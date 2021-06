Helsinki on vain yksi monista suomalaiskunnista, joista busseja on lähtenyt Pietariin kisamatkalle. Sama jäljitys on menossa muuallakin.

Helsingin kaupungin koronajäljityksessä paiskitaan tällä hetkellä ankarasti töitä, jotta kaikki Pietarin kisaturistien koronavirustartunnat saadaan jäljitetty.

”Jäljityksessä on satojen ihmisten nimitietoja”, sanoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Altistuneille on annettu karanteenimääräyksiä pitkin juhannusta niin paljon, ettei Lukkarinen pysty oikopäätä sanomaan määrää. Tilanne elää koko ajan.

”Meillä on jo nyt jäljitettävänä runsaat kymmenen bussia, joissa joku on antanut positiivisen koronanäytteen. Samassa bussissa matkustaneet asetetaan karanteeniin”, Lukkarinen sanoo.

Helsinkiläisistä kisaturisteista reilu sata on jo antanut positiivisen koronanäytteen.

Helsinki on vain yksi monista suomalaiskunnista, joista busseja on lähtenyt Pietariin kisamatkalle. Sama jäljitys on menossa muuallakin.

Jäljityksessä on omat ongelmansa, koska yhdellä ja samalla matkanjärjestäjällä on saattanut olla käytössään useita busseja.

Ihmiset eivät välttämättä ole pysyneet koko matkaa samassa bussissa tai sitten he eivät muista, missä bussissa olivat.

”On niitä matkanjärjestäjiä, joiden matkoilla on noudatettu suorastaan sotilaallista kuria, ja ihmiset ovat pysyneet koko ajan samoissa busseissa ja samoilla paikoilla. Sitten on kuitenkin tiedossa myös tilanteita, joissa ihmiset ovat vaihdelleet paikkoja. Osa ihmisistä on ollut niin vahvasti viihteellä, etteivät he lainkaan muista, missä istuivat”, Lukkarinen sanoo.

Karanteenimääräystä ei kanssamatkustajille anneta, jollei joku bussissa ole antanut positiivista näytettä. Jos matkustaja on saattanut vaikkapa vain osan matkaa istua bussissa, jossa joku on antanut positiivisen näytteen, karanteenimääräys annetaan.

”Jokaiselle toki tehdään yksilöllinen riskinarvio, mutta me annamme herkästi karanteenimääräyksen, jos on viitteitä siitä, että matkustaja on mahdollisesti altistunut. Toisin toimiminen olisi tartuntaketjujen pysäyttämisen kannalta vaarallisempaa”, Lukkarinen sanoo.

Jonkun verran on ollut puhetta siitä, pitäisikö karanteeniin laittaa kaikki ne ihmiset, jotka tietyllä aikavälillä ovat matkustaneet Pietariin. Osa kisaturisteista kulki matkan joko omalla autolla tai lentokoneella.

”Kuntien terveysviranomaiset eivät voi näin laajoja päätöksiä tehdä. Sellaisten karanteenimääräysten antaminen on aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysministeriön asia”, Lukkarinen sanoo.

Lukkarisen mukaan kunnat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat pitäneet useita kokouksia juhannusaaton ja juhannuspäivän aikana.

Juuri nyt on koittamassa aika sille toiselle koronatestille, joka olisi annettava 72 tunnin kuluessa altistuksesta. Rajalla annetuissa koronatesteissä ei välttämättä vielä tautia näkynyt.

THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen suosittaa HS:n haastattelussa tänään lauantaina, että jokaisen kisamatkalaisen tulee hakeutua toiseen testiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta ja pysyä sitä ennen karanteenissa.

Viranomaiset pitävät mahdollisena, että kisaturistit tuovat mukanaan koronaviruksen deltavarianttia eli niin kutsuttua Intian virusmuunnosta, joka tarttuu erittäin herkästi. Muunnosta esiintyy Venäjällä jo noin 40 prosenttia kaikista tartunnoista.