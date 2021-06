Koronavirusrokotteen saa kotipaikkakunnan ulkopuolella vain, jos toisella paikkakunnalla asuu vähintään kolme kuukautta. Sama linjaus Espoon kanssa on myös muilla pääkaupunkiseudun kunnilla.

Espoo on päättänyt, ettei se anna koronavirusrokotetta kesäasukkailleen. Kieltävän päätöksen on saanut esimerkiksi alle 30-vuotias aikuinen, joka asuu kesän Espoossa kesätyönsä vuoksi ja muun ajan vuodesta opiskelupaikkakunnallaan Vaasassa.

”Vaasasta sain tiedon, että jos Espoosta saa ensimmäisen piikin, Vaasasta saa toisen. Espoosta kuitenkin kerrottiin, että jos kaupungissa asuu lyhyemmän ajan kuin kolme kuukautta, ei ensimmäistä rokotetta voida antaa”, nuoren aikuisen äiti kertoo HS:lle.

Aiheen arkaluonteisuuden vuoksi hän ei halua omaa eikä poikansa nimeä julkisuuteen.

Espoon päätös ihmetyttää äitiä. Nyt rokotteen saaminen saattaa siirtyä syyskuulle, jolloin opiskelu Vaasassa jatkuu.

Hän pitää tilannetta harmillisena: samaan aikaan kun osa ihmisistä jättää oman rokotusmahdollisuutensa käyttämättä, halukkaat eivät saa rokotetta ja koronavirukselta suojautuminen hankaloituu. Nyt poika on karanteenissa, koska yhdellä samoissa juhannusjuhlissa olleella on todettu koronavirustartunta.

Äidin mielestä ulkopaikkakunnalla työskentelevät nuoret ovat väliinputoajia rokottamisessa. Erityisesti pääkaupunkiseudulle saapuu kesällä lukuisia kesätyöntekijöitä ympäri Suomea.

”Suomessa toivotaan, että mahdollisimman moni ottaisi rokotteen, ja Espoo toimii näin. Espoosta kerrottiin, että poika voi käydä siellä muutaman sadan kilometrin päässä ottamassa rokotteen. Poikamme ei varmasti ole ainoa, joka on samassa tilanteessa”, hän sanoo.

Miksi Espoo kieltäytyy antamasta ensimmäistä rokoteannosta kesäasukkailleen?

Espoon terveyspalvelujen johtaja Sanna Svahn sanoo, että sama linjaus koskee koko pääkaupunkiseutua eli myös Helsinkiä, Kauniaisia ja Vantaata. Hän perustelee linjausta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksella. Suosituksen mukaan jokaisen tulee varautua ottamaan koronarokote virallisessa kotikunnassaan.

Suositus pohjautuu siihen, että rokotteet jakautuvat kuntiin väestömäärän mukaan.

”Ei ole ajatus sooloilla, vaan toteuttaa rokotukset parhaalla mahdollisella tavalla”, Svahn sanoo.

Vain poikkeustapauksessa rokotteen voi saada toisella paikkakunnalla. Vaatimuksena on, että toisella paikkakunnalla asuu vähintään 12 viikkoa. Muualla vakituisesti asuva voi siis saada rokotteen esimerkiksi Espoossa ainoastaan, jos pystyy ottamaan myös toisen rokoteannoksen Espoossa.

”Rokotusohjelmassa on paljon liikkuvia palasia. Täytyy tehdä yksi ohje, joka on kaikille sama”, Svahn sanoo.

Mutta onko nyt niin? Pääkaupunkiseudulla asuva ulkomaalainen saa rokotteen Suomessa, jos asuu maassa vähintään neljä viikkoa.

Svahnin mukaan ohjeesta poikkeaminen ulkomaalaisten työntekijöiden osalta perustuu muun muassa rakennusalalla ilmenneisiin tartuntoihin.

”Matkustaminen Suomessa rokotteen saamiseksi on mahdollista ilman rajoituksia. Siten katsotaan, että ulkopaikkakuntalaisilla on hyvä mahdollisuus noudattaa THL:n ohjeistusta.”

Yksittäinen kansalainen ei voi neuvotella rokottamisesta, Svahn sanoo.

”Emme voi suosia ketään. Meidän täytyy olla tasavertaisia.”

THL:n johtaja Mika Salminen perustelee tiukkaa rokotuslinjaa rokotteiden määrällä.

”Jos rokotteita olisi runsaasti ja rokotteita voitaisiin kuntien välillä vaihtaa tällaisten tilanteiden varalta, tätä ongelmaa ei olisi ja joustaminen olisi helppoa. Ei tätä tehdä kiusanteon takia.”

Salmisen mukaan rokotteita ei ole helppoa liikutella ympäri maata.

”Kunnat ovat hyvin haluttomia rokottamaan laajassa määrässä ulkopaikkakuntalaisia, ja pääkaupunkiseudulle tulee enemmän kesätyöntekijöitä kuin muualle. Espoo on haluton rokottamaan, koska rokote on pois heidän satsistaan. Vaasa taas säästäisi yhden satsin. Syitä on monia, ja johonkin on pakko raja vetää.”

Salminen sysää vaatimuksen joustavuudesta työnantajille, koska rokotteen ottaminen on katsottu päteväksi syyksi olla pois töistä.

”Työnantajan pitää hyväksyä, että työntekijä käy kotipaikkakunnallaan työajallaan. Tästä kannattaa työnantajan kanssa neuvotella. Kustannuksia tietysti tulee, mutta kaikki ei ole täydellistä elämässä.”

Osa ihmisistä on jättänyt varaamiaan rokotusaikoja käyttämättä. Esimerkiksi Helsingissä yli tuhat rokotetta on jäänyt antamatta, koska ajan varannut henkilö ei ole saapunut paikalle, HS uutisoi maaliskuussa.

Salmisen mukaan merkittävää rokotehävikkiä ei ole silti raportoitu. Hän toivoo ymmärrystä kansalaisilta.

”Rokotusaika tulee silloin, kun se tulee. Nämä asiat pitäisi yrittää ottaa huomioon perheissä.”