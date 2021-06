Useiden ravintoloitsijoiden yhteisterassi on auki päivittäin kello 23 saakka.

Koronarajoitusten purkaminen on saanut ihmiset liikkeelle.

Viime viikonloppuna Kasarmitorille avattu kaupungin jättiterassi veti ensimmäisinä päivinään 7 000 asiakasta, kertoo Helsingin kaupunki tiedotteessaan.

Helsingin Senaatintorin vastaava terassi oli menestys viime kesänä. Tänä vuonna terassi kuitenkin siirrettiin Kasarmitorille. Kaupungin tiedotteen mukaan uusi sijainti on toiminut hyvin.

Terassilla on 13 eri ravintola-alan toimijaa myymässä ruoka-annoksia ja juomaa. Lisäksi terassilla on ohjelmaa: musiikkia, nykytanssia, teatteria ja sirkusta.

Sunnuntaisin terassilla keskitytään erityisesti lapsiperheille suunnattuun ohjelmaan.

Terassilla on otettu huomioon koronaturvallisuus, kaupunki korostaa tiedotteessaan.

Tilaa on paljon ja asiakkaiden mahdollisuus säilyttää turvavälejä on huomioitu jonotussuunnissa ja pöytien etäisyyksissä. 560 asiakaspaikan terassi on auki joka päivä elokuun puoliväliin saakka kello 9-23 välisenä aikana.