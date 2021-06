Lain mukaan lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin liittyvää hoitoa pitäisi saada kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta.

Eduskunnan oikeusasiamies on antanut huomautuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus), koska nuoren pääsy hoitoon kesti kohtuuttoman kauan, yli puolitoista vuotta.

Samalla oikeusasiamies vaatii sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin asiassa. Oikeusasiamies katsoo, että Hus on laiminlyönyt lakisääteistä velvollisuuttaan.

Tapaus sai alkunsa helmikuussa 2019, jolloin nuori sai lähetteen transpoliklinikalle, viralliselta nimeltään sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle. Nuorella oli diagnosoitu sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila ja Aspergerin oireyhtymä. Masennus- ja ahdistusoireet olivat jatkuneet jo pitkään.

Nuori pääsi konsultaatiokäynnille sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikalle marraskuussa 2020, eli vuoden ja kahdeksan kuukauden odottelun jälkeen.

Käynnin perusteella Husissa arvioitiin, ettei poliklinikan tutkimus ollut oikea-aikainen.

Husin mukaan nuoren kehitys oli edennyt huolestuttavan eristäytyneissä olosuhteissa. Nuorella ei esimerkiksi ollut riittäviä kaverisuhteita. Oman identiteetin etsintä oli ollut puutteellista, eikä nuori ollut samaistunut ikätovereihinsa. Myös koulunkäynnissä oli ollut ongelmia.

Husissa nuorelle suositeltiin psykiatrista ja ammatillista koulutusta. Vastaisuudessa hän pääsisi uudella lähetteellä aikuisten sukupuoli-identiteettipoliklinikalle. Potilasasiakirjamerkinnän mukaan ”paperit suljettiin”.

Husin psykiatrian toimialajohtajan mukaan potilasmäärät olivat kasvaneet nopeasti, mihin ei ollut kyetty reagoimaan riittävän nopeasti. Sukupuoli-identiteettiä koskevat lähetteet olivat moninkertaistuneet.

2010-luvulla Husin nuorisopsykiatrian lähetemäärät olivat kasvaneet 46 prosenttia suurissa kunnissa.

Terveydenhuoltolain mukaan erikoislääkärin arviointi ja muut tarvittavat tutkimukset on toteutettava lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden osalta kuuden viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Muissa tapauksissa vastaava enimmäisaika on kolme kuukautta.

”Laissa säädetyt hoitoon pääsyä turvaavat ehdottomat enimmäisajat on siten ylitetty olennaisella tavalla”, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ratkaisussaan.

Hän katsoo, että nuoren oikeus perustuslaissa turvattuihin riittäviin terveyspalveluihin ja potilaslaissa tarkoitettuun laadultaan hyvään, terveydentilan edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon ei ole toteutunut.