Poliisille tuli juhannuksen alla ilmoituksia useista häiriötilanteista etenkin kaupungin puistoissa. ”Kaikenlaista biletystä on ollut”, kertoo komisario Juha Haapalainen.

Lämmin sää ja alkavat juhannusvapaat saivat ihmiset torstai-iltana liikkeelle Helsingissä. Juhlijat työllistivät poliisia Helsingissä erityisesti puistoissa ja rannoilla.

Yleisjohtaja, komisario Juha Haapalainen Helsingin poliisista kertoo, että poliisi on joutunut puuttumaan häiriö­käyttäytymiseen useissa paikoissa kaupungilla.

”Kyllä tämä on aika normaali viikon­loppuyötä vastannut. Poliisilla on ollut aika paljon tehtäviä. Kaikenlaista biletystä on ollut eri puolilla kaupunkia”, hän sanoo.

Esimerkiksi Alppipuistoon oli poliisin mukaan kokoontunut torstaina arviolta 300 ihmistä. Puistosta kirjattiin illan aikana myös useita pahoinpitelyjä.

Vaikka moni suuntaa perinteisesti juhannukseksi mökille, moni näyttää tänä vuonna jääneen viettämään juhannusta kaupunkiin.

Poliisi varautuukin Haapalaisen mukaan tavallista suurempaan väkimäärään Helsingissä.

Tavallisina vuosina juhannustapahtumat ja -festivaalit houkuttavat ihmisiä myös pääkaupunkiseudulta. Nyt monet tapahtumat on peruttu. Himos Juhannus on ainoa iso juhannusfestivaali Suomessa tänä juhannuksena.

”Varaudumme siihen, että yhä useampi viettää juhannuksen myös kaupungissa”, Haapalainen sanoo.

Vaikka koronavirus­rajoituksia on höllennetty ja esimerkiksi ravintolat saavat nykyrajoitusten mukaan olla auki kello yhteen, osa juhlijoista viettää juhannusta ulkona, puistoissa ja rannoilla.

Etenkin viikonloppuisin kokoontumispaikoiksi ovat valikoituneet erityisesti puistot. Helsingin poliisi on joutunut viime aikoina tyhjentämään juhlijoita Sinebrychoffin puistosta, Tervasaaresta ja Mustikkamaalta. Myös juhlijoiden jättämät roskat ovat häirinneet alueiden asukkaita.

Juhannuksen juhlintaan vaikuttaa myös sää. Juhannusaattona sää on valtaosassa maata kaunis ja poutainen.

Lämpötilojen odotetaan pysyvän korkealla, mutta alkuviikon kaltaisia hellelukemia ei ole tiedossa.