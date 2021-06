Vääntö Meilahden Suuri sydän -taideteoksesta on tullut päätökseensä: Hus päätti, että teos rakennetaan pienempänä ja puusta, jotta se ei maksaisi miljoonaa

Husin hallitus näytti täpärän äänestyksen jälkeen vihreää valoa sille, että jo vuosia sitten taidekilpailun voittanut teos voidaan vihdoin rakentaa kallioille.

Meilahteen valmistuu ensi vuonna jo vuosia sitten taidekilpailun voittanut teos, Matti Peltokankaan Suuri sydän.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus (Hus) päätti tiukan äänestyksen jälkeen tällä viikolla, että moneen kertaan rahan vuoksi uusiksi mietitty rakennustapa saa kelvata. Kalliolle syntyy puinen ja alkuperäistä ajatusta pienempi sydän vuonna 2022.

Teoksen toteuttamisesta ovat jättäneet tarjouksen samat tekijät kuin Helsinki Biennaalin puisesta lipunmyyntipaviljongista. Toteuttamiseen tarvitaan rahaa 375 000 euroa, mistä Helsingin yliopisto on valmis maksamaan pienen siivun.

Hus päätti vuonna 2014, että Meilahden keskuskallioille halutaan kansallisesti merkittävä taideteos. Sellaista alettiin etsiä kansainvälisellä kutsukilpailulla.

Kuvanveistäjä Peltokankaan suunnittelema kadmiuminpunainen sydän julistettiin voittajaksi vuonna 2015. Siitä piti tulla 18 metriä pitkä.

Sydämen rakentamisen komposiitista laskettiin maksavan noin 1,5 miljoonaa, teräksestä noin 1,3 miljoonaa.

Husin silloiset päättäjät halusivat selvittää, voitaisiinko sydän saada hiukan halvemmalla, jos se olisikin vain 14-metrinen. Kokonaiskustannukset olisivat näin olleet noin 850 000–1 000 000 euroa, mihin poliitikot eivät suostuneet.

Alkuperäisessä havainnekuvassa esitetty sydän on suurempi kuin nykyisissä suunnitelmissa.

Tänä vuonna teoksen toteuttamiseen on etsitty vaihtoehtoisia tapoja. Sydän on nyt tarkoitus rakentaa puusta teräsrungon päälle ja pinnoittaa lasikuidulla. Näin rakentamiseen kuluu vielä noin 320 000 euroa ja maksamatta oleva osa taiteilijan palkkiosta on 55 000 euroa.

Helsingin yliopisto on ilmoittanut osallistuvansa kustannuksiin 25 000 eurolla, Helsingin kaupunki sanoi hankkeen maksamiselle ei.

Husin hallituksessa yhdeksän äänesti teoksen toteuttamisen puolesta, kuusi olisi palauttanut asian vielä kerran uudelleen valmisteltavaksi ja kaksi äänesti tyhjää.

Niinpä taidetoimikunnalla on nyt lupa toteuttaa teos. Hus ei osoita tähän erikseen rahaa vaan tämä pitää ottaa taiteeseen varatusta budjetista, joka on vuodessa yhteensä 650 000 euroa.

Lue lisää: Suuri sydän voitti Meilahden taidekilpailun – lääkärit miettivät, pitäisikö sen olla anatomisesti oikeaoppisempi