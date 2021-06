Helsingissä järjestetään juhannuksena muun muassa konsertteja ja kävelykierroksia.

Pääkaupunkiseudulla riittää tekemistä juhannuksena siitäkin huolimatta, että osa perinteisistä yöttömän yön tapahtumista on peruttu koronatilanteen takia. Esimerkiksi Seurasaaren ja Pihlajasaaren perinteisiä juhannusjuhlia ei tänä vuonna järjestetä.

Tähän juttuun on koottu lista juhannusaaton ja -päivän menovinkeistä. Kattava listaus pääkaupunkiseudun menoista koko juhannusviikonloppuna löytyy Helsingin Sanomien menokoneesta.

Keikat ja konsertit

Korjaamon juhannus Tuomari Nurmio & Loiriplukari pe 25.6. Dj Harvest. Kulttuuritehdas Korjaamo, kesäpiha (Töölönkatu 51 B) kello 16. Vapaa pääsy.

Vantaan Kesälavan kaupunkijuhannus pe 25.6. kello 15 taikuri, kello 16 Tanssiorkesteri Kuunsilta ja kello 19 Catharina Zühlke & Special Guest. Vantaan kesälava (Paalutori, Vantaa). Vapaa pääsy.

Jimmy Cola pe 25.6. Storyville, puistoterassi (Museokatu 8) kello 19. Vapaa pääsy.

Helsingin Urkukesän päiväkonsertti pe 25.6. Tuomiokirkko (Unioninkatu 29) kello 12. Anssi Pyykkönen, urut. Vapaa pääsy.

Midsummer Madness -ilmaiskonsertti pe 25.6. Musiikkitalon terassilla kello 14 Musti Trio, kello 15 Manca Dornik, harmonikka, kello 16 Solisee ja kello 17 Antti Saari. Vapaa pääsy.

Altaan juhannus Reino Nordin pe 25.6. ja Erin la 26.6. Allas Sea Pool, sisäpiha (Katajanokanlaituri 2) kello 18.30. Liput 26,50 e.

Uiminen ja saunominen

Juhannuksena uimaan ja saunomaan pääsee esimerkiksi Löylyssä. Hernesaaressa sijaitseva Löyly on avoinna joka päivä. Myös useat muut Helsingin julkiset saunat pitävät ovensa avoinna juhannuksena.

Helsingin Uimastadion on auki juhannusaattona klo 6.30–16 ja -päivänä klo 10–20.

Maauimalat ovat auki, mutta uimalassa samanaikaisesti olevien henkilöiden määrää rajoitetaan toistaiseksi. Uimastadionin kävijämääriä seurataan ulkoliikunta.fi-palvelussa. Palvelusta löydät myös reaaliaikaista tietoa pääkaupunkiseudun uimarantojen kunnosta.

Elämyksiä

Helsinki Biennaali on kansainvälinen kuvataidetapahtuma, joka tuo korkeatasoisen nykytaiteen Vallisaareen. Reittiliikenne kulkee Kauppatorilta Vallisaareen (Lyypekinlaituri Vanhan Kauppahallin vieressä). Lisäksi käytössä on rengaslinja, joka kiertää Vallisaaren, Lonnan ja Suomenlinnan välillä. Helsinki Biennaali on maksuton. Kävijät maksavat lauttalipun hinnan. Avoinna ma–su kello 11–18.

Kasarmitorintorin kesä on avoinna päivittäin kello 9 alkaen. Tarjolla on 13 ravintolatoimijan kesäisimmät herkut. Lisäksi kesäkaduilla ja terassilla voit törmätä yllätyksellisiin taide- ja kulttuurielämyksiin.

Seurasaaren ulkomuseo on avoinna koko juhannusviikon ajan normaalisti klo 11–17. Juhannusaattona ja -päivänä museossa järjestetään opastuksia, joissa tutustutaan entisajan juhannuksenviettoon. Kierroksia järjestetään kello 13 suomeksi ja ruotsiksi sekä kello 15 englanniksi. Liput 4, 8 ja 10 e. Opastukset sisältyvät pääsylipun hintaan.

Linnanmäki on avoinna sekä pe 25.6. että la 26.6. kello 11–22. Juhannusaattona ohjelmalava Estradilla esiintyy tanssiva ja laulava nukke Maddaleena kello 13.30 ja 15.30 ja lauluseikkailu Caribianca kello 14. Sekä juhannusaaton että -päivän ohjelmaan kuuluu myös kello 18 akustisena kuultava kevyen musiikin setti DUO EP:ltä.

Korkeasaari on avoinna joka päivä. Huomioithan, että eläintarhassa voi vierailla vain ennakkovarauksella ja osa eläintaloista on suljettuna koronatilanteen vuoksi. Liput 11 ja 18 e. Alle 4-vuotiaille vapaa pääsy. Liput ennakkoon Korkeasaaren verkkokaupasta.

Perinteiset juhannusristeilyt järjestetään tänäkin vuonna rajoitukset ja ohjeistukset huomioiden. Juhannusristeilyjä järjestävät mm. Royal Line ja Strömma. Risteilyt lähtevät Kauppatorilta ja kestävät kolmesta neljään tuntia. Useilla risteilyillä on tarjolla myös juhannusmenu.

Kallion kävelyfestivaalin juhannuskävely Kalliossa: paskatornin kautta Kallion rajalle pe 25.6. Opaana Juhani Styrman. Kierrokselle lähdetään Paasivuoren puistikosta (Paasivuorenkatu) kello 17. Tapaaminen nyrkkeilijä-patsaalla. Liput 10 e (käteisellä).

Merellinen stadi -kävelykierros la 26.6. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Halkolaiturilta, Pohjoisranta 6 vastapäätä, kello 14. Liput 10 e (käteinen tai Mobilepay).

Sibeliuksen jalanjäljillä -kävelykierros la 26.6. Oppaina Helsingin auktorisoidut oppaat. Lähtö Kasarmitorilta Talvisodan patsaalta kello 11. Liput 10€ (käteinen tai MobilePlay).

Surmakävely-kävelykierros la 26.6. Huom. Kierrosta ei suositella alle 13-vuotiaille. Varaukset etukäteen www.greencaptours.com. Lähtö Telakkapuistikosta (Punavuorenkatu 25), Kohottava voima -patsaan luota kello 14. Liput 10–15 e.

Lapinlahden historiakierrokset la 26.6. ja su 27.6. Lähtö Kahvila Lähteen vierestä joko päärakennuksen auditoriosta tai etupihalta. Lapinlahden lähde (Lapinlahdenpolku 8) kello 14. Liput 12 e. Ostettavissa Kahvila Lähteeltä päärakennuksesta.

Yökerhot ja baarit

Monet baarit ja yökerhot avaavat nyt ovensa, sillä koronarajoituksen helpottuvat perjantaina.

Auki ovat muiden muassa Ravintola Kaivohuone, Bari Ihku, Swengi, Skohan, Apollo Street Bar ja Baarikärpänen.