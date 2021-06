Poliitikot päättävät vastaanottokeskuksen siirrosta liikkeen luovutuksella kaupungilta Maahanmuuttovirastolle.

Helsingin vastaanottokeskusta ei sittenkään olla lakkauttamassa, vaan Helsingin kaupunki aikoo siirtää sen liikkeen luovutuksella Maahanmuuttovirastolle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee siirtoa tiistain kokouksessaan. Siirrosta päättää myöhemmin kaupunginhallitus.

Helsinki on 90-luvulta asti pitänyt yllä vastaanottokeskusta valtion kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Nyt voimassa oleva sopimus Maahanmuuttoviraston kanssa on vuodelta 2016, ja siinä sovitaan paitsi keskuksen pyörittämisestä myös siitä, että valtio maksaa keskuksen kustannukset.

Kun turvapaikanhakijoita tuli Suomeen poikkeuksellisen suuria määriä vuonna 2015, Helsingin vastaanottokeskus toimi monessa eri osoitteessa.

Nykyisin yksiköitä on enää kaksi ja keskuksissa asuvia huomattavasti aiempaa pienempi joukko.

Punavuoressa on juuri maahan tulleille tarkoitettu noin 200 ihmiselle mitoitettu transit-keskus, josta tyypillisesti muutetaan melko pian vastaanottokeskuksiin muualla Suomessa. Metsälässä taas on palvelupiste, jossa käyvillä on jo majapaikka jossain muualla Helsingissä.

Helsingin maahanmuuttokeskuksella on nyt noin 940 asiakasta, heistä siis suurin osa Metsälässä asioivia ja yksityismajoituksessa asuvia. Asiakasmäärä on useaan otteeseen ollut Suomen suurin.

Maahanmuuttoviraston ja kaupungin nykyinen sopimus päättyy lokakuussa.

Viime vuonna näytti hetken, että Helsingin vastaanottokeskus joudutaan tällöin lopettamaan kokonaan.

Syynä on hankintalaki. Maahanmuuttoviraston tulkinnan mukaan valtion virasto ei voi enää ostaa tällaista palvelua suorahankinnalla kunnalta maahanmuuttoviraston tulkinnan mukaan, kun palvelua kykenisivät tuottamaan yksityisetkin toiminnat. Hankinta olisi kilpailutettava, mutta kunta taas ei voi osallistua valtion järjestämiin kilpailutuksiin.

Nyt siis tilannetta ollaan ratkaisemassa liikkeen luovutuksella.

Vakituisia työntekijöitä keskuksessa on 28, he siirtyisivät liikkeen luovutuksessa valtion leipiin vanhoina työntekijöinä.

Määräaikaisia työntekijöitä on 14. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut tarvitsevansa yhteensä vähimmillään 35 työntekijää, mutta määrä tarkentuu lokakuussa.

