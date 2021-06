Valehuumeita kauppaavat ovat Helsingin poliisin mukaan usein 15– 16-vuotiaita.

Valehuumeiden myynti on yleistynyt, kertoo Helsingin poliisi. Poliisilla on tutkinnassa useita tapauksia vuosilta 2020 ja 2021. Helsingin poliisi tiedotti asiasta torstaina tiedotteessaan.

Usein valehuumeita kauppaavat 15–16-vuotiaat nuoret. He saattavat poliisin mukaan joutua myyntitilanteissa väkivallan kohteeksi. Poliisin tiedossa on myös tapauksia, joissa myyjä on käyttänyt väkivaltaa ostajaan.

Tänä vuonna poliisin mukaan on kaupattu muun muassa merisuolaa amfetamiinina, popcornia Subutex-lääkkeenä, sekä pensaan lehtiä ja oksia marihuanana.

Eräässä tapauksessa 15-vuotias myi Tor-verkossa kesäkuussa tehdyn ilmoituksen mukaan marihuanaa. Vantaan Myyrmäessä suoritetut kaupat päättyivät kiinniottoon ja poliisin väliintuloon. Pojan hallusta paljastui pussiin pakattuja pensaan oksia ja lehtiä.

Toisessa tapauksessa Subutex-tablettien sijaan tuore­kelmuun oli kääritty popcorn-pakkauksia.

Valehuumeiden myyntiin näyttää usein liittyvän vaarallisia piirteitä, kuten raakaa väkivaltaa, poliisi korostaa.

Ostajien huijaaminen on riskialtista, poliisin tiedotteessa todetaan. Usein sekä myyjä että ostajat kantavat mukanaan väki­valta­välineistöä, kuten teräaseita.

Poliisi on myös huolissaan valehuumeita kaupittelevien nuoresta iästä, sillä he eivät välttämättä ymmärrä, kuinka vaarallisten asioiden kanssa ovat tekemisissä.