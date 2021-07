Huonomaineisen Kaisaniemenpuiston ilmettä aiotaan uudistaa muun muassa valaistusta lisäämällä. Aikataulu riippuu rahoituksesta.

Kaisaniemenpuiston tyhjän vesialtaan pohjasta läpi tunkevat rikkaruohot kuvastavat osaltaan Helsingin vanhimman puiston nykytilaa. Pulppuavan veden sijasta maisemaa hallitsevat lähinnä Kansallis­teatterin ja tulevan Kaisantunnelin työmaat.

Karun näköinen allas onkin yksi puiston uudistussuunnitelman kohteista.

Kaupungin suunnitelmat puiston uudistamiseksi ovat nyt valmiina, mutta toteutuksessa kestänee vielä vuosia. Projektia on määrä työstää vaiheittain kaupungin budjetin sen salliessa.

Radikaalia muutosta ei kuitenkaan ole tulossa. Siitä pitävät huolen puiston suunnittelusta vastaavan maisema-arkkitehtitoimisto Näkymän maisema-arkkitehdit Tiina Perälä ja Matti Liski.

”Uudistuksessa on tarkoitus ottaa huomioon puiston kulttuurihistorialliset arvot”, Perälä toteaa.

Vesiallas kunnostetaan, tenniskentät siirretään puiston itäreunaan, Kaisa­niemen­lahtea reunustava ranta­muuri uudistetaan ja valaistuskin pannaan uusiksi.

Lisäksi Kasvitieteellinen puutarha saa uuden, eteläisen sisääntulon.

Muutokset eivät ole vain kosmeettisia, sillä päivityksen saa myös puiston liikenne­infra­struktuuri ja esimerkiksi tapahtumistaan tunnetun hiekkakentän sähköinfra uudistetaan.

Urheiluun kenties paremmin sopivaa tekonurmea ei kentälle ole tulossa, sillä se sopisi huonommin tapahtumakäyttöön. Kulttuuri on päätetty asettaa urheilun edelle.

”Kenttä säilyy nykyisellään kivi­tuhka­pintaisena kenttänä. Se varustetaan tekniikalla, jonka avulla saadaan pidettyä täällä puistossa isoja tapahtumia. Kentän pohjoispuolelle tulee tapahtumien tukialue, joka toimii sekä skeittipaikkana että backstagena”, Perälä kertoo.

Puiston kupeessa oleva Kaisantunnelin työmaa enteilee niin ikään puiston uudistusta. Pyöräilijöille suunnattu baanaverkko kulkee jatkossa Kaisaniemen puistokujaa pitkin, mikä tarkoittaa väylän sulkemista autoliikenteeltä.

Kaisaniemenrantaa pitkin pääsee autolla jatkossakin, mutta tie päättyy kääntöpaikalle puiston luoteiskulmaan.

Tulevat liikennejärjestelyt perustuvat jo vuonna 2011 lainvoimaiseksi tulleeseen asemakaavaan.

Merkittävän muutoksen kokee myös Kaisaniemenlahtea reunustava rantamuuri, jota nostetaan nykyisestä korkeudestaan tulvarajan yläpuolelle. Samalla muurin yhteyteen on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen hiekkatien oheen puinen oleskelulaituri.

Uudistettavan puiston lisäksi myös perinteikäs Ravintola Kaisaniemi restauroidaan, kun kiinteistö sai kaupungin järjestämän tarjouskilpailun myötä uuden omistajan.

Helsingin baanaverkko laajenee tulevaisuudessa kulkemaan Kaisaniemenpuiston kautta.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on tehnyt puiston suunnittelun tavoitteista päätöksen, jonka mukaan Kaisaniemen valaistussuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota koettuun turvallisuuteen.

Kaisaniemenpuisto sijaitsee Helsingin arvokkaimpiin kuuluvalla maa-alueella, mutta lukuisille kaupunkilaisille se tuo mieleen turvattomuuden. Etenkin pimeällä puiston alue voi tuntua uhkaavalta. Tähän kiinnitetään uuden suunnitelman mukaisesti huomiota muun muassa valaistuksella.

Tiina Perälän mukaan puiston pimeys johtuu osittain siitä, että puisto on iso ja siellä on suurta kasvillisuutta.

”Nyt kaikki reitit ja toiminnat pyritään valaisemaan kunnolla. Täällä on aika vanhentunutta valaistustekniikkaa. Olemme nyt tosi huolella miettineet, mitkä paikat valaistaan milläkin tyylillä.”

Suunnittelijoiden mukaan on myös otettava huomioon kontrasti pimeän ja valoisan välillä.

”Valaistussuunnittelijan kanssa on katsottu, ettei puistoon tulisi pimeitä sopukoita. Tarkoitus on nähdä koko puistoa eikä vain kuljettua reittiä. Jos menee vain kirkkaassa käytävävalaistuksessa ja vieressä on ihan pimeää, niin se koetaan ehkä pelottavana”, Matti Liski lisää.

Tiina Perälän mukaan yksi turvattomuuden tunnetta lisäävä asia on puistossa olevat vanhat pienet rakennukset, joista osa halutaan purkaa. Ne ovat Perälän mukaan tarjonneet ihmisille ”notkumissuojaa”.

Helsingin kaupungin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen kertoo, että puistoa rasittaa sen maine turvattomana paikkana.

Hänen mukaansa turvallisuuden tunnetta lisäisivät valaistuksen ohella puiston ja sen suuremmat käyttäjämäärät sekä siistin oloinen infrastruktuuri.

Tälläkin hetkellä puistossa on silti normaalia puistotoimintaa esimerkiksi leikkipaikkojen, tenniskenttien ja pyöräliikenteen ansiosta, Luomanen sanoo.

”Aikaisemmin poliisi on todennut, että puisto ei ole niin turvaton paikka kuin miksi se mielletään.”

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi vuonna 2019 puistosuunnitelman lähtökohdat ja kustannusarvion.

Varsinaiseen muutostyöhön tarvitaan kuitenkin runsaasti rahaa. Kaisaniemen alueen uudistamisen hinnaksi on arvioitu noin 21–23 miljoonaa euroa.

Luomasen mukaan yksi syy uudistamisen hitauteen on 17-hehtaarisen puistoalueen laajuus.

”Kun hehtaareita on paljon, kustannukset nousevat jo pinta-alan takia. Isoin pulma on rahoitus eli se, missä vaiheessa kaupungin budjetissa on mahdollisuus tehdä näitä uudistuksia.”