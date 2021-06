Heurekan puistoon ollaan kaavoittamassa tonttia yleiselle saunalle.

Vantaan kaupunki on liittymässä yleiseen saunainnostukseen. Kaupunki on avannut tarjouskilpailun saunan toteuttamisesta Keravanjoen rantaan tiedekeskus Heurekan kupeeseen.

Aluerajaus on vielä likimääräinen. Paikkaa on hahmoteltu nykyisen kävelysillan läheisyyteen Heurekan puoleiselle rannalle. Matka Tikkurilan rautatieasemalle on lyhyt.

Paikka kiinnostaa. Helsinkiläinen saunakonkari Kimmo Helistö kävi tutustumassa Keravanjoen mahdollisuuksiin viikonloppuna.

”Paikkahan on todella ihana. Sijainti on oikein hyvä”, Helistö kiittää.

Helistö isännöi Sauna Arlaa Kalliossa ja Uutta saunaa Jätkäsaaressa.

Vantaa järjestää Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola -hankkeesta liikkeenluovutuskilpailun. Tulokset on määrä julkistaa joulukuussa.

Kaupungin tavoitteena on löytää toimija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta, investoinneista ja palveluntuottamisesta.

Vantaa pyrkii vahvistamaan Tikkurilan vetovoimaa ja lisäämään Tikkurilan jokirannan virkistyskäyttöä. Jokipuiston uudistamisessa lähtölaukaus oli Tikkurilan pohjapadon avaaminen, mikä muutti rantamaisemia olennaisesti.

Lue lisää: Tikkurilan­kosken uinuva pato­allas muuttui yhtäkkiä virtaavan veden uomaksi – ”Ei tätä näkymää ole voitu katsella sataan vuoteen”

Tikkurilantien ja jokirannan väliin Åvikin huvilan tontille on jo valmistunut uusi lasten leikkipaikka.

Kaupunki järjesti jokipuiston suunnittelusta neljä vuotta vuotta sitten ideakilpailun, jonka voitti Loci maisema-arkkitehdit. Suunnitelman etuna pidettiin sitä, että siihen ideoidut leikkipaikat, rantareitit, piknikalueet, laiturit ja kanootin vuokrauspisteet ja muu virkistystoiminta voidaan toteuttaa vähitellen.

Uuden saunan lopullinen sijainti sekä vuokra-alueen koko ja muoto tarkentuvat valitun kilpailuehdotuksen pohjalta asemakaavatyön yhteydessä.

”Nämä ovat isoja ja hitaita prosesseja. Asemakaavan muutos tarkoittaa, että sauna voisi toteutua ehkä kolmen vuoden kuluttua”, Helistö sanoo.