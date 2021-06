Vuosaaren satamaan Helsingin edustalla johtavan väylän kulkusyvyys kasvaa ruoppaus­töiden tuloksena 11 metristä 13 metriin. Suuri osa massoista on louhetta, jolle löytyy käyttöä Hernesaaren asuinalueen esirakentamisessa.

Vuosaaren satamaan johtavaa meriväylää ja itse satama-allasta ruopataan parhaillaan 11 metristä 13 metrin syvyiseksi.

Viime vuoden kesäkuussa alkanut väylän ja altaan syventäminen valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä.

Väylä valmistui samaan aikaan kuin Vuosaaren satama eli 15 vuotta sitten. Nyt väylää on syvennettävä, jotta nykyisiä Suomeen liikennöiviä konttialuksia suuremmat alukset pääsevät satamaan.

Tanskan salmista pääsee tällä hetkellä Itämerelle kulkusyvyydeltään enintään 15,3-metrinen alus. Pitkään ainoat sen kokoiset Suomen satamiin liikennöivät alukset olivat Sköldvikissä lastinsa purkavia öljytankkereita.

Nykyään myös Porin Tahkoluodon, Naantalin ja Kotkan Mussalon satamissa käy yhtä syvällä uivia, irtolastia kuljettavia laivoja. Suurimmat konttialuksetkin ovat nykyään jo lähes yhtä suuria.

Nyt on meneillään trendi, jonka mukaisesti kulkusyvyyden tulee olla suurimpia konttialuksia varten 13 metrin luokkaa.

”Rotterdamista tai jostain muusta suur­satamasta lähtevällä syöttöliikenteellä on se ominaisuus, että sama konttialus tuo rahtia useisiin Suomen satamiin. Tästä syystä on tärkeää, että mahdollisimman monella satamalla on valmius ottaa vastaan pituudeltaan, leveydeltään ja kulku­syvyydeltään yhä suurempia laivoja”, sanoo tekninen johtaja Pekka Hellström Helsingin Satamasta.

”Helsingin Satama haluaa olla tässä ajoissa liikkeellä.”

Kolmesta urakkaosuudesta koostuvan urakan tilaajina ovat Helsingin Sataman lisäksi Helsingin kaupunki ja Väylävirasto.

Väylävirasto hoitaa perustehtävänsä mukaisesti itse väylän rakennuttamisen, ja Helsingin Satama vastaa satama-altaan syventämisestä. Helsingin kaupunki on mukana, koska sillä on runsaasti käyttöä väylän pohjalta irrotettavalle louheelle.

”Väylän syventämishanke oli tiedossa jo Hernesaaren itärannan esirakentamisurakan alussa. Kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen oli ennakkoon järjestänyt louheen hyötykäytön Hernesaaren uuden asuinalueen esirakentamisessa”, kertoo Vuosaaren väylän syvennyshankkeen projektipäällikkö Tomi Laine.

Laineen mukaan pääosa Hernesaareen tarvittavasta louheesta saadaan väylän louhinnoista. Pienempi osa yhteensä noin 800 000 louhekuutiometristä tuodaan Jätkäsaaresta, kaupungin omalta läjitysalueelta.

Vuosaaren meriväylän syventämisurakan on tarkoitus valmistua tämän vuoden lopussa.

Neljän kuukauden talvitauon jälkeen pääsiäisenä ruoppaustöitä jatkanut Terramare on vastaavan työnjohtajan Reijo Kulta­lahden mukaan pysynyt sovitussa aika­taulussa. Sen mukaan väylän tulee olla koko 20 kilometrin pituudeltaan 13 metriä syvä tämän vuoden loppuun mennessä.

”Louhinnasta on runsas puolet tehty, moreenin ja saven ruoppauksista vielä enemmän”, Kultalahti sanoo.

Työpäällikkö Jani Vyyryläinen korostaa, että syventämisessä turvallisuus on erityisen tärkeää. Töitä tehdään 24/7-periaatteella mutta niin, että koko ajan on otettava huomioon alusliikenne väylällä ja myös läheinen veneliikenne.

Kyseessä on arvoltaan vajaan 20 miljoonan euron kokonaishintaurakka. Lopullinen summa ei kuitenkaan ole vielä tiedossa, koska massamääriä ei toistaiseksi tiedetä tarkasti.

Tämä taas johtuu siitä, ettei merenpohjaa tutkittaessa ole kustannustehokasta selvittää pohjasuhteita yhtä tiheästi kuin maissa.

” Vuosaaressa pohjan laatu on tiedossa tavallista tarkemmin.

”Kun tutkitaan sadan metrin välein kuten yleensä ja myös tässä hankkeessa, saa varautua siihen, että kallionpinnan sijainti saattaa vaihdella pisteiden välillä. Tästä syystä lopulliset massamäärät selviävät vasta kun työ on valmis”, sanoo projektipäällikkö Seppo Paukkeri Väylävirastosta.

Vuosaaressa pohjan laatu on tiedossa tavallista tarkemmin, koska väylä on olemassa oleva ja alle 20 vuotta käytössä ollut. Tarkkaan massamäärään vaikuttaa kuitenkin myös se, että osa aiemmin syvennetyn väylän irtolouheesta on jäänyt väylän pohjalle. Senkin määrä selviää vasta kun aines on ruopattu kokonaisuudessaan.

Vuosaaren satamaa rakennettaessa työt keskeytyivät pitkäksi aikaa maamassojen suuren tbt- eli tributyylitinapitoisuuden takia. Haitallista tbt:tä on käytetty torjunta-aineena veneiden ja laivojen pohjamaaleissa.

Vastaavia yllätyksiä ei ole nyt odotettavissa, vaikka töitä tehdään samalla alueella. Entisen telakan edustan pilaantunut merenpohja ruopattiin nimittäin aikoinaan perusteellisesti.

”Urakan loppuvaiheessa on kuitenkin jäljellä pienempiä ruoppauskohteita ulkomerellä. Ne ovat hitaammat tehdä, koska sääolosuhteet ovat siellä haastavat”, työpäällikkö Vyyryläinen kertoo.