Pääkaupunkiseudun veneilijät viettivät juhannusta merellä muutaman kilometrin päässä Helsingin keskustasta. HS:n kuvaaja Ella Kiviniemi liftasi juhannus­aattona veneilijöiden mukana onnellisten ihmisten saariin.

“Kuuntele aina, mitä kippari sanoo. Ja jos olet purjeveneessä, niin varo puomia – kun puomi tulee päähän, niin se on klassinen ja inhottava tilanne”, varoittaa ystäväni puhelimessa juhannus­aaton aattona.

Valmistaudun elämäni ensimmäiseen liftausreissuun, joka suuntautuu vesille. Tarkoituksenani on pyytää helsinkiläisiltä veneilijöiltä kyytiä ja ajautua heidän kanssaan juhannuksen viettoon joillekin Helsingin edustan 300 ihmeellisestä saaresta.

Sipoon edustalla olisi ystäväni mukaan “pahamaineinen” Kaunissaari, jonka vieras­vene­satamaa kutsutaan nimellä Sikojen lahti. Sieltä löytäisin kuulemma varmasti seuraa.

Ja liftaajalle vinkiksi: vierasvenesatamasta voisi olla helpompi saada kyyti kuin kotisatamasta, sillä kukaan ei viivy niissä pysyvästi.

Aloittelijalle on tosin vaikeaa havaita, mitkä ovat minkäkinlaisia satamia.

Saavun perjantai-iltapäivänä Ullanlinnan Merisatamaan. Juhannus­aaton horisontti on lämpimän uhkaava mutta kaunis. Meren yllä on tummansinistä hämyä ja vesi kimaltelee.

Ensimmäistä kertaa mietin, mistä ulapalla näkyvät veneet ovat tulossa ja minne ne ovat menossa. Maakravulle alukset ovat aiemmin olleet kuin lintuja, jotka liikkuvat maiseman yli tavoittamattomissa.

Jussi ja Leo Rousi katselivat Pihlajasaaren rannassa olevia aluksia saareen liikennöivältä lautalta.

Otan hetken mielijohteesta lautan Pihlajasaareen, sillä rannassa ei näy ketään, jolta voisin pyytää kyytiä. Maksullisella lautalla rauhalliset helsinkiläiset piknik-kasseineen puksuttelevat “Pihlikseen”. Saari sijaitsee Etelä-Helsingissä kymmenen minuutin meri­matkan päässä Merisatamasta. Se on helsinkiläisten suosittu ulkoilusaari, jossa voi telttailla, grillata, saunoa ja vaikka vuokrata huvilan.

Heti laiturin vierestä aukeaa upea hiekkaranta, mutta minulla on levoton olo.

Liftaajalle saari on huono valinta, sillä kukaan ei tunnu haluavan sieltä pois.

“Ei täältä nyt heti kannata lähteä”, kommentoidaan vierasvenesataman veneistä, kun kyselen kyytiä. Ihmiset ovat selvästi tulleet viettämään saarelle koko päivän ja yön. 15 eurolla saa veneeseen kiinnitettävän keltaisen rannekkeen ja luvan yöpyä.

Seija Mattson, Pertti Kauko ja Katja Ikonen ovat vasta asettuneet veneensä kannelle odottamaan iltaa ja juhannusjuhlien alkamista. He kertovat, että veneilijät tutustuvat laiturissa luontevasti myös toisiinsa ja meno on yhteisöllistä.

Seija Mattsson, Pertti Kauko ja Katja Ikonen eivät voi ottaa kuvaajaa kyytiin, koska he aikoivat jäädä Pihlajasaareen koko yöksi.

Jutellessamme huomaan silmäkulmastani 11-vuotiaan Urho Tontin, joka irrottaa laiturista purje­veneen kiinnistys­köyttä. Juoksen perään.

Mattiloiden perhe on todellinen monen sukupolven veneilyperhe.

10,5-metristä purjevenettä ohjaa isoisä Seppo Mattila tyttärensä Emilia Mattilan kanssa. Emilian lapset Urho ja Silja Tontti ovat molemmat saaneet nimensä laivojen mukaan ja tekevät veneellä avustavia töitä.

Kannen alta löytyy vielä isoäiti Irma Mattila. Pääsen mukaan kyytiin.

Emilia Mattilan (oik.) mielestä veneily on Helsingissä paras tapa päästä luontoon. Vieressä Seppo Mattila ja Urho Tontti tutkivat uutta karttaplotteria. Isoäiti Irma Mattila matkustaa vasemmalla.

Perhe on ollut Pihlajasaaressa jo edellisen yön, ja nyt he lähtevät juhannus­hulinoiden tieltä suosiolla kotiin.

Juhannuksen venematka on perheen kesän ensimmäisiä reissuja. Purjehtiminen on porukalle vielä uutta, sillä Emilia Mattilan ollessa lapsi perheellä oli vain moottori­vene. Kaksi vuotta sitten isovanhemmat ja tytär ostivat yhteisen purje­veneen.

“Ei näistä voi ikuisesti vain haaveilla. Pitää uskaltaa myös tehdä” sanoo Emilia Mattila käsi peräsimellä. Muutama ystävä teki saman valinnan, mikä rohkaisi.

Yhden karin perhe on ehtinyt jo ajaa. “Sekin on nyt koettu”, he toteavat rauhallisesti.

Purjevene kouluttaa ihmistä rauhallisemmaksi.

Kun autolla kotimatka Espoosta kestää 15 minuuttia, niin veneellä se voi kestää tunnin ja 15 minuuttia.

“Kun istun tähän purjeveneeseen, meidän loma alkaa. Moottoriveneellä se loma alkoi vasta siitä, kun oltiin perillä kohteessa” Seppo Mattila sanoo.

Silja Tontin mielestä parhaita asioita veneilyssä on viilentää jalkoja purjeveneen vanavedessä.

On opeteltava sitä, ettei ole kiire mihinkään.

Kierrämme Katajanokan ja saavumme Kruununhaan puolelle, jonka merestä nouseva julki­sivu näyttää juhlalliselta. Seppo Mattila arvostaa Helsingin hyvin hoidettua ranta­viivaa ja Emilia merellistä luontoa.

“Tuolla asfalttiviidakon kuumuudessa läkähtyy. Täällä se viileys ja Helsingin luonto on, täällä merellä”, Emilia Mattila sanoo.

Perheen kotisatama on Tervasaaressa, ja sinne olemme matkalla nytkin. Laiturissa on erittäin hiljaista. Veneilijät ovat jossain muualla, ehkä jo vesillä.

Onneksi Tervasaaren mattolaiturissa tapahtuu jotain.

Pieni moottori­vene on pysähtynyt väliaikaisesti laiturin viereen, ja kyytiläiset pitävät kiinni sen kaiteesta. Amerikkalaisella scout-veneellä ystäväänsä Tervasaareen ovat tulleet tapaamaan Tuure Totterman, Outi Saarinen ja Sini Hirvikoski.

Scoutin miehistön mukaan olen meriliftauksen kannalta aivan väärässä paikassa, mutta onneksi he ovat täällä.

“Me olemme lähdössä pitkin rantoja kohti Espoota. Saat tulla veneeseen, jos haluat!”

Vapaammilla vesillä Totterman painaa kaasua. Moottorivene tömisee aalloilla kunnolla, ja koen sen ensimmäistä kertaa. Keulassa istuva pomppii eniten, mutta tuuli levittää suun hymyyn.

Sini Hirvikoski (vas.), Tuure Totterman ja Outi Saarinen kiertelevät scout-veneellä Helsingin rantoja.

Jätkäsaaren sillan alla kulkiessa olo on kuin huvipuistossa. Sini Hirvikoski (kesk.), oli vieraana pikkuserkkunsa Outi Saarisen ja tämän miehen Tuure Tottermanin veneellä.

Hirvikoski löytää mereltä käsin jatkuvasti kiinnostavia yksityiskohtia valokuvattavaksi: jään­murtajien keulaan viritetyt räsymatot ja hauskoissa paikoissa istuvat lokit ikuistuvat kännykkäkameran rullaan. Seurue näyttää minulle lempipaikkansa matkalla Ruoholahteen. Kurvaamme aivan läheltä Länsisatamaan ankkuroitua SIlja Europaa ja livumme hiljaa Jätkäsaaren sillan alta pimeän tunnelin läpi.

Eteemme aukeaa Ruoholahden kanava, jossa on alankomaista tunnelmaa.

Sovimme, että jään pois Lauttasaaren merihuoltoasemalla, jotta en joudu liian kauas Helsingistä.

Reppua pakatessa tulee hätä: missä on kännykkäni? Soitamme puhelimeen, joka hälyttää, mutta sitä ei löydy mistään.

“Meri antaa ja meri ottaa”, toteaa Sini Hirvikoski. Totterman kertoo menettäneensä merelle jo kaksi puhelinta.

Muistelen pomppivaa venekyytiä ja löysässä taskussa lepäillyttä puhelinta, jossa olivat kaikki päivän haastattelut. Sinne menivät, ajattelen – kunnes puhelin onneksi löytyy erikoisesta paikasta repun läppäritaskusta huoltoaseman laiturissa. Myöhemmin samana päivänä kuulen, että Hirvikoski on menettänyt merelle aurinko­lasit vahvuuksilla.

Tomi Taari on yrittäjänä St1-merihuoltoasemalla Lauttasaaressa.

Aurinkoinen merihuoltoasema on sympaattinen ja perinteikäs.

Yrittäjä Tomi Taari on siellä töissä joka päivä ja myy veneilijöille muun muassa polttoainetta ja olutta. Laiturilla on unelias tunnelma, ja harvat tankkaajat ovat lähdössä kauas Espoon rannoille.

Hetken on hiljaista, kunnes paikalle kurvaavat Perttu Mäkelä ja Kalle Pakkala moottoriveneellään. Miehillä on hauskat, värikkäät aurinkolasit. Saan heiltä seuraavan kyydin.

Perttu Mäkelä täydensi perinteikkäällä merihuoltoasemalla polttoaine- ja juomavarastoja.

Vetenee-aluksella matka etenee joutuisasti Perttu Mäkelän ja Kalle Pakkalan kyydissä.

Mäkelä ja Pakkala ovat matkalla Vetenee-nimisellä moottoriveneellä, joka on saanut nimensä Mäkelän Etenee-levy-yhtiön mukaan. Kaksikko on menossa Mustikka­maalle moikkaamaan kavereita, eli melko lähelle lähtöpaikkaani Terva­saarta, mutta he lupaavat näyttää minulle matkalla paikkoja.

Pompimme taas aalloilla, ja tällä kertaa puhelin on syvällä repussa. Meren sävyt alkavat muuttua täyteläisen lämpimiksi, sillä on jo alkuilta. Suomen­linna näyttää mereltä katsottuna satumaiselta, etenkin, kun sen edustalla lilluu erikoinen oransseilla purjeilla varustettu vanha alus.

Kurvaamme lähemmäksi.

Frej Linna (oik.) ja Pertti Pitsinki oleilevat Skíðblaðnir-aluksellaan Suomenlinnan tuntumassa. ”Suunnitelmana on lillua tässä.”

Tämän kauniin perinneveneen nimi on Skíðblaðnir ja omistajan nimi Frej Linna. Skandinaavisessa mytologiassa on samanniminen henkilö, Freyr meren jumalan poika, joka purjehtii saman nimisellä veneellä. Linnan kyydissä on Pertti Pitsinki.

Alusten välinen kohtaaminen on hauska. Huutelemme veneestä toiseen ja nauramme.

Koukkaan Mäkelän ja Pakkalan kanssa läpi Suomenlinnan. Veneestä käsin näkee ihmisten löytämät erikoiset auringonotto- ja hengailupaikat.

Mäkelälle hankki veneen viime juhannuksena ja on ajanut sillä vuodessa jo noin 3 300 kilometriä. Työuupumuksen partaalla keikkuneelle musiikkialan ammattilaiselle veneily toi paluun rauhaan ja lapsuuden ympäristöön, vesille.

“Tämä on erittäin hyvä tapa irrottautua kaikesta, mitä mantereella tapahtuu. Olen aina tykännyt veneillä ja nyt oli sopiva hetki sille. Tein ennen kaikki kesät duunia, ja nyt järjestin silleen, et on aikaa tällaiseen.”

Perttu Mäkelä ja Kalle Pakkala kaartavat läpi Suomenlinnan.

Mäkelällä on paljon kavereita, jotka ovat puhuneet hyvää veneilystä.

“Ne vaikuttivat niin onnellisilta, että ajattelin, että tässä täytyy olla joku juju.”

Onnellisia ihmisiä heiluu myös Vallisaareen pysäköidyllä saunalautalla, jonne suurehko joukko ihmisiä on kokoontunut viettämään juhannusta.

“Tässä on kaikki, mitä Suomen juhannukseen tarvitaan!” he huutavat lautan terassilta. Omistaja meloo suppi­laudalla tuomaan meille esitteen.

Mäkelä ja Pakkala lupaavat heittää minut mihin saareen tahansa. Hetken pääni lyö tyhjää, mutta lopulta muistan Pikku Leikosaaren, josta työkaverini oli puhunut. Siellä on kuulemma sauna.

Muutamassa minuutissa olemme ohittaneet Santahaminan, alittaneet Hevos­saaren kääntö­sillan ja sukellamme rauhaisaan Itä-Helsingin saaristoon Vuosaaren edustalle. Pikku Leikosaaressa näkyy telttailijoita ja nuoria aikuisia rantakalliolla. Hyppään laiturista rantaan keskelle halon­hakkuu­operaatiota.

Olli Sorvari hakkaa saunapuita Pikku Leikosaaressa.

Pikku Leikosaari on Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ylläpitämä, noin hehtaarin kokoinen pieni saari Itä-Helsingin edustalla. Siellä on ilmainen sauna ja mahdollisuus leiriytyä.

Olli Sorvari heilauttaa kirvestä ja puunpalaset lentävät. Saunan kiukaaseen pitää tuoda omat vedet, muuta saunapuut saa pilkkoa kaupungin rannalle keräämistä haloista. Kaveriporukalla on juuri alkamassa tunnin saunavuoro, joka varataan tekemällä merkintä saunan kuistilla olevaan kirjaan.

Aamuyhdeksäksi he ovat varanneet heti toisen vuoron.

Useimmat ovat jäämässä Pikku Leikosaareen yöksi: myös Neea Luokkala, Ulises Aguilar, Pinja Kyntäjä ja Enni Goman, mutta osin vasten tahtoaan. He olivat tulleet saareen vuokratuilla vesi­jeteillä, joista yksi hörppäsi rannassa sisäänsä kiviä. Ne hajottivat moottorin, joka nyt lepää porukan jaloissa rannalla.

Ulises Aguilar joutuu jäämään seurueineen Pikku Leikosaareen yöksi vesijetin moottorin mentyä rikki.

Pinja Kyntäjä ja Enni Goman suhtautuivat kaveriporukkansa haaksirikkoon huumorilla. ”Ei siinä mitään, hyvin tämä menee. Haettiin juuri pitsat maista jäljellä olevilla jeteillä.”

Moottorin hajoamisesta on tullut koko saaren yhteinen puheenaihe, ja paikalla käy vähän väliä joku kyselemässä, miten asian kanssa sujuu.

Epäonnisella joukolla oli liput Reino Nordinin keikalle Allas Sea Poolille, mutta he päätyvät jäämään saareen yöksi. Kaikkien kuljettaminen maihin muutamalla jetillä olisi hidasta, eikä keikalle enää ehtisi. Muutama heistä on hakenut maista pitsaa, ja seuraavaksi haetaan riippu­matot.

Ilta on onneksi lämmin.

Saunasta kuuluu laulua ja välillä Sorvari, Johanna Kaila, Tuomas ja Juho Marjanen, Vuokko Aho, Janne Lehtola ja Gwen-koira pulahtelevat uimaan. Kirkas vesi saa porukan henkäilemään onnesta.

Vuokko Aho sukeltaa Pikku Leikosaaren laiturilta.

Saunaan mahtui koko kuuden hengen seurue, ja siellä laulettiin yhteisen tutun kesäistä kappaletta. Etualalla Vuokko Aho ja Janne Lehtola.

“Voiko olla täydellisempää tapaa viettää juhannusta”, henkäisee Kaila pulahduksen jälkeen ja kiittelee Helsingin kaupunkia ja muita saarta yllä­pitäviä tahoja.

Saarella on luontevaa myös vain istua ja hengailla lähellä toisia. Piiloutua ei toisaalta edes voisi.

“Onhan se aina vähän riski, kun on niin pieni saari. Mutta musta täällä on sellainen sopu sijaa antaa -meininki ja aika yhteisöllistä. Ja täällä on sauna, mikä on aika tärkeää juhannuksena”, toteaa Sorvari.

Saaren kärjen takaa leviää oranssi hehku, kun aurinko alkaa laskea. Yhdellä purjeveneellä syödään mansikoita ja saaren pohjoispuolella on käynnissä juhla-ateria.

Aurinko kultaa Pikku Leikosaaren kalliot. On haikeaa lähteä.

Juhannusaterian ympärille kerääntyneet ystävät Pikku Leikosaaressa tarjoavat matkaevästä myös kuvaajalle. Keskellä Salla Miettunen.

Minun pitäisi kuitenkin vielä päästä vielä saaresta pois. Siihen tarjoutuu mahdollisuus, kun Tiia-Milla Koponen, Toni Matikka, Roosa ja Veli-Pekka Suutarla sekä Taco-koira alkavat tehdä lähtöä laiturista.

Ihmiset rannalla istuvat ja katselevat meitä levollisesti. Toisilleen tuntemattomien ihmisten hiljainen yhdessäolo on maagista katsottavaa. Viereisessä veneessä Tuomas Saloniemi soittaa meille torvella Satumaan ja Paratiisin.

Tuomas Saloniemi soittaa torvea, kun irtaudumme Pikku Leikosaaresta.

Veli-Pekka Suutarla ja Tiia-Milla Koponen vilkuttavat juhannuskokolle.

Saamme moottorin käyntiin ja heilautamme kättämme saarelle, joka jää kylpemään auringonlaskuun.

Viimeinen pysähdys tapahtuu äkillisesti.

Matkalla Rastilan rannoille näemme valtavan juhannuskokon ja kippari Suutarla kysyy, haluanko sinne. Tietenkin haluan. Veneessä soi Maustetytöt, kun kapuan saaren laituriin yllättyneiden eläkeläisrouvien jalkojen juureen.

“Tiedätkö, missä saaressa olet?” he kysyvät.

En tiedä.

He osoittavat kylttiä, jossa lukee Satamasaari. Kerron olevani liftausreissulla ja saan kuulla, että saaresta voi olla hankalaa päästä pois. “Täällä kaikki ovat mökkiläisiä” naiset kertovat. Mökeille tullaan yhteisaluksella, ja seuraava tulee vasta aamupäivällä.

Satamasaaressa on yli sata kaupungin omistamaa kesämajaa, samanlaisia kuin esimerkiksi Lauttasaaren rannoilla ja Kivinokassa. Mökit ovat kooltaan noin 12–16 neliömetriä ja ne on aikanaan rakennettu köyhien helsinkiläisten työläisten loma­paikoiksi, kertoo saarelainen Maarit Laakso.

Seija Savolainen ja Maarit Laakso esittelevät Satamasaaren.

Satamasaaren museomökki on sisustettu mahdollisimman alkuperäiseen tyyliin.

Kesäyön tunnelmaa Satamasaaren huussissa.

Useimmat ovat nyt sukujen omistuksessa. Saaren työt hoidetaan talkoilla ja siellä käy kauppa­laiva kolme kertaa viikossa.

Asukkaille saari on unelma, jota ajatellaan talvellakin. Ulkopuolisille ei kuulemma ole tarjolla paljoakaan aktiviteetteja tai grillauspaikkaa, mutta saareen saa tulla.

Rannan kokolle on kerääntynyt valtavasti ihmisiä ja tunnelma on iloinen.

“Tämä juhannus on osoittanut, että tämä paikka on herännyt uuteen eloon. Tuntuu, että tänne on tullut viime aikoina uutta jengiä ja yhteisöllisyys on kasvanut. Täällä on myös lisää lapsia” kertoo Hely Salmi juhannus­seppele päässään.

Saarelainen Niina Viima soittaa saareen videopuhelun Brysselistä kukka­seppele päässään. Maarit Laakso kierrättää puhelinta juhlijoiden keskuudessa. Kaikki tuntevat Viiman ja vilkuttelevat kännykälle innoissaan.

Muutaman viikon päästä Viimakin pääsee tänne, täydelliseen paikkaan.

Saarelainen Niina Viima soittaa joka vuosi juhannuspuhelun tutuille Satamasaareen, vaikka joutuukin viettämään päivän nykyään Brysselissä. Maarit Laakso näyttää puhelua muille.

Satamasaaren kokko on rakennettu saaren rantaan lähelle vettä. Peter Loman, Tepa Hovi ja Soile Hyvärinen katselevat tuleen.

Soile Hyvärisen lapsuudessa Satamasaareen mentiin paapan kalastajapaatilla ja matka kesti tunnin. ”Olin aika vanha, ennen kuin tajusin, että me ollaan tässä Vuosaaren edustalla ihan lähellä kotia.”

Laakso järjestää miehensä Tuomo Knuutilan viemään minut mantereelle, kun kokko on melkein sammunut. Kalliolta kuuluu kuorolaulua, ja hyppään keskiyöllä viimeisen kerran moottoriveneeseen. Aloitamme Knuutilan kanssa matkan tummaa vettä pitkin kohti Jollaksen Puuskaniemeä.

Matkalla juhannuskokot täplittävät pimeää iltaa.

”Pitäähän sinut kotiin saada”, sanoo Tuomo Knuutila ja tarjoaa kuvaajalle viimeisen kyydin Satamasaaresta mantereelle.