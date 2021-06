Anni Sinnemäki (vihr) on jo ilmoittanut halukkuutensa jatkoon. Myös Nasima Razmyarin (sd) valintaa pidetään melko varmana.

Mahdollisiksi apulaispormestareiksi on soviteltu esimerkiksi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäkeä (vasen ylhäällä), vihreiden Anni Sinnemäkeä (oikea ylhäällä), kokoomuksen Pia Pakarista (vasen alhaalla) ja vasemmistoliiton Minja Koskelaa (oikea alhaalla).

Helsingin kaupunginvaltuuston ryhmät jakoivat neuvotteluissaan sunnuntaina apulaispormestareiden paikat tulevalle vaalikaudelle. Vihreät saa kaupunkiympäristön apulaispormestarin paikan, kokoomus sosiaali- ja terveystoimialan, Sdp kasvatuksen ja koulutuksen ja vasemmistoliitto kulttuurin ja vapaa-ajan.

Kaupunkiympäristön nykyinen apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki kertoo olevansa halukas jatkamaan kaupunkiympäristön apulaispormestarina.

”Tehtävähän on innostava ja kaupungin kannalta tärkein mahdollinen, etenkin ilmastonmuutoksen torjunnan ja kaupunkilaisten hyvän arjen kannalta.”

”Olen varmasti kiinnostunut. Ryhmä sitten päättää tehtävän haltijasta.”

Vihreiden neuvottelijana toimineen Reetta Vanhasen mukaan valtuustoryhmä tekee päätöksen henkilönimityksistä seuraavan parin viikon aikana.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sen sijaan ei ole vielä kertonut, haluaako apulaispormestariksi. Arhinmäki olisi puolueelle luonteva valinta, sillä hän oli myös vasemmistoliiton pormestariehdokas ja pitkäaikainen vaikuttaja kansallisen politiikan lisäksi Helsingin kaupunginvaltuustossa. Arhinmäki on entinen kulttuuri- ja urheiluministeri.

Arhinmäki kommentoi Kansan Uutisille, että päätös on erittäin vaikea. Arhinmäki toimii tällä hetkellä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

”Joudun miettimään sitä tosi paljon. Toisaalta kulttuuri- ja vapaa-ajan pormestari on paikka, joka on kuin räätälöity minun kokemukselleni ja intohimolleni taiteeseen ja liikuntaan. Toisaalta se edellyttäisi luopumista eduskunnasta, joka on hyvin rakas paikka. Pidän kansanedustajan tehtävää arvokkaimpana tehtävänä, johon voi tulla valituksi”, Arhinmäki sanoi Kansan Uutisille.

Arhinmäki viestittää HS:lle lyhyesti, että pohtii asiaa tällä viikolla.

Vasemmistoliiton ehdokkaista kuntavaaleissa eniten ääniä sai Minja Koskela, joka nousee ensimmäistä kertaa valtuustoon. Koskela päihitti kaikki puoluetoverinsa 5 600 äänellä.

Koskela ei halua vielä kertoa, onko kiinnostunut apulaispormestarin paikasta.

”Puhutaan ensin ryhmän kanssa, ja annan sitten kommentteja enemmän.”

Koskela on vasemmistoliiton poliittinen asiantuntija, aktiivinen somekeskustelija ja entinen musiikinopettaja.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmällä on kokous torstaina, jolloin ryhmä päättää apulaispormestariehdokkaastaan. Ratkaisuun osallistuu myöhemmin myös puolueen piirikokous 15. heinäkuuta.

Yhdeksi vaihtoehdoksi vasemmistoliiton apulaispormestariksi on nostettu myös kansanedustaja Veronika Honkasalo. Honkasalo ei toistaiseksi ole kertonut, onko kiinnostunut tehtävästä.

Vasemmistoliiton apulaispormestarivalinta voi vaikuttaa myös eduskuntaan, jos Arhinmäki tai joku toinen kansanedustaja nousee apulaispormestariksi. Myös Mai Kivelä on vasemmistoliiton kansanedustaja Helsingistä.

Jos joku kansanedustajista nappaa apulaispormestarin paikan, nousisi ensimmäinen varakansanedustaja eli Silvia Modig eduskuntaan. Modig on tällä hetkellä europarlamentaarikko. Jos hän ei haluaisi jättää tehtäviään EU:ssa, nousisi kansanedustajan toimeen seuraavana Helsingissä jonossa oleva Suldaan Said Ahmed.

Said Ahmed uusi kuntavaaleissa paikkansa Helsingin valtuustossa. Noustessaan eduskuntaan hän olisi Suomen ensimmäinen somalialaistaustainen kansanedustaja.

Kokoomus sai neuvotteluissa sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarin paikan. Kuluneella kaudella kokoomuksella on ollut kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin paikka, ja tehtävää on hoitanut Pia Pakarinen.

Pakarinen valittiin jälleen valtuustoon yli 1 200 äänellä. Pakarinen olisi kokoomukselle yksi vahva ehdokas soten apulaispormestariksi, mutta hän ei halua pestiä itselleen.

”En missään tapauksessa ole kiinnostunut. Haen tällä hetkellä ihan muita töitä”, Pakarinen sanoo.

Jos kokoomus olisi saanut jälleen kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarin paikan, päätös jatkamisesta olisi Pakarisen mukaan ollut hankalampi.

”Olisi ollut hyvää tuuria, jos sama tehtävä olisi tullut uudestaan tarjolle. Osasin varautua siihen, että niin ei käy.”

Pakarinen ei kuitenkaan olisi varmuudella halunnut jatkaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina, vaikka se olisikin ollut mahdollista. Hän kertoo pettyneensä kauden aikana työnsä tehtävänkuvaan.

”Työ ei ollut kaikilta osin sitä, mitä olin ajatellut.”

Pakarinen kertoo pettyneensä apulaispormestarin vaikutusmahdollisuuksien rajallisuuteen. Kaupungin nykymuotoisessa organisaatiossa valtaa on kasautunut paljon pormestarille ja toimialajohtajille. Pakarisen mielestä apulaispormestarin pesti kaipaisi esimerkiksi esittelyoikeutta.

”Käytännössä kokopäiväisenä lautakunnan puheenjohtajana mahdollisuudet vaikuttaa olivat liian pienet. Tieto kulkee toimialalta apulaispormestarille hitaasti. Tiedusteluihin saa kyllä vastauksen, mutta pitää osata itse esittää juuri oikea kysymys.”

Yhtenä merkittävimpänä vaikutuskanavana kautensa aikana Pakarinen pitää avointa Facebook-ryhmäänsä. Hän kertoo saaneensa sitä kautta suoraan tietoa suoraan kentältä tietoa toimialan yksiköiden ongelmista.

"Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että aikanaan lähdin apulaispormestariksi. Nyt se on koettu.”

Tulevalla kaudella kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariksi nousee todennäköisesti Sdp:n Nasima Razmyar, joka on kuluneella kaudella toiminut kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina.

Hänet nimitetään todennäköisesti kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariksi 1. heinäkuuta pidettävässä piirikokouksessa.

Soten apulaispormestariksi Pakarinen nostaisi kokoomuksesta kansanedustaja Sari Sarkomaan tai kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Daniel Sazonovin.

”He olisivat oikein hyviä, mutta varmasti on muitakin hyviä nimiä”, Pakarinen sanoo.

Sazonov on kertonut olevansa kiinnostunut ”keskeisistä rooleista” puolueessa.

