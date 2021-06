Korkeasaaren eläintarhan mukaan uudet tulokkaat ovat sopeutuneet saukko­tarhaan hyvin.

Saukot ovat palanneet lähes kahden vuoden tauon jälkeen Korkeasaareen. Eläintarha kertoo tiedotteessaan kahden saukon muuttaneen viime maanantaina uuteen kotiinsa. Saukkotarhan mittava parannustyö valmistui viime viikolla.

Korkeasaareen muuttaneet saukot ovat syntyneet eläintarhoissa Ruotsissa ja Sveitsissä. Eläimet tuotiin Suomeen vuodenvaihteessa, kun eläintarha oli suljettu. Ennen siirtoa saukkotarhaan eläimet tutustuivat toisiinsa takatarhassa. Lajin suojeluohjelman koordinaattori on valinnut ne sopivaksi lisääntyväksi pariksi.

Eläintarha kertoo tiedotteessaan kaksivuotiaan naaraan ja puolitoistavuotiaan uroksen tutustuneen uuteen elinympäristöönsä uteliaasti.

”Saukoille vesi on luontainen turvapaikka ja siksi ne kotiutuvat näin hienosti. Toivomme, että ne oppivat käyttämään uutta tarhaansa monipuolisesti. Tällä helteellä saukot ottavat kyllä kaiken ilon irti uudesta syvästä altaasta ja puroista”, eläintenhoitaja Jonne Stenroth kertoo tiedotteessa.

Uudet tulokkaat ovat sopeutuneet eläintarhan mukaan saukkotarhaan hyvin.

Vierailijoille näkyvin uudistus on se, että saukkojen vedenalaisia leikkejä voi katsella altaan isojen läpinäkyvien seinien takaa. Saukkojen rauhallisen kotiutumisen takaamiseksi allasseinän edusta on vielä aidoin suojattu, mutta näkymä tarhaan on jo nyt aiempaa avarampi.

Saukkotarhan remontin yhteydessä uusittiin myös viereiset vesikkotarhat. Niihin odotetaan uusia asukkaita Tallinnan eläintarhasta, jossa vesikon suojeluohjelmaa johdetaan.

Saukko viihtyy virtaavien vesien äärellä ja pyydystää ravintonsa sulavasti vedessä sukellellen. Suomessa saukon tilanne on hyvä, mutta muualla Euroopassa laji on hävinnyt monilta elinalueiltaan ihmisen toiminnan seurauksena. Maailmanlaajuisesti kanta on laskussa.

Eurooppalaisten eläintarhojen suojeluohjelman tavoitteena on kasvattaa elinvoimainen saukkojen tarhakanta. Eläintarhoissa syntyneitä saukkoja on palautettu luontoon 2000-luvulla Saksassa ja Hollannissa.