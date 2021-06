Myös Länsiterminaalin ratikkapysäkillä voi kokeilla lähimaksamista pankkikortilla.

Suomenlinnaan suuntaavat matkalaiset voivat maksaa lauttamatkan pankki- tai luottokortilla. Keltainen lukulaite Kauppatorilla on ensimmäinen kokeilu uudesta lähimaksujärjestelmästä.

Suomenlinnan lautan matkustajat ovat saattaneet taivastella uudenlaista keltaista matkalippujen lukulaitetta tutun sinisen lipunlukijan rinnalla.

Vaikka laite on huomaamaton, se on merkittävä askel kohti Helsingin seudun liikenteen (HSL) uutta lähimaksuun perustuvaa lippujärjestelmää, jossa matkan voi maksaa pankki- ja luottokortilla. Matkakortin käyttö säilyy rinnalla.

Järjestelmäuudistus on määrä ottaa käyttöön kahden vuoden kuluttua, vuoden 2023 keväällä.

Lähimaksua kokeillaan myös Länsiterminaalin pysäkillä raitiolinjoilla 7 ja 9.

HSL ei ole poistamassa nykyisiä matkakortteja, mutta jatkossa ihmiset voivat maksaa matkojaan myös pankki- ja luottokorteilla.

Koska oletus on, että satunnaisilla matkoilla matkustajat suosivat pankkikorttia matkakorttien kertamaksujen sijasta, HSL:n hallitus päätti viime viikolla, että arvoa voi ladata jatkossa vain mobiilisovellukseen sitten, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön.

Ensimmäinen näkyvä muutos tapahtuu vuoden vaihteessa, kun opiskelijoiden alennusliput siirtyvät yksinomaan mobiilisovellukseen. Muutos on väliaikainen, ja liittyy uuden taustajärjestelmän rakentamiseen.

Kun uusi lippujärjestelmä on saatu valmiiksi, opiskelijalippuja voi jälleen ladata myös matkakortille.

Alle 18-vuotiaiden koululaisten matkalipuissa ei tätä väliaikaista muutosta tapahdu.

Tilipohjainen järjestelmä on Suomessa uusi, mutta se on ollut pitkään käytössä muun muassa Lontoossa. HSL on selvittänyt mallia muiden isojen suomalaisten joukkoliikennekaupunkien kanssa.

Ennen korona-aikaa jo noin puolet kaikista Lontoossa tehdyistä joukkoliikennematkoista maksettiin lähimaksulla. Toinen puolikas matkoista maksettiin Lontoon perinteisellä matkakortilla eli Oyster-kortilla.

Tilipohjaisessa mallissa matkustaja rekisteröi pilveen oman tilinsä, ja hän rekisteröi sinne ne maksuvälineet, joilla todistaa matkaoikeutensa eri kulkuvälineissä. Maksuväline voi siis olla matkakortin lisäksi pankki- tai luottokortti lähimaksuperiaatteella.

”Lähimaksu on jo käytössä muiden muassa Turun, Tampereen ja Oulun joukkoliikenteessä”, sanoo HSL:n osastonjohtaja Mari Flink.

Laitetoimittaja valitaan ensi syksynä. Käytännössä kaikki uudet matkalippujen lukulaitteet ovat kulkuvälineissä, asemilla ja pysäkeillä vuoden 2023 keväällä.

Suomenlinnan lautan maksujärjestelmä toimii omassa taustajärjestelmässään, joten se oli HSL:n mukaan helppo valita ensimmäisten testien pilottipaikaksi.

”Laajempi testi on luvassa vuoden 2022 kesällä. Testissä ovat tuolloin todennäköisesti metro, raitiovaunut ja runkobussit, joihin myydään testikausilippuja”, arvioi Flink.

Pysäkeillä ja asemilla olevat lipunmyyntiautomaatit poistuvat käytöstä vähitellen. Arvio on, että maksukorttien käytön yleistyminen vähentää automaattien tarvetta.

Toisaalta matkustajat ovat jo joukolla siirtyneet HSL:n mobiilisovelluksen käyttäjiksi. Lipputuloista jo puolet tulee HSL-sovelluksesta. Sen suosio on kasvanut jopa korona-aikana.

Uuden tilipohjaisen järjestelmän luominen on ollut isompi operaatio kuin HSL vielä muutama vuosi sitten arvioi. Isoin työ on ollut matkalippujen taustajärjestelmien uusiminen.

Viivettä aiheutti sekin, että HSL:n edellinen iso tekninen lippujärjestelmäuudistus valmistui raskaasti myöhässä kolme vuotta sitten. Sen yhteydessä koko bussikalustoon tehtiin uudet kaapelivedot. Lippujen lukulaitteet vaihdettiin asemilla ja kulkuvälineissä.

