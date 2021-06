Pandemia on aiheuttanut helsinkiläisissä muun muassa yksinäisyyttä ja taloushuolia. Erityisen raskasta pandemia on ollut nuorille, naisille, työttömille ja opiskelijoille.

Tuoreen Helsinki-barometrin mukaan aiempaa useammalla helsinkiläisellä on muuttohaluja pois kaupungista. Eniten ovat lisääntyneet opiskelijoiden ja työttömien muuttoaikeet.

Tänä keväänä haastatelluista joka neljäs oli muuttamassa pois Helsingistä, ja näistä muuttoaikeissa olevista kuusi prosenttia olisi lähdössä juuri koronan takia. Edellisenä syksynä vastaavat osuudet olivat 18 prosenttia ja neljä prosenttia.

Kysymys esitettiin ensimmäisen kerran Helsinki-barometrin haastatteluissa syksyllä 2020, ja se toistettiin keväällä 2021.

Puolivuosittain toteutetulla barometrilla kartoitetaan helsinkiläisten kokemuksia kotikaupungistaan puhelinhaastatteluilla. Viimeisimpien kolmen kyselyn toteutusajankohdat ovat osuneet koronapandemian ajalle.

Helsinkiläiset ovat kokeneet yli vuoden jatkuneen korona-ajan raskaana ja pandemia on heikentänyt monen elämänlaatua. Tulevaisuuteen kuitenkin suhtaudutaan jo aiempaa toiveikkaammin, Helsinki-barometrista selviää.

Tuoreimmassa kyselyssä joka toinen vastaaja kertoi henkisen hyvinvointinsa heikentyneen korona-aikana paljon tai jonkin verran. Taustalla on jaksamisen ongelmia sekä koronatilanteen vaikutuksista johtuvaa tylsistymistä. Noin 40 prosentilla vastaajista on ollut yksinäisyyden kokemuksia.

Enemmistö vastaajista oli kokenut korona-ajan melko raskaana ja noin joka kymmenes jopa erittäin raskaana. Erityisen raskasta pandemia on ollut nuorille, naisille, työttömille ja opiskelijoille.

Yleisesti ottaen helsinkiläisten elämänlaatu on heikentynyt pandemian ja poikkeusolojen aikana. Elämänlaatuaan vähintäänkin hyvänä pitävien osuus on pudonnut vuodessa kahdeksan prosenttiyksikköä, 87 prosentista 79 prosenttiin.

Myös niiden osuus on lisääntynyt, joiden elämänlaatu ei ole muuttunut suuntaan tai toiseen. Vastaajat mahdollisesti ajattelevat, että monella menee huonommin kuin heillä, jolloin oma tilanne ”ei ole hyvä eikä huono”.

Vaikka korona-aika on koettu raskaana niin henkisesti, fyysisesti kuin taloudellisestikin, on tänä keväänä nähtävissä jo merkkejä paremmasta. Barometrin mukaan helsinkiläisten huolestuneisuus epidemiasta on vähentynyt ja yleisesti uskotaan parempaan lähitulevaisuuteen.

Noin 63 prosenttia vastaajista arvioi kevään kyselyssä tulevaisuuden näyttävän paremmalta, kun syksyllä näin teki vain 31 prosenttia. Muutos on selvä kaikissa ikäryhmissä.

Toiveikkuuden lisääntymistä selittää ilmeisesti se, että maalis–huhtikuussa toteutetun kyselyn aikoihin tartunnat olivat selvässä laskusuunnassa ja rokotusohjelma päässyt vauhtiin.