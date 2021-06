Puolet arveli etäkoulun vaikeuttaneen opintojen etenemistä keväällä.

Alakuloisuus ja yksinäisyys vaivasivat lukuisia Helsingin yläkoululaisia kuluneena keväänä.

Kaupungin kouluissa teettämään kyselyyn vastanneista 32 prosenttia kertoi kokeneensa alakuloisuutta tai toivottomuutta joka päivä tai useina päivinä viimeksi kuluneen kahden viikon aikana. Ennen pandemiaa vastaava osuus oli 16 prosenttia.

Yksinäiseksi itsensä kokevien osuus kasvoi tänä vuonna 18 prosenttiin. Eniten vaikeista tunteista kertoivat yhdeksäsluokkalaiset.

Kaupungin tekemään kyselyyn vastasi keväällä 1 480 yläkoululaista eli 14 prosenttia näistä ikäluokista kaupungin kouluissa.

Samalla selvitettiin, miten nuoret kokivat tämän kevään etäopetusjakson.

Nuorista puolet ajatteli, että he olivat oppineet asioita etänä normaalia heikommin. Neljätoista prosenttia arveli etäopiskelun auttaneen oppimista.

Monella nuorella on siis omasta mielestään selkeitä vajeita oppimisessa, joskin tilanne on hiukan parempi kuin kevään 2020 ensimmäisen etäopetusjakson jälkeen. Tästä huolimatta he kokivat myös, että joitain koronaepidemian aikana käyttöön otettuja tapoja kuten esimerkiksi digitaalisten sovellusten laajaa hyödyntämistä kouluissa voitaisiin jatkaa myöhemminkin.

Huoltajista alakouluissa joka viides ja yläkouluissa joka kolmas arveli, että lapselle on syntynyt oppimisvajetta. Huoltajista moni oli kuitenkin tyytyväinen siihen, miten he olivat saaneet tietoa lapsensa asioista opettajalta

Huoltajat eivät vastanneet suoraan kaupungin omaan kyselyyn, vaan Suomen vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skolan valtakunnalliseen selvitykseen. Helsingissä vastaajia oli 3 669.

