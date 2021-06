Uusi valtuusto käsittelee hinnankorotusta elokuussa.

Suomen pisin silta Kruunuvuorensilta yhdistää Laajasalon ja Korkeasaaren. Havainnekuvassa on näkymä Kulosaaresta Suomenlinnan suuntaan.

Laajasalon raitiotien tarkennettu kustannuslaskenta on valmistunut.

Kruunusillat-hanke esittää, että raitiotietä ja siihen liittyvien siltojen rakentamista vaiheistetaan ja hankkeen enimmäishintaa korotetaan 59 miljoonalla eurolla 326 miljoonaan euroon.

Vaiheistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että raitotietä lyhennetään molemmista päistään siten, että päätepysäkit tehdään ensimmäisessä vaiheessa väliaikaisina Hakaniemeen ja Laajasalossa Laajasalontielle.

Enimmäishinnan korotus tulee uuden kaupunginvaltuuston käsittelyyn elokuussa.

Valtuustokokouksesta voi tulla kiivas, sillä väistyvä pormestari Jan Vapaavuori (kok) paheksui jo etukäteen kustannusylityksiä, ja ilmoitti teettävänsä hankkeesta selvityksen.

Pormestari laski omassa tiedotteessaan yhteen raitiotien, siltaurakan, kaluston, varikon ja Hakaniemenrannan kustannuksia.

Vielä alkuvuodesta Laajasalon raitiotien arvioitiin ylittävän hankesuunnitelman arvion noin 90 miljoonalla eurolla. Ylityksestä on kevään aikana pystytty karsimaan 31 miljoonaa euroa pois.

Myös Raide-Jokerin enimmäishintaa valtuusto korotti 90 miljoonalla eurolla ennen rakentamisen alkua.

Projektipäällikkö Ville Alajoki muistuttaa, että Laajasalon raitiotien hankesuunnitelma on jopa Raide-Jokeria vanhempi eli sen kustannuslaskenta on vuodelta 2015.

”Raide-Jokerin tarkentuneita kustannuksia ei siis ole voitu hyödyntää tässä hankesuunnitelmassa. Päätöksenteossa Raide-Jokeri meni ajallisesti tämän hankkeen ohitse”, Alajoki sanoo.

Vaiheistamista on Laajasalon raitiotiessä nyt tehty siten, että noin kilometrin osuus raitiotien molemmissa päissä jää toteutettavaksi myöhemmin.

Hakaniemestä keskustaan ulottuvalla rataosuudella on vielä monia ratkaisemattomia asioita kuten Kaisaniemen liikennejärjestelyt ja päätepysäkin tarkka sijainti. Arvio tämän rataosuuden hinnasta on noin 10 miljoonaa euroa.

Laajasalossa noin kilometrin mittainen yhteys Laajasalontieltä Reposalmentielle soviteltuun varikkoon on sekin vielä suunnittelematta. Varikkokorttelin kaavamuutoksesta on valitettu.

”Väliaikainen päätepysäkki Laajasalontiellä antaa meille mahdollisuuden vielä täsmentää varikkoyhteyden suunnittelua. Jonkin verran on ollut puhetta, että Laajasalontieltä voisi suunnitella raideyhteyttä Herttoniemeen. Nyt sellaista suunnitelmaa ei ole”, sanoo johtaja Artturi Lähdetie Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL).

Valtuusto ei kuitenkaan elokuussa päätä vielä varikkohankkeesta. HKL:n johtokunta käsittelee varikon suunnitelmia kesälomien jälkeen, ja ne viedään ensin Helsingin seudun liikenteen (HSL) käsittelyyn.

Varikon hankaluutena on, että se on suunniteltu samaan kortteliin uusien asuntojen kanssa, mikä heijastuu hinta-arvioon. Kun Raide-Jokerin uusi varikko maksaa vajaat 70 miljoonaa euroa, Laajasalon varikon kustannusarvio on 96 miljoonaa euroa.

Lähdetien mukaan perusvarikko maksaisi noin 50 miljoonaa euroa. Raide-Jokerin varikko on keskimääräistä kalliimpi, koska sen maapohja on vaikea.

Raitiotietä sekä siihen liittyvää Merihaan siltaa toteuttamaan on valittu allianssi, johon kaupungin lisäksi kuuluvat rakennusyhtiö YIT ja ratarakentaja NRC Finland sekä kolme suunnittelutoimistoa.

Myös Raide-Jokeria rakennetaan parhaillaan allianssimallilla. Ennakkotietojen perusteella urakka on tällä hetkellä alittamassa tavoitehintansa.

Suomen pisin silta Kruunuvuorensilta sekä Kalasatamasta Korkeasaareen kurkottava Finkensilta tehdään erillisenä siltaurakkana. Tarjouskilpailun voitti kahden rakennusyhtiön, YIT:n ja Kreaten yhteenliittymä.

Rakentamisen urakkahinta on 123 miljoonaa euroa. Sen päälle tulevat vielä suunnittelukustannukset.

”Siltaurakka on tismalleen hankesuunnitelman hintatasossa”, sanoo Alajoki.

Jos valtuusto ehtii elokuussa tehdä päätöksiä allianssin enimmäishinnan korotuksesta, siltaurakka polkaistaan käyntiin lokakuussa.

Vapaavuoren närkästys kohdistui myös Hakaniemenrannan maanrakennusurakkaan, jossa alkuperäinen arvio oli viisinkertaistumassa 50 miljoonasta 236 miljoonaan euroon.

Kaupunki päättää näiden liittyvien hankkeiden rahoituksesta osana talousarviokäsittelyä erikseen, eivätkä ne kuulu raitiotien kustannusarvioon ja sen enimmäishinnan korotusesitykseen.

Alun perin raitiotietä suunniteltiin Hakaniemenrannassa nykyiseen katuverkkoon. Sittemmin valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen, jonka toteuttaminen tarkoittaa kokonaan uusien katujen, asuinrakentamiseen tarkoitettujen tonttien ja puistojen rakentamista alueelle.

Hankkeeseen kuuluu myös uuden Hakaniemensillan rakentaminen huonokuntoisen sillan tilalle

Asuntoja Hakaniemenrantaan on tulossa yli 1 200 ihmiselle.