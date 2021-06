Poliisin tutkittavana on järjestystä ylläpitävän henkilön mahdollinen vastustaminen sekä se, onko 14-vuotias poika mahdollisesti joutunut pahoin­pidellyksi.

Helsingin poliisi tutkii juhannusta edeltäneenä sunnuntaina tapahtunutta väli­kohtausta kauppakeskus Redissä.

Paikalle hälytetty poliisipartio on kirjannut ilmoitukseensa kaksi tutkintalinjaa. Tutkittavana on järjestystä ylläpitävän henkilön mahdollinen vastustaminen. Samalla selvitetään, onko 14-vuotias poika mahdollisesti joutunut pahoinpidellyksi.

HS on nähnyt runsaan kahden minuutin mittaisen videon, jonka kuvasi yksi paikalla ollut puhelimellaan. Videon alussa poika on jo maassa ja vartijat painavat häntä lattiaan. Osia videosta on jaettu sosiaalisessa mediassa.

Pojan kertoman mukaan hän ja kolme tyttöä olivat poistuneet Lidlistä, josta oli juuri ennen heitä lähtenyt ryhmä riehakkaasti käyttäytyneitä nuoria. Riehakas nuoriso­ryhmä oli kadonnut portaisiin.

14-vuotias ja tytöt olivat aikeissa lähteä kotiin, kun kaksi kauppakeskuksen vartijaa lähestyi heitä. Vartijat ottivat pojan kiinni ja kaatoivat hänet maahan.

Poika arvioi, että vartijat olivat erehtyneet henkilöstä ja että heidän tähtäimessään oli paikalta poistunut riehakas ryhmä.

Videolla poika yrittää sanoa, ettei hän ole tehnyt mitään, ja pyytää, ettei hänen kättään väännettäisi. Hän myös huutaa suoraa huutoa. Tytöt huutavat vartijoille, ettei poika tehnyt mitään ja he olivat juuri lähdössä.

Kolmas vartija kävelee paikalle, mutta vääntö lattialla ei lopu silloinkaan.

Vartijat panivat pojan rautoihin kädet selän taakse. Hänet vietiin vartija­koppiin, missä vartijat eivät pojan kertoman mukaan antaneet hänen soittaa vanhemmilleen.

Tytöt seurasivat poikaa, mutta vartijat häätivät heidät pois ja soittivat poliisi­partion paikalle.

Pojan äiti yritti puolestaan soittaa pojalleen, kun tätä ei kuulunut kotiin sovittuna aikana eli iltayhdeksään mennessä. Kun poika vihdoin vastasi, hän kertoi olevansa pysäköinti­alueella poliisien kanssa.

Vanhemmat saapuivat paikalle ja huomauttivat poliisipartiolle, että pojan niska, selkä ja olkapää olivat mustelmilla. Poliisit ottivat valokuvia mustelmista.

Vanhemmat veivät pojan Lastensairaalaan tutkimuksiin.

On kaikkien osapuolten kannalta hyvä, että välikohtaus on päätynyt poliisitutkintaan, sanoo kauppakeskus Redin johtaja Aleksi Salminen. Hän on keskustellut pojan äidin kanssa ja kysynyt, ovatko vanhemmat tehneet tutkintapyynnön poliisille.

Salminen korostaa, ettei tapahtumaa haluta lakaista maton alle. Hän on nähnyt tapahtumasta valvontakameroiden tallenteen, joka on myös luovutettu poliisille. Salminen ei kommentoi välikohtausta tutkinnan vuoksi.

”Vartijat raportoivat kaikki tilanteet päivän ajalta, rikkinäisestä ovesta näpistyksiin taikka väki­valtaiseen käytökseen. Kiinniottojen yhteydessä poliisi soitetaan aina paikalle. Kaikki käytännöt ja toiminnot pohjaavat lakiin.”

Kauppakeskuksessa on ollut sama vartiointiliike Salmisen johtajuuden aikana. Sen toiminta on ollut kauppakeskusjohtajan arvion mukaan pätevää.

Redissä on pyritty siihen, ettei vartijoiden ja nuorten välille syntyisi sellaista vastakkain­asettelua, joka on tyypillistä isoissa kauppa­keskuksissa, Salminen sanoo. Korona-aika on hänen mukaansa muuttanut asenteita.

”Aika ilkeästi ihmiset käyttäytyvät vartijoita kohtaan. Sitä ei uskoisi, jollei näe, enkä nyt tässä puhu viime sunnuntain tapahtumasta.”