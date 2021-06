Ylimielisyys vaivaa vihreiden lisäksi kokoomusta, joka kieltäytyy keskustelemasta häviönsä syistä ja esiintyy voittajana, kirjoittaa kaupunkitoimittaja Noona Bäckgren.

Muistatko vielä Helsingin vuonna 2016?

Kallio Block Party houkutteli ihmisiä kaduille, Helsinki Sauna Day kutsui kaupunkilaisia kylpemään yhdessä ja Ravintolapäivä päästi kotikokit myymään omasta ikkunastaan leivonnaisia.

Kallio ja Vallila olivat tämän uuden kaupunkikulttuurin näyttämöitä ja urbanismissa oli myönteinen kaiku: tiivis kaupunki tarkoitti elävyyttä ja palveluiden runsautta.

Samana vuonna hyväksyttiin ajan hengen mukainen Helsingin uusi yleiskaava: tiivistä rakentamista, paljon uusia asukkaita, vahvaa kasvua ja elämää lähiöihin.

Urbanismin henki tiivistyi vihreissä, jonka kannatus lisääntyi Helsingissä kaikista puolueista eniten vuoden 2017 kunta­vaaleissa.

Vuoden 2016 Kallio Block Partyssa kadulle syntyi spontaani tanssi-battle.

Nyt tuntuvat puhaltavan toisenlaiset tuulet. Pandemian varjossa on lusittu yli vuosi, kaupunki­kulttuuri on vieläkin osin pannassa.

Samaan aikaan kun urbaanin elämään pohjaavaa yleiskaavaa on alettu tehdä todeksi, uudenlaiset äänenpainot ovat alkaneet nousta: onko sittenkään pelkästään hyvä, että Helsinkiin muuttaa 200 000 uutta asukasta tiiviisti rakennetuille asuinalueille?

Pandemia on kuihduttanut haaveen, jossa kaupunki on kodin jatke. Omat pihat, vihreys ja lähiluonto ovat monen asunnonostajan toivelistalla.

Kun analysoidaan, miksi vihreät koki rökäletappion Helsingissä, tätä kaikkea ei voi sivuuttaa. Näin sanovat useat tätä juttua varten haastatellut vihreät vaikuttajat.

Dilemmasta kirjoittaa blogissaan myös uusurbanismin puolestapuhujana tunnettu vihreiden Hannu Oskala, jota ei vaaleissa valittu Helsingin kaupunginvaltuustoon.

On tietenkin todella surkuhupaisaa, että samalla kun helsinkiläiset ovat alkaneet ajatella vihreästi, Helsingin vihreät kokevat takaiskun. Siinä kuitenkin kiteytyy puolueen ajankohtainen ongelma: suhde lähiluontoon.

Oskala kirjoittaa blogissaan, että vihreät nähtiin syntipukkina lähimetsien tuholle, vaikka todellisuudessa valtaosa rakentamisesta viime valtuustokaudella kohdistui vanhoille teollisuus­alueille.

”Tällä valtuusto­kaudella mm. suojeltiin isoja alueita luontoa Helsingissä. Mutta uusi luonnon­suojelualue Helsingissä on vaan tosi paljon vähemmän konkreettinen kuin se ikkunasta näkyvä metsikkö.”

Hannu Oskala vuonna 2014.

Helsingin vihreiden suuri kysymys on nyt tämä: mitä on vihreä kaupunki­rakentaminen? Miten yhdistetään suuret asunto­tuotanto­tavoitteet, kasvu ja lähiluonto? Ja onko yhtälö ylipäätään mahdollinen?

Vihreät menetti kuntavaaleissa Helsingissä yli 12 000 ääntä ja kolme paikkaa valtuustossa. Tappio ei selittyne yksinomaan lähiluonnolla.

Silti on yllättävää, että tätä juttua varten vihreiden vaikuttajien kanssa käydyissä taustakeskusteluissa ja esimerkiksi vihreiden kaupunginvaltuutetun Osmo Soininvaaran omassa analyysissä katse on käännetty nopeasti paikallisista teemoista kuten lähiluonnosta valtakunnan politiikkaan.

On esitetty, että paikalliset asiat eivät voi selittää vaalitappiota, koska Helsingin lisäksi vihreät hävisi muissakin suurissa kaupungeissa.

Ja varmasti: valtakunnan tasolla moni näkee vihreät nyt hallituspuolueena, joka antoi turpeelle ja leikkasi tieteeltä.

Silti, kun etsii sosiaalisesta mediasta ihmisten syitä sille, miksi vihreitä ei haluta äänestää, yksi sana nousee jatkuvasti esiin: ylimielisyys.

Tämän nosti Twitterissä esiin myös pitkän linjan vihreä vaikuttaja ja uudelleen kaupunginvaltuustoon noussut Pekka Sauri.

Helsingin kuntapolitiikkaan perehtynyt tutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta tunnistaa ilmiön ja sanoo, että Helsingin vihreiden omat analyysit tappion syistä ovat tämän ylimielisyyden yksi ilmentymä.

Syyt häviöön halutaan löytää valtakunnan politiikasta eikä omista päätöksistä valtuustossa.

”Edes vaalitappion jälkeen Helsingin vihreät ei suostu näkemään sitä, että he ovat tehneet virheitä kaavoituksessa”, Palonen sanoo.

HS jalkautui viime viikolla vihreiden entisille sydänmaille Vallilaan kysymään, miksi vihreät eivät enää maistu. Vallilalaiset eivät osoittaneet valtakunnan politiikkaan vaan omalle takapihalle: rakas puisto oli muuttunut uusien asuin­kerrostalojen työ­maaksi. Lisäksi koti­hoidon­tuen Helsinki-lisään oli tehty leikkauksia.

Vallilan asukkaita harmittaa, että Vallilan puistoon rakennetaan uusia asuinkerrostaloja ja puiston alle parkkihalli.

Molemmat päätökset tehtiin Helsingin kaupungin­valtuustossa.

Helsinki-lisään ja kouluihin kohdistetut leikkaukset ovat vihreille vaikea teema, jota he eivät juuri ole halunneet tappioanalyyseissaan koskettaa. Syykin on selvä: vihreät ovat aktiivisesti pyrkineet häivyttämään leikkausten olemassaolon. Asian on nostanut esille esimerkiksi Hannu Oskala. Poliittisen viestinnän kielellä tätä kutsutaan spinnaukseksi.

Epäonnistunut spinnausyritys vahvisti vasemmistoliittoa, kun leikkaukset pysyivät esillä viikosta toiseen ja leikkauksia alun perinkin vastustanut vasemmisto korjasi vaaleissa potin.

Ylimielisyyteen kytkeytyy paljon muutakin.

Loppujen lopuksi mielikuvilla on politiikassa suuri merkitys. Vihreisiin liittyy monia mielikuvia, jotka saattoivat edesauttaa vaalitappiota: yksi näistä on mielikuva oikeamielisestä soturista, joka kertoo muille, mitä asioista pitäisi ajatella.

Vihreät menettivät Helsingissä paljon miesten ääniä. Tässä näkyy varmasti se, että feministinen identiteettipolitiikka ei puhuttele läheskään kaikkia miehiä – päinvastoin.

Miehiä ja samoin naisia on hyvin saattanut karkottaa myös mielikuva siitä, ettei vihreät ole markkinatalouden ystävän puolue. Mielikuvissa vihreät on punavihreä, ei sinivihreä. Esimerkiksi suosittu vihreä poliitikko Osmo Soininvaara on profiloitunut taloudellisten näkökulmien ja kannustinvaikutusten ymmärtäjänä.

Sinivihreää mielikuvaa on rokottanut pahasti myös Antero Vartian kaltaisten ehdokkaiden uupuminen. Hän antoi puolueelle imagon, jossa vihreitä voi äänestää myös hyvin pukeutuva ja hyvältä tuoksuva, kauppa­korkeakoulun käynyt nuori kaupunkilainen.

Antero Vartia (vas) ja Jasper Pääkkönen Löylyn avajaisissa vuonna 2016.

Sini­vihreille naisillekin olisi ollut kysyntää varsinkin sen jälkeen, kun kokoomuksen Elina Valtonen päätti asettua Helsingissä ehdolle. Vihreät ovat surkutelleet sitä, että esimerkiksi sijoitus­bloggaaja Jasmin Hamid ei lähtenyt kunta­vaalikisaan mukaan. Jo aiemmin vihreät ovat menettäneet yritys­maailmalle Tuuli Kousan ja Elina Moision.

Sijoitusbloggaaja ja näyttelijä Jasmin Hamid ei ollut ehdolla kaupunginvaltuustoon kesäkuun puolivälissä pidetyissä kuntavaaleissa.

Siinä missä vihreät ovat rypeneet häviössään ja pohtineet avoimesti tappionsa syitä, toinen Helsingin kaupungin­valtuustossa hävinnyt puolue eli kokoomus on lähinnä juhlinut ”voittoaan”.

Kokoomus menetti vaaleissa 6 500 ääntä ja kaksi valtuustopaikkaa.

Puolue on samalla pyrkinyt luomaan populistista vastakkainasettelua, jossa vihreät leimataan raha-asioissa vastuuttomaksi vasemmistopuolueeksi. Kokoomusta hyödyttää, kun keskustelu vihreiden tappiosta pyörii talousteemojen ympärillä.

Kun kokoomuslaisilta kysyy syitä häviöön, vastaukset ovat niukkoja tai niitä ei anneta ollenkaan. Kysymys tuntuu ärsyttävän.

Kokoomuslaiset syyttävät tappiosta uutta kilpailuasetelmaa, jossa Liike Nyt ja perussuomalaiset painoivat päälle. Sitä, miksi näille puolueille on menetetty ääniä, ei kuitenkaan sanota.

Tutkija Emilia Palonen veikkaa kokoomuksen häviön syiksi juuri ennen vaaleja tapahtunutta koulutusrahavenkoilua ja toisaalta pormestarikisaa, joka ei herättänyt yhtä paljon tunteita kuin ensimmäiset pormestarivaalit.

Lisäksi kokoomus on luonut yhteyksiä perussuomalaisiin, mikä ei varmasti kaikkia sivistysporvareita miellytä.

Toisaalta kokoomuksen vaalituloksessa näkyy Palosen mukaan, että hirveä määrä ääniä meni kahdelle ehdokkaalle, pormestari­ehdokas Juhana Vartiaiselle ja kansan­edustaja Elina Valtoselle. Ilman Valtosen keräämiä 16 000 ääntä tulos olisi voinut olla kovin toinen.

Kokoomuksen Elina Valtonen sai vaaleissa jopa 16 000 ääntä Helsingissä.

Kokoomuksen äänestäjät vaikuttavan olevan hyvin anteeksi­antavaisia. Vaikka puolue sekoili pormestari­ehdokas­asetteluissa sekä EU-tukipaketissa ja leikkasi Helsingissä kouluista, monet kannattajat säilyivät silti tukena.

Jos vihreitä haukutaan ylimielisiksi, on myös kokoomukselta ylimielistä olla pohtimatta tappionsa syitä ja pitää itseään voittajana häviön jälkeen.

Mutta ehkä kannattajat antavat senkin anteeksi.