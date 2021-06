Helsingin kaupunki tiedotti sunnuntaina, että neuvottelut kaupungin luottamustehtävien jaosta on saatu päätökseen.

Pormestarin ja apulaispormestarien tehtävistä päätetään virallisesti uuden kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 2. elokuuta, mutta valtuustot ja piirikokoukset päättävät käytännössä ehdokkaista seuraavien muutaman viikon aikana.

Kokoomus sai odotetusti pormestarin paikan, johon tullaan nimittämään puolueen pormestariehdokas Juhana Vartiainen, joka toimi myös luottamustehtävistä käytyjen neuvotteluiden puheenjohtajana. Lisäksi puolue sai itselleen sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin pestin.

Kokoomuksen neuvottelijana toiminut Daniel Sazonov pitää apulaispormestarin paikkaa tärkeänä erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen murroskohdassa. Helsingissä tultaisiin sote-uudistuksen toteutuessa tekemään erillisratkaisu sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen suhteen.

Daniel Sazonov edusti kokoomusta neuvotteluissa.

”Jos sote toteutuu, on kyettävä varmistamaan Helsingin asema ja rakentamaan mallia, jolla Helsinki toimii uudessa roolissa”, Sazonov sanoo.

Kokoomuksen valtuustoryhmä tulee Sazonovin mukaan päättämään apulaispormestaristaan seuraavan kahden viikon aikana. Hän kertoo olevansa itse kiinnostunut jatkamaan keskeisissä rooleissa puolueessa. Kokoomuksen neuvottelutulokseen hän on tyytyväinen.

”Nähdäkseni kokoomuksen suhteellinen asema kaupungin johdossa vahvistuu tämän neuvottelutuloksen myötä”, hän toteaa.

Sosiaalidemokraatit saivat neuvotteluissa itselleen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin paikan.

Kuluvalla valtuustokaudella kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina ollut Nasima Razmyar tullaan todennäköisesti nimittämään myös puolueen uudeksi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariksi 1. heinäkuuta pidettävässä piirikokouksessa.

”Olen koko kampanjani ajan sanonut, että haluan jatkaa Helsingin johdossa joko pormestarina tai sitten apulaispormestarina. Uskon, että minulla on kyllä tuki tähän olemassa”, Razmyar sanoo.

Razmyarin mukaan Helsingillä on paljon kiinniotettavaa pandemian jäljiltä ja oppimisvaje on kurottava umpeen. Tärkeä teema hänen mukaansa on myös alueellisen eriytymisen ehkäisy.

”Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pitää tarjota kaikille yhtäläiset mahdollisuudet taustasta riippumatta”

Tekemistä on myös oppivelvollisuuden laajentamisen osalta.

”Oppivelvollisuuden laajentaminen on toki todella tärkeää, ja täytyy huolehtia, että se lähtee Helsingissä hyvin käyntiin”

Vasemmistoliitto sai ensimmäisen nykyisen pormestarimallin mukaisen apulaispormestarin paikan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Puolueen neuvottelijana toimineen Veronika Honkasalon mukaan puolue päättää omasta apulaispormestariehdokkaastaan valtuuston osalta tällä viikolla, mutta ratkaisuun osallistuu myöhemmin myös puolueen piirikokous 15. heinäkuuta.

Veronika Honkasalon mukaan vasemmistoliitto päättää apulaispormestaristaan tällä viikolla.

Valinnassa otetaan huomioon Honkasalon mukaan asiantuntemus, poliittinen kokemus, äänimäärä ja se, miten henkilö on hoitanut aikaisempia luottamustehtäviään.

”Tärkein tehtävä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarilla hänen aloittaessaan on kulttuuri- ja taidekentän jälleenrakentaminen koronan jälkeen. Helsinki on rikas kaupunki ja voi tehdä paljon tämän kentän elvyttämiseksi”, Honkasalo kommentoi.

Hän ei poissulje mahdollisuutta omasta ehdokkuudestaan apulaispormestarin tehtävään. Neuvottelut olivat Honkasalon mukaan vasemmistoliiton osalta onnistuneet.

”Tämä on historiallinen ja hieno saavutus meille. Tämä on osoitus siitä, että vaalivoitto nyt konkretisoituu”

Vihreät menettivät kuluvaan valtuustokauteen verrattuna toisen apulaispormestaripaikkansa, mutta pitivät kaupunkiympäristön apulaispormestarin paikan, jota toistaiseksi pitää myös puolueen pormestariehdokkaana toiminut Anni Sinnemäki.

Lisäksi puolue sai Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan paikan.

Vihreiden neuvottelijana toiminut Reetta Vanhanen kertoo, että valtuustoryhmä tekee päätöksen henkilönimityksistä seuraavan parin viikon aikana.

Vihreiden Reetta Vanhanen pitää Anni Sinnemäkeä erittäin hyvänä vaihtoehtona apulaispormestariksi.

Vanhanen ei ota kantaa siihen, vaikuttaako Sinnemäen rikosepäily hänen mahdolliseen uudelleenvalintaansa, mutta pitää häntä erittäin hyvänä ehdokkaana.

Hän kertoo, että kaupunkiympäristön salkun avulla vihreät voivat toteuttaa puolueen ilmastotavoitteita ja lähiluonnon suojelua.

”Tämä tulos heijastelee vaalitulosta. Olemme ihan tyytyväisiä kokonaisneuvottelutulokseen ja siihen, että saimme sen painavimman salkun”