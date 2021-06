Saksan johtamassa harjoituksessa on mukana noin 50 suomalaista.

Helsingin poliisilaitoksen valmiusyksikkö eli Karhu-ryhmä osallistuu kuluvalla viikolla Suomenlahden merivartioston kanssa kansainväliseen harjoitukseen Itämerellä.

Harjoituksessa eteläisellä Itämerellä on tapahtunut matkustaja-aluksen kaappaus. Harjoitus on osa EU:n sisäisen turvallisuuden viranomaisten Atlas-erikoisjoukkoyhteistyötä. Mukana on noin 50 suomalaista.

"Tavoitteena on testata Atlas-toimintamallia liikkuvassa kansainvälisessä tilanteessa, jossa tukeudutaan vartiolaivoihin”, komisario Mikko Minkkinen Karhu-ryhmästä toteaa tiedotteessa.

Rajavartiolaitoksesta harjoitukseen osallistuu Suomenlahden merivartioston ja Kaakkois-Suomen rajavartioston valmiusjoukkueiden toimijoita, vartiolaiva Turva, erikoisveneenkuljettajia sekä vartiolentolaivueen helikopteri, tiedotteessa sanotaan.

SEAL2021-nimiseen harjoitukseen osallistuu Suomen lisäksi Saksan, Tanskan, Alankomaiden, Belgian ja Ruotsin erikoisyksiköitä. Perjantaina päättyvä harjoitus toteutetaan Saksan aluevesillä.