja vihreiden poliitikot kritisoivat jälleen pormestari Jan Vapaavuorta (kok) rahoitusesityksen kanssa viivyttelystä ja demokratian halveksimisesta.

Vapaavuori puolestaan sätti vasemmistoa ja vihreitä vaalitaktikoinnista ja piittaamattomuudesta kaupungin prosesseja ja hyväksyttyä budjettia kohtaan.

Lue lisää: Helsingin koulujen rahoista syntyi täysi valtataistelu – Vapaavuoren siilipuolustus osoittaa pormestarin todellisen vallan

Pormestari Jan Vapaavuoren mielestä vaatimukset koulujen lisärahoista olivat vaaleja edeltävää taktikointia.

Keskustelussa ei ylipäätään puhuttu vain nyt myönnetyistä lisärahoista, vaan myös jo viime vuoden lopulla hyväksytystä kuluvan vuoden budjetista, johon sisältyi säästöjä kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

”Ehkä kaikista harmillisinta tässä koulujen rahoista käydyssä keskustelussa on ollut se, että ihmisille on saattanut jäädä kuva, että helsinkiläisten koulujen tilanne on huono. Ja tämähän ei pidä paikkaansa: kuluvalla valtuustokaudella kasvatuksen ja koulutuksen toimialan määrärahat ovat 1,27 miljardia euroa”, Vapaavuori sanoi ja muistutti, että rahojen määrä on kuluvan vuoden budjetissa edellistä vuotta suurempi.

Esimerkiksi vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo ja valtuutettu Dan Koivulaakso vastasivat, että vaikka rahaa on budjetissa lisätty, se ei riitä kattamaan oppilasmäärän ja tilavuokrien kasvua. Siksi voi puhua leikkauksista.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo kritisoi pormestari Jan Vapaavuorta siitä, että tällä kesti tuoda tuoda koulujen lisärahat kaupunginhallituksen käsittelyyn.

”Rahamäärän lisäys meni vuokriin, eikä se edes riittänyt. Monia määräaikaisia työsuhteita ei kouluissa uusittu ja ryhmiä on yhdistetty”, Johanna Nuorteva (vihr) sanoi.

Myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan omien laskujen mukaan toiminnan pyörittämiseen olisi tarvittu yli 20 miljoonaa euroa enemmän.

”Jatkossa budjetin pitäisi noudattaa lapsimäärän kasvua”, Mari Holopainen (vihr) totesi.

Vihreiden Nuorteva kritisoi kaupunkia keskustelussa myös siitä, että se ”käyttää inkluusiota säästämisen välineenä”.

”Inkluusiota toteutetaan niin, että erityistukea tarvitsevat oppilaat laitetaan suuriin ryhmiin, mutta heille ei tarjota riittävästi tukea. Inkluusio edellyttää investointeja henkilöstöön ja tiloihin.”

Lisäksi vasemmistoliitto, perussuomalaiset, keskusta, kristillisten ja sinisten valtuustoryhmä sekä feministinen puolue liputtivat kokouksessa sen puolesta, että budjetin yhteydessä sovittu kotihoidontuen Helsinki-lisän poisto yli 1-vuotiailta palautettaisiin.

Asiasta myös äänestettiin salissa, mutta tuloksetta.

”On aika erikoista, että täällä salissa puhutaan, ettei mitään leikkauksia ole tapahtunut, kun leikkaukset kotihoidontuen Helsinki-lisään ovat tässä kuussa astuneet voimaan”, Petra Malin (vas) sanoi.

”Tämän valtuustokauden surkeimpia päätöksiä on ollut kotihoidontuen Helsinki-lisän poistaminen yli 1-vuotiailta”, sanoi puolestaan sinisten ja kristillisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling.

Kristillisten ja sinisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Mika Ebeling piti Helsinki-lisän poistoa valtuustokauden surkeimpana päätöksenä.

”Miten voi ajatella, että vanhempi, joka hoitaa lastaan kotona, on lorvailija - mutta päiväkodin työntekijä, joka hoitaa tätä samaa lasta, tekee arvokasta työtä?”

”Minä en ymmärrä, miten kotihoidontuen Helsinki-lisä tähän aiheeseen liittyy. Siitä on jo päätetty budjetissa, eikä siitä pidä enää puhua”, sanoi kokoomuksen Otto Meri.

Myös kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Daniel Sazonov irvaili sille, että osa puolueista oli tuonut Helsinki-lisän keskusteluun uudestaan.

”Tämä keskustelu tuo hienosti esille sen, mistä näissä koulujen lisärahoissakin on oikeasti kysymys: miellyttävästä mahdollisuudesta muuttaa jo aiemmin budjetissa sovittuja asioita.”