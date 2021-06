”Kyllähän se antaa suoran viestin” – Helsinki julistaa suojelevansa Itämerta, mutta veneiden vessojen tyhjennys on jatkuvien laiterikkojen vuoksi monesti lähes mahdotonta

Käymäläjätteen päästäminen vesistöihin kiellettiin vuonna 2005, sillä veneilijöiden veteen laskemat jätteet lisäävät kesäisin rehevöitymistä, joka on Itämeren yksi suurimmista ongelmista.

Itämeren suojelu sinilevältä voi olla yksityisveneilijälle hyvin vaikeaa. Tähän johtopäätökseen kertoo tulleensa veneilyä harrastava helsinkiläinen Liisa Mayow.

Mayow kertoo, että hänen ja hänen miehensä veneen septitankin tyhjennys ei ole onnistunut tällä veneilykaudella vielä kertaakaan. Näin siksi, että Helsingin venesatamien yleisessä käytössä olevat tyhjennysasemat ovat jatkuvasti epäkunnossa.

”Kyseessä on todellinen ongelma. Jos on palaamassa venereissulta Helsinkiin, ei voi koskaan olla varma, pääseekö säiliön tyhjentämään. Aina pitää arvailla, toimiiko tyhjennyslaite vai ei.”

Mayowin veneen tankkia on yritetty tyhjentää Särkän ja Skifferin satamien tyhjennyspisteissä.

Suomessa vapaa-ajan veneilijät eivät saa päästää käymäläjätettä suoraan vesistöön, vaan heidän on asennettava veneisiinsä septitankit eli käymäläjätevesisäiliöt ja tyhjennettävä ne niille varatuilla tyhjennysasemilla.

Ongelma ei ole uusi. HS uutisoi toissa kesänä vessantyhjennyspaikkojen olevan usein Helsingissä epäkunnossa. Tuolloin 35 vuotta veneilyä harrastanut Veikko Dammert kertoi, että septitankkien tyhjennysasemat ovat usein myös hankalasti käytettävissä, koska veneilijät käyttävät niitä myös muuhun pysäköintiin. Dammert liikkui 12-metrisellä purjeveneellä, joten jos paikalle oli pysäköitynä muita veneitä, ei hän mahtunut tyhjennyspisteelle.

”Ihmiset varmasti mielellään käyttäisivät imutyhjennyslaitteita enemmän eivätkä laskisi jätteitä veteen, jos se vaatisi vain kohtuullisen vaivan. Ei edes tarvitsisi olla helppoa, mutta kohtuullista”, Dammert kertoi tuolloin HS:lle.

Helsingin kaupunki on julistanut useaan otteeseen ja näyttävästi suojelevansa Itämerta. Mayowin mukaan Itämeren tila liikuttaa vapaa-ajan veneilijöitä, jotka haluavat tyhjentää septitankkinsa tyhjennyslaitteisiin. Epäkunnossa olevat laitteet eivät kuitenkaan siihen kannusta.

”Kyllähän se antaa suoran viestin siitä, että asia jätetään oman vastuun varaan.”

Kun toimivaa tyhjennyslaitetta ei venereissun jälkeen löydy, tankki jää helposti tyhjentämättä. Tämä tarkoittaa sitä, ettei vessaa voi seuraavalle venereissulle lähtiessä käyttää.

Veneiden septitankit tyhjennetään imupumpun avulla joko kelluvaan tai kiinteään imutyhjennyslaitteeseen.

Myös Helsingfors segelsällskapin (HSS) koordinaattorin Kristina Lindqvistin mukaan kyseessä on kaikille tärkeä asia.

”Kun veneilijöitä pyydetään olemaan vastuullisia, niin silloin pitää olla myös mahdollisuus tyhjentää tankit.”

Septitankit tyhjennetään imupumpun avulla joko kelluvaan tai kiinteään imutyhjennyslaitteeseen. Yleisessä käytössä olevia tyhjennysasemia on Helsingin kaupungin eri vene- ja vierassatamissa yhteensä 16.

Pääsääntöisesti asemien kunnossapidosta vastaa kaupunki, mutta osassa paikoista kunnossapito on jaettu kaupungin ja venekerhon kesken. Osalla venekerhoista on myös omia imutyhjennyslaitteita, jotka ovat joko vapaassa tai vain kerhon jäsenten käytössä.

Helsingin kaupungin ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg kertoo olevansa tietoinen epäkunnossa olevien tyhjennyslaitteiden aiheuttamasta harmista. Hänen mukaansa alkukauden aikana on ollut hetkiä, jolloin jopa kuudesta seitsemään laitteetta on ollut samanaikaisesti rikki.

”Laitteita rikkoutuu tasaisin välein. Kun ikää tulee lisää, ne menevät helpommin epäkuntoon.”

Ari Maunula Helsingin kaupungin merellisten palvelujen yksiköstä kertoo, että monet kaupungin ylläpitämistä imutyhjennyslaitteista alkavat tulla tiensä päähän. Kaupunki uusii parhaillaan kaikkein vanhimpia laitteita.

Tänä kesänä Länsi-Helsinkiin vaihdetaan neljä uutta imutyhjennyslaitteista. Kaikki 16 laitetta on tarkoitus uusia tulevien vuosien aikana. Kaikkia ei kuitenkaan uusita kerralla, sillä yksi laite maksaa arviolta 20 000–25 000 euroa.

Levän muodostumista ehkäistään paikallisesti merkittävästi tyhjentämällä veneen septitankki oikein.

Maunulan mukaan yleisimmät syyt laitteen hajoamiselle on imutehon heikentyminen tai letkun hajoaminen. Joskus vika johtuu siitä, että laitetta on käytetty väärin. Niillä on saatettu imeä esimerkiksi muttereita tai muuta sellaista, joka ei laitteeseen kuulu.

Kun laite hajoaa, kaupunki pyrkii Maunulan mukaan korjaamaan sen viipymättä. Tieto hajonneesta laitteesta tulee kaupungille useimmiten asiakaspalautteen kautta. Välillä korjaustyöhön saattaa Maunulan mukaan vierähtää viikko, jos korjaustyö vaatii varaosia, joita pitää tilata muualta.

”Ymmärrän hyvin turhautumisen, jos menee jollekin tyhjennyspaikalle, jossa laite ei toimikaan.”

Maunula kertoo, että kaupungilla on parannettavaa siinä, miten epäkunnossa olevista imutyhjennyslaitteista tiedotetaan. Tällä hetkellä varmaa, ajantasaista tietoa on vaikea saada.

”Meidän pitäisi miettiä sitä, miten tieto saataisiin välitettyä veneilijöille mahdollisimman hyvin. Tällä hetkellä ainoa mahdollisuus on soittaa etukäteen kaupungille, emmekä silloinkaan voi luvata, että tieto on ajantasaista, sillä meillä ei ole resursseja kiertää tarkastamassa jokaista asemaa päivittäin.”

Pidetään Saaristo Siistinä ry:n pääsihteeri Aija Kaski kertoi HS:lle toissa kesänä, että esimerkiksi sinilevän muodostumista ehkäistään paikallisesti merkittävästi, kun veneen septitankki tyhjennetään oikein.

”Ihmisten septitankeissa on niin tuhtia tavaraa, ettei sitä missään nimessä tule laskea Itämereen”, sanoi Kaski.

”Veneily keskittyy lämpimiin päiviin ja lämpimimpiin kuukausiin sekä tiettyihin väyliin ja paikkoihin. Paikallisesti veteen lasketuilla käymäläjätteillä on siis suurikin merkitys.”