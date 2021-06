Husin Mäkijärvi uskoo, että suurin osa kisa­turistien tartunnoista on delta­varianttia: ”Pitäisin aika vakavana tilanteena"

Suurin osa Pietarista palanneilla jalkapalloturisteilla todetuista koronatartunnoista on oletettavasti viruksen tarttuvampaa deltavarianttia, arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Maanantaihin mennessä Venäjältä jalkapallon EM-kisoista palanneilla oli Hus-alueella todettu yli 200 koronatartuntaa. Lisäksi lähes 500 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Tarkempia tuloksia varianteista saadaan vasta loppuviikosta. Mäkijärven mukaan on kuitenkin ”enemmän kuin oletettavaa”, että suurin osa tartunnoista on Venäjällä yleistynyttä delta- eli Intian-varianttia, joka tarttuu paljon ärhäkämmin kuin Suomessa yleisemmin esiintynyt alfa- eli brittivariantti.

”Se on olettamus tässä vaiheessa. Siksi varoittelemme nyt kisamatkaajia, että käyvät testeissä ja pysyvät kotikaranteenissa, kunnes tilanne on ohi”, Mäkijärvi sanoo.

Pietarista Suomeen palanneet kisa­turistit ruuhkauttivat monen kunnan koronajäljityksen, eikä esimerkiksi jatkotartuntojen määrästä ole vielä varmuutta.

Mäkijärven mukaan on odotettavissa, että pelkästään Hus-alueelle on EM-tuliaisina tullut jopa 300 koronatartuntaa. Näiden lisäksi odotettavissa on lukuisia jatkotartuntoja.

Esimerkiksi Espoon koronaluvuissa kisaturismi näkyy jo, kertoo perusturvajohtaja Sanna Svahn. Viime viikon torstain ja sunnuntain välillä Espoossa todetuista 59 tartunnasta 36 oli EM-kisoista tulleilla henkilöillä.

Ilmaantuvuus eli tartuntojen määrä viimeisen kahden viikon aikana 100 000:ta ihmistä kohden on Espoossa nyt 41, kun se vielä viime torstaina oli 27.

”Pyydämme kaikkia Pietarissa olleita käymään koronatestissä ja välttämään kontakteja kaksi viikkoa”, Svahn vetoaa.

Esimerkiksi viime syksyyn verrattuna tilanne ei siinä mielessä ole yhtä kriittinen, että yli puolet suomalaisista on jo saanut koronarokotteen ensimmäisen annoksen.

Epidemian vakavuutta on kuitenkin Husin Mäkijärven mukaan toistaiseksi vaikeaa arvioida, sillä tartuntojen kokonaismäärästä ei ole tarkkaa kuvaa.

Hän antaa varoittavan vertauskuvan viime marraskuulta, jolloin Hus-alue siirtyi kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen, kun tartuntoja oli viikossa noin 600. Nyt määrän odotetaan nousevan ainakin noin kolmeensataan viikossa.

”Kyllä pitäisin tätä aika vakavana tilanteena näiden numeroiden valossa, vaikka ne arvioita ovatkin”, Mäkijärvi sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että Hus-aluetta ollaan ainakaan vielä siirtämässä takaisin leviämisvaiheeseen, sillä rokotekattavuus on jo kohtalainen.

Rokotteiden kohdalla Mäkijärvi nostaa esiin, että kisaturisteista osa on saattanut luottaa niiden voimaan liikaakin. Kaksikaan rokoteannosta ei hänen mukaansa estä sitä, ettei voisi olla oireeton tartuttaja.

Matkaajissa on Mäkijärven mukaan ollut useampia sellaisia, jotka ovat saaneet tartunnan yhden rokoteannoksen läpi. Ensimmäinen annos suojaa kohtuullisen hyvin vakavalta koronataudin muodolta mutta ei lievältä sairastumiselta tai muiden tartuttamiselta.

”Ihminen, joka on saanut yhden rokoteannoksen, voi ajatella sen suojaavan enemmän kuin se suojaakaan”, hän sanoo.

Mäkijärven mukaan kaikki voima täytyy nyt keskittää jatkotartuntojen estämiseen.

”Kisamatkalaisilla on erittäin suuri vastuu omasta käytöksestään, ettei tauti lähde leviämään.”

Sosiaalisessa mediassa herätti viikonloppuna jonkin verran keskustelua myös se, että Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen oli ollut Pietarissa seuraamassa EM-kisoja, vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) oli suositellut välttämään matkustamista Venäjälle.

Lehtonen perustelee matkaansa muun muassa sillä, että on jo saanut molemmat rokoteannokset.

”Itselläni on täysi rokotussuoja ja osaan kyllä turvallisesti matkustaa. On uran aikana tullut pahemmissakin tartuntapesäkkeissä käytyä”, Lehtonen kertoo HS:lle.

Hänen mukaansa EM-kisojen koronaturvallisuus oli Pietarin osalta kuitenkin järjestetty melko heikosti. Venäläiset noudattavat esimerkiksi maskisuosituksia huonosti ja kokoontumisrajoitukset ovat Pietarissa kevyet, Lehtonen sanoo.

”Aika bluffia suojatoimet siellä ovat.”

Kisaturisteilta vaadittiin maahan pääsyyn negatiivinen koronatodistus, kisapaikoilla edellytettiin maskin käyttöä ja ruumiinlämpö mitattiin. Lehtosen mukaan näillä toimilla ei kuitenkaan pystytä erottelemaan eikä poissulkemaan mahdollisia koronainfektioita.

Lehtonen painottaa, ettei suosittele ketään matkustamaan ilman rokotussuojaa. Lisäksi hän painottaa, että matkustaessa on syytä noudattaa vielä muita varotoimia ja esimerkiksi maskimääräyksissä ei tule erotella täysin rokotettuja ja rokottamattomia.

”Omalta osaltani täysi rokotussuoja mahdollistaa paluun ’normaaliin’ eli myös matkustamisen. Kun rokotukset ovat kunnossa, lähtökohta on se, että pitää pystyä viettämään normaalia elämää”, Lehtonen sanoo.

