Konsulttiyhtiö KPMG on saanut valmiiksi pormestari Jan Vapaavuoren (kok) tilaaman selvityksen Kruunusillat-hankkeen kustannusarvio- ja päätöksenteko­prosessista. Vapaavuoren pormestarikausi päättyy tänään perjantaina.

Vapaavuori kritisoi kesäkuussa hankekokonaisuuden kustannusarvion paisumista 430 miljoonasta liki 800 miljoonaan euroon. Pormestari tilasi ulkopuolisen selvityksen kokonaisuuden päätöksenteosta.

Vapaavuori laski yhteen Laajasalon raitiotien, Kruunusiltojen urakan, Hakaniemenrannan kunnallisteknisen urakan, uusien pikaraitiotievaunujen tilauksen ja Laajasalon varikon kustannuksia.

”Selvitys vahvistaa käsitystä siitä, että päättäjien on ollut varsinaisen päätöksenteon yhteydessä miltei mahdotonta muodostaa kattavaa kokonaiskuvaa hankkeen todellisista kustannuksista”, Vapaavuori kommentoi kaupungin tiedotteessa.

Kokonaisuuden tekee mutkikkaaksi se, että viiden osahankkeen toteutus ja päätöksenteko on eriytetty. Hankkeen sisällä on siis useita toisistaan erillisiä kohteita, joiden budjetointi on tapahtunut eri aikaan.

Laajasalon raitiotie toteutetaan allianssimallilla, jossa kaupungin kanssa tarkempaa suunnittelua tekevät rakennusyhtiö YIT, raiderakentaja NRC Finland sekä kolme suunnittelutoimistoa. Allianssi toteuttaa raitiotien rakentamisen lisäksi myös Merihaan sillan Sörnäisistä Kalasatamaan.

Suomen pisin silta eli Kruunuvuorensilta sekä Kalasatamasta Korkeasaareen ulottuva Finkensilta on kilpailutettu tavanomaisena siltaurakkana, jonka rakentaa työyhteenliittymä YIT ja Kreate.

Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) on kaupunginvaltuuston hyväksynnällä tehnyt 94 miljoonan euron vaunutilauksen. Hankintahinta on alustavaa noin 85 miljoonan euron arviota kalliimpi, koska linjalle tulee 45-metrisiä vaunuja 30-metristen sijaan.

Kalusto tulee HKL:n taseeseen kuten myös varikko, jonka toteutuspäätöstä ei vielä ole tehty. Helsingin seudun liikenne (HSL) maksaa sekä varikosta että kalustosta liikennöintikorvauksia tulevina vuosina.

Hakaniemenrannan esirakentaminen taas on luokiteltu kaupungin aluerakennushankkeeksi, jonka rahoituksesta päätetään vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä investointibudjetissa.

Konsulttiyhtiö KPMG huomauttaa, että isojen siltojen rakennusurakkaan saatiin vain kaksi tarjousta, vaikka niitä odotettiin enemmän.

Isoin suhteellinen ylitys on luvassa projektiin liittyvissä urakoissa eli lähinnä Hakaniemenrannan rakennustöissä, joiden viiden vuoden takainen arvio noin 50 miljoonan euron kustannuksista on kallistunut 260 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuusto on omilla päätöksillään paisuttanut tätä rakennusurakkaa hyväksyessään vuosi sitten uuden asemakaavan, jossa ranta-alueelle rakennetaan muun muassa asuntoja 1 250 asukkaalle.

Asemakaavaan on sisällytetty rantapuiston rakentamista Siltavuorenrannassa sekä huonokuntoisen Hakaniemensillan korvaaminen uudella sillalla, jolloin tiealueelta vapautuu tonttimaata rakentamiseen.

Vanhalle Hakaniemensillalle on suunniteltu korvaavaa siltaa jo pitkään, mutta hankkeesta ei ole aiemmin tehty rahoituspäätöstä.

KPMG huomauttaa, ettei näistä niin sanotuista liittyvistä hankkeista ole erikseen mainintaa Kruunusillat-hankkeen toteutuspäätöksessä. Esimerkiksi Hakaniemensillan 38 miljoonan euron urakasta ei ole erillistä toteutuspäätöstä.

Projektiorganisaatio on perustelumuistiossa todennut, että liittyvien hankkeiden rahoitus päätetään talousarvioprosessissa.

KPMG heittää kysymyksen, toteutetaanko hankekokonaisuuden yhteydessä nyt kylkiäisenä sellaisia hankkeita, jotka eivät mahdollisesti ole täysin välttämättömiä Laajasalon raitiotien toteutukselle.

”Nämä voivat sinänsä olla tarkoituksenmukaista toteuttaa päähankkeen yhteydessä, mutta hankkeen kokonaislaajuus voi kasvaa merkittävästi”, KPMG:n raportissa todetaan.

KPMG pitää myös ongelmallisena, ettei Hakaniemenrantaan liittyviä hankkeita ole erikseen kilpailutettu, vaan esimerkiksi Hakaniemensillan toteuttajaksi on valittu allianssi.

Johtopäätöksissään KPMG huomauttaa, että Laajasalon raitiotien allianssin hankesuunnitelma perustuu yleissuunnitelmatasoisiin suunnitelmiin, jotka on tehty viisi vuotta ennen rakentamisen aloitusta.

Kustannuslaskenta perustuu vuoden 2015 tietoihin. Raitiotien kustannuslaskennassa ei ole voitu hyödyntää Raide-Jokerin toteutuneiden kustannusten seurantaa.

KPMG katsoo, että suunnittelun ohjeistuksissa voisi tarkemmin määritellä, missä vaiheessa enimmäishintapäätökselle tulee hakea muutosta, mikäli suunnittelun edetessä näyttää siltä että asetettu enimmäishinta toimenpiteistä huolimatta ylittyy.

”Kustannusylitykset vaivaavat säännönmukaisesti suuria joukkoliikenne- ja raidehankkeitamme. Vaikka nämä hankkeet ovat kestävän kaupunkikehityksen kannalta välttämättömiä, on pyrittävä parempaan tasapainoon myös investointien taloudellisen kestävyyden kanssa”, Vapaavuori sanoo.

Konsulttiselvityksessä arvioidaan, että olisi voinut olla perusteltua viedä hanke päätöksentekoprosessin läpi kaksivaiheisena: päättää ensin tarkempien suunnitelmien tekemisestä ja sitten toteutuksesta niin lähellä rakentamista kuin suinkin.

Käytännössä tapahtuu niin, sillä elokuussa kokoontuva kaupunginvaltuusto saa eteensä allianssin enimmäishinnan korotuksen ennen raitiotien rakentamisen aloitusta.

Laajasalon raitiotien allianssi ilmoitti vuoden alussa, että valtuuston hyväksymä 260 miljoonan euron kustannusarvio oli ylittymässä 90 miljoonalla eurolla. Kevään aikana uhkaavaa ylitystä on saatu kurottua kiinni siten, että viimeisin arvio ylityksestä on 71 miljoonaa euroa.

Karsintaa on tehty pikaraitiotien molemmissa päissä siten, että väliaikaiset päätepysäkit rakennetaankin Hakaniemeen ja Laajasalon liikekeskukselle.

Jos valtuusto tekee elokuussa päätöksen allianssin enimmäishinnan korotuksesta, myös erikseen kilpailutettu Kruunuvuorensillan ja Finkensillan urakka polkaistaan käyntiin lokakuussa.

KPMG pitää ongelmallisena, että allianssin osapuolet saivat osallistua mittavaan siltaurakkaan. Tarjouksia tuli kaksi, vaikka urakan arvioitiin kiinnostavan lukuisia rakennusyhtiöitä.

Voittaneessa tarjouksessa on mukana YIT, joka on mukana myös allianssissa. Toinen tarjous oli hinnaltaan liki kaksinkertainen.

Aivan oma lukunsa on Laajasalon raitiovaunuvarikko, jota suunnitellaan samaan kortteliin asuntojen kanssa. Kaavamuutoksesta on valitettu.

Valtuusto ei vielä elokuussa päätä varikkohankkeesta. HKL:n johtokunta käsittelee varikon suunnitelmia kesälomien jälkeen, ja ne viedään ensin Helsingin seudun liikenteen (HSL) käsittelyyn.

Laajasalon varikon alustava kustannusarvio on 96 miljoonaa euroa, mikä on olennaisesti isompi summa kuin varikoilla keskimäärin.

Esimerkiksi huonolle maaperälle rakennettava kalliiksi luokiteltu Raide-Jokerin varikko Roihupellossa maksaa noin 75 miljoonaa euroa. Varikot maksavat keskimäärin noin 50 miljoonaa euroa.